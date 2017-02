Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Februar 2017

» stern.de: Olivia Jones - so kam es zum Foto mit der Kanzlerin

Olivia Jones erklärt, wie es zum Foto mit Angela Merkel kam - und wie Edmund Stoiber und Frauke Petry reagierten.

» bluewin.ch: "Ich wusste schon mit 4, dass ich im falschen Körper geboren bin"

Er kam als Mädchen zur Welt. Eine Geschlechtsanpassung rettet ihm das Leben. Nun hat Liam Klenk (46) aus Zürich ein Buch über seinen schweren Weg zum richtigen Körper geschrieben.

13. Februar 2017

» FAZ über Mode bei den Grammys: Schon schwul, oder?

Die entscheidende Show findet bei den Grammys auf dem roten Teppich statt: Dort trafen sich politische Statements, ein Bällebad und der etwas distanzlose Leiter eines Fanclubs.

» Bild.de interviewt Ex-Weltfußballerin Angerer: Wie gut ist dein Gay-Radar, Nadine?

Ende 2015 beendete Deutschlands Superfußballerin Nadine Angerer (38) ihre Karriere. Seitdem ist viel passiert.

» Die Presse über Conchita Wurst: "Warum bin ich in diesem Körper?"

Mit der "Welt am Sonntag" sprach Tom Neuwirth über ein Leben nach seinem Alter Ego Conchita Wurst.

» stern.de: "Lieber eine Frau mit acht Operationen - als eine Frau mit Penis"

"Hannah S. wurde als Dirk geboren. Lange hielt sie geheim, dass sie lieber eine Frau sein wollte. Dann beschloss sie, sich operieren zu lassen."

» derFreitag über das Künstlerpaar Eva & Adele: Aus der Zukunft

Eva & Adele bereichern als lebendes Kunstwerk Messen und Vernissagen in aller Welt. Ihr Anliegen: Toleranz und die Aufhebung starrer Geschlechtergrenzen

» Bild.de interviewt Dragqueen Miss Fame: So gehe ich mit Internet-Trollen um!

Die Dragqueen Miss Fame kennen viele aus der Sendung RuPauls Drag Race - wir haben sie zum Gespräch getroffen.

» Westfalenpost: KG-Präsident Mauska will Karnevalsprinz in Düsseldorf werden

Präsident der schwul-lesbischen KG Regenbogen in Düsseldorf strebt nach närrischem Spitzenamt. Mitgliederzahlen rasten von Beginn an nach oben.

» haGalil über "Pinkwashing"-Aktivisten: Die Irren von Zion

Die israelische Community in der Hauptstadt hat ein Problem: Anti­zionistische Polittrolle bestimmen oftmals ihr Bild in der Öffentlichkeit. S.a.: Stoppt die Trolle in unserer Community - auch von links! (28.01.2017)

» Kriegsberichterstattung: Appell gegen Schließung Steam Works Schwulensauna Berlin

"Die Apollo Sauna, das heutige Steam Works, ist ein Leuchtturm der Berliner Homosexuellen-Szene und muss erhalten bleiben." S.a.: Behörden schließen "Steam Works"-Sauna (11.02.2017)

» NWZ interviewt Olivia Jones zu Steinmeier: Genau der, den wir brauchen

Drag Queen Olivia Jones, alias Oliver Knöbel (47) aus dem niedersächsischen Springe, nahm für die Grünen an der Bundesversammlung teil und stimmte für Frank-Walter Steinmeier. S.a.: Dragqueen trifft Kanzlerin (12.02.2017)

» RP Online aus Krefeld: Mit den "Rosa Jecken" durch die Welt tanzen

Schon vor dem offiziellem Start der Kostümsitzungs-Party brodelte bereits die Stimmung im Stadtwaldhaus.

» katholisch.de: Kirche von England entscheidet über "Homo-Ehe"

Die anglikanische Kirche Englands diskutiert über die Frage homosexueller Partnerschaften. Die Bischöfe haben sich bereits ablehnend geäußert. Widerspruch erhalten sie jedoch auch aus den eigenen Reihen.

» Südwest Presse: CSD-Parade bis zum Hans- und Sophie-Scholl-Platz

Politischer werden: Dieses Ziel verfolgt der neue Vorstand des Ulm/Neu-Ulmer CSD-Vereins.

» Aargauer Zeitung über ein Theaterstück: Wie Mann mit einem Outing seinen Arbeitsplatz sichern kann

Zündstoff in der Komödie "Es bitzeli schwul isch cool" bietet zündende Unterhaltung

12. Februar 2017

» Siegessäule zum Launch der "Queer Bild": Den Schrank auf die Straße gestellt

"Bild" macht auf queer und alles bleibt erwartbar. Selbst der Shitstorm dagegen. S.a.: Die "Bild"-Zeitung entdeckt das "andere Ufer" (03.02.2017)

» Deutschlandfunk: "Distanz ist das große Thema der Männerfreundschaft"

In der Literatur sei der Tod häufig der Beginn wunderbarer Männerfreundschaften, sagte der Autor Andreas Kraß im DLF. Passionierte Freunde stünden ständig unter dem Verdacht der Homosexualität. Nach dem Tod eines Freundes werde aber "nichts Schlechtes" mehr über ihn gesagt.

» Männer-Nachruf auf Frank Zahn: "Wonne klagend, alles sagend..."

Zum Tod des Gmünder-Gesellschafters und Weltenbürgers Frank Zahn. Ein Nachruf von Maria Ossowski, ARD Kulturkorrespondentin beim RBB. S.a.: Chef des Bruno Gmünder Verlags gestorben (09.02.2017)

» bigFM: Migos muss sich bei Gay-Community entschuldigen

Auf einen homosexuellen Rap-Kollegen angesprochen, reagierte das Hip Hop Trio seltsam und musste sich jetzt rechtfertigen.