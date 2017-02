Ausgewählter Artikel:

» (11.02.2017) RP Online über ein schwules NS-Opfer: Familie erinnert an Werner Bangert, im KZ ermordet

Am morgigen Sonntag wäre Werner Bangert 100 Jahre alt geworden. Er wurde aber nur 25 Jahre alt, weil er am 17. Juli 1942 im KZ Sachsenhausen entweder ermordet oder nach entsprechenden Torturen 'an Lungenentzündung', wie es den Eltern offiziell mitgeteilt wurde, gestorben ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Februar 2017

» Salto.bz über einen schwulen Rechtspopulisten: Herr Hohlmann

Cristian Kollmann glaubt allen Ernstes, ein Liberaler zu sein. Dabei ist er der Prototyp eines Fanatikers. Die Mussolini-Aktion hat das mehr als deutlich gezeigt.

» Bild.de: Profi-Spielerinnen outen sich als Paar

Privat ein Team, im Job Gegner: Australische Profi-Footballerrinnen outen sich als erstes lesbisches Paar: Penny Cula-Reid und Mia-Rae Clifford

» Wormer Zeitung: Der Wormser Harald Christ - Ein Wirtschaftsminister für Martin Schulz?

"Ich bin der einzige Manager meines Bekanntheitsgrades, der sich geoutet hat."

» rbb: "Kinderwunsch-Messe" ruft Ärzte und Kirche auf den Plan

Für ein Baby sind Paare mit unerfülltem Kinderwunsch bereit, weit zu gehen. Doch in Deutschland sind nicht alle Methoden erlaubt. Die erste "Kinderwunsch-Messe" will Betroffene jetzt umfassend informieren - auch über hierzulande nicht legale Praktiken.

» watson über homophobe Gewalt: "Es geht ja nur darum, wen ich liebe"

Gewalt und Beschimpfungen gegen Homosexuelle und Transmenschen sind weit verbreitet - auch in der Schweiz. Wir haben die watson-User nach ihren Erlebnissen gefragt und teilweise schockierende Antworten erhalten. Darunter sind aber auch solche, die Hoffnung machen.

» Die Welt: "Hat nur der Mann ein Recht auf Sex?"

Die käufliche Liebe bleibt der einzige Bereich, in dem die Gleichberechtigung der Frau so gar nicht angekommen ist. Nora Bossong hat für ihre Reportage Rotlicht ein Jahr lang im Milieu recherchiert. Ein Gespräch über Lust, Macht und Moral

» n-tv.de: Was beim Coming-out im Job wichtig ist

Vor einem Coming-out sollte sich heute eigentlich niemand mehr fürchten müssen. Doch im Job gelten zumindest gefühlt oftmals andere Regeln. Wichtige Fragen und Antworten zum Thema

» Südtirol News über transphoben Richter: "Keine Arbeit? Ach, Sie prostituieren sich!"

Die italienische Anwältin Cathy La Torre, die sich auf die Verteidigung der Rechte von schwul-lesbischen und Transgender-Personen konzentriert, zeigt sich empört über die verbale Entgleisung eines Richters.

» taz über den schwulen Rapper Cakes Da Killa: Saufen, ficken, Rechnungen zahlen

Party-Animal am Mikrofon: Der exzentrische US-Rapper balanciert zwischen entwaffnender Ehrlichkeit und gekonnter Performance.

» Zeit Online über Milo Yiannopoulos: Eure Gefühle sind mir schnuppe

Der "Breitbart"-Journalist Milo Yiannopoulos steht für das fatale politische Prinzip unter Trump: Beleidigung und Mackerposen. Empörung allein ist kein Mittel dagegen.

10. Februar 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Welchen Sport ich wirklich gerne mache!

Nina Queer schreibt in ihrer wöchentlichen Kolumne über ihr schillerndes Leben als Dragqueen in Berlin.

» NZZ preist Hetero-Familie: Vater und Mutter

Es gibt immer mehr Sorten Eltern: zwei Väter, zwei Mütter, Freunde mit Kind. Warum ich trotzdem froh bin, mit einer Mutter und einen Vater herangewachsen zu sein.

» Deutschlandradio Kultur über queere Filme auf der Berlinale: Die feministische Revolution ist fast da

Filme wie "Una mujer fantástica", "Kometen" oder "The Misandrists" zeigen Leid und Glück von LGBT-Menschen, aber auch den normalen Alltag in ruhigeren Filmen - wie in "La Prima Sueca" oder "Karera ga Honki de Amu toki wa".

» Westfälische Nachrichten: Auszeichnung als Schule der Vielfalt

Worte wie schwul oder lesbisch sollen nicht länger als Schimpfworte genutzt werden. Das Städtische Gymnasium in Ahlen sagt der Homophobie den Kampf an.

» LSVD Blog über schwulen Aktivisten aus Bangladesch: "Und ich mache trotzdem weiter"

Erfahrungen eines jungen schwulen Aktivisten aus Bangladesch

» puls-Transgender-Doku: Zwei Trans*jugendliche werden erwachsen

Seit zwei Jahren begleiten wir die Trans*jugendlichen Feli und Jim beim Erwachsen werden. Diesmal zeigt Jim Sebastian, wieso es für ihn noch immer schwer ist, passende Klamotten zu finden. Und Ariane erfüllt Feli einen langersehnten Traum.

» Podcast ohne Putzplan auf ze.tt mit Dragqueen Jurassica Parka: Ohne Schweiß kein Drag

Dragqueen Jurassica Parka ist mit ihrem Hund Putin zu Besuch. Es gibt eine Menge Ost-Sekt vom Späti gegenüber und wir reden über Ehe, Schweiß im Fummel und die Drag-Szene in Berlin.

» Handelsblatt interviewt Pinkstinks-Initiatorin: "Der Konsumterror zementiert unsere Rollenbilder"

Die Wutbewegung lehrt Werbegiganten wie Ströer das Fürchten macht sich aber auch bei Feministinnen unbeliebt. Ein Gespräch mit Initiatorin Stevie Schmiedel über GNTM, Rollenbilder, Hass im Netz und den verwirrten Mann.

» Süddeutsche.de über David Hockney: Zyklopen im Chlorblau

In den Sechzigern floh David Hockney aus der britischen Enge nach Los Angeles. Vor zehn Jahren kehrte er zurück. Die Londoner Tate Britain widmet ihm nun eine Retrospektive, die schon jetzt Rekorde bricht. S.a.: David-Hockney-Werkschau in London (09.02.2017)