Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Februar 2017

» Jan Feddersen auf eurovision.de: Tom will Conchita "töten"

Eine Meldung sorgt für Furore: Tom Neuwirth will seine Kunstfigur Conchita Wurst - wie er sagt - "töten". Er habe mit der "bärtigen Frau" alles erreicht. Jan Feddersen kommentiert.

» Deutschlandfunk über AfD und Katholiken: Bloß kein Zeigefinger!

Der Papst gilt ihnen als zu liberal, die CDU als zu wenig konservativ: Rund 15 Prozent der Katholiken würden die AfD wählen, hat ein Meinungsforschungsinstitut herausgefunden. Die Kirche plant einen Leitfaden für den Umgang mit AfD-nahen Gemeindemitgliedern.

» Merkur: Nach Lesbenkuss bei McDonalds Empörung über Putzfrau

Kristeen Ferenczi ist fassungslos: Als die 16-Jährige ihrer Freundin bei einem McDonalds-Besuch einen harmlosen Kuss auf die Wange gab, wurde sie aufgefordert, das Lokal zu verlassen.

» Westfälische Rundschau über ein schwules Paar: Hattinger Männer feiern ersten "offiziellen" Valentinstag

Die Hattinger Hendrik Schlieper (35) und Björn Burkert (40) haben eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet. Ein Paar sind sie schon lange.

» Thüringen 24: "Früher kamen mehr Männer" - Ein Blick in Jenas Sexshop

Sexshop in Jena hat umgestellt: Statt Filmen gibt es nun Sextoys, viele für Frauen und Paare Derzeit besonders gefragt: Sexspielzeug aus dem BDSM-Bereich und Vibratoren mit Reizstrom

» Tagesspiegel: Jede Stimme gegen rechts - ist das ein gutes CSD-Motto?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um das Motto des Berliner CSD und die Abgrenzung gegen Rechtspopulisten.

» Bild.de über den Skirt Club: Diese Frauen-Sex-Party erobert die Welt!

Eine Partyreihe für Frauen, die Lust auf Sex mit Frauen haben, erobert die Städte - auch Berlin. Interview mit Lara, die mitgefeiert hat. S.a.: Berlin erhält Sex-Club für Bi-Frauen (21.10.2016)

» stern.de: Olivia Jones - so kam es zum Foto mit der Kanzlerin

Olivia Jones erklärt, wie es zum Foto mit Angela Merkel kam - und wie Edmund Stoiber und Frauke Petry reagierten.

» bluewin.ch: "Ich wusste schon mit 4, dass ich im falschen Körper geboren bin"

Er kam als Mädchen zur Welt. Eine Geschlechtsanpassung rettet ihm das Leben. Nun hat Liam Klenk (46) aus Zürich ein Buch über seinen schweren Weg zum richtigen Körper geschrieben.

13. Februar 2017

» FAZ über Mode bei den Grammys: Schon schwul, oder?

Die entscheidende Show findet bei den Grammys auf dem roten Teppich statt: Dort trafen sich politische Statements, ein Bällebad und der etwas distanzlose Leiter eines Fanclubs.

» Bild.de interviewt Ex-Weltfußballerin Angerer: Wie gut ist dein Gay-Radar, Nadine?

Ende 2015 beendete Deutschlands Superfußballerin Nadine Angerer (38) ihre Karriere. Seitdem ist viel passiert.

» Die Presse über Conchita Wurst: "Warum bin ich in diesem Körper?"

Mit der "Welt am Sonntag" sprach Tom Neuwirth über ein Leben nach seinem Alter Ego Conchita Wurst.

» stern.de: "Lieber eine Frau mit acht Operationen - als eine Frau mit Penis"

"Hannah S. wurde als Dirk geboren. Lange hielt sie geheim, dass sie lieber eine Frau sein wollte. Dann beschloss sie, sich operieren zu lassen."

» derFreitag über das Künstlerpaar Eva & Adele: Aus der Zukunft

Eva & Adele bereichern als lebendes Kunstwerk Messen und Vernissagen in aller Welt. Ihr Anliegen: Toleranz und die Aufhebung starrer Geschlechtergrenzen

» Bild.de interviewt Dragqueen Miss Fame: So gehe ich mit Internet-Trollen um!

Die Dragqueen Miss Fame kennen viele aus der Sendung RuPauls Drag Race - wir haben sie zum Gespräch getroffen.

» Westfalenpost: KG-Präsident Mauska will Karnevalsprinz in Düsseldorf werden

Präsident der schwul-lesbischen KG Regenbogen in Düsseldorf strebt nach närrischem Spitzenamt. Mitgliederzahlen rasten von Beginn an nach oben.

» haGalil über "Pinkwashing"-Aktivisten: Die Irren von Zion

Die israelische Community in der Hauptstadt hat ein Problem: Anti­zionistische Polittrolle bestimmen oftmals ihr Bild in der Öffentlichkeit. S.a.: Stoppt die Trolle in unserer Community - auch von links! (28.01.2017)

» Kriegsberichterstattung: Appell gegen Schließung Steam Works Schwulensauna Berlin

"Die Apollo Sauna, das heutige Steam Works, ist ein Leuchtturm der Berliner Homosexuellen-Szene und muss erhalten bleiben." S.a.: Behörden schließen "Steam Works"-Sauna (11.02.2017)

» NWZ interviewt Olivia Jones zu Steinmeier: Genau der, den wir brauchen

Drag Queen Olivia Jones, alias Oliver Knöbel (47) aus dem niedersächsischen Springe, nahm für die Grünen an der Bundesversammlung teil und stimmte für Frank-Walter Steinmeier. S.a.: Dragqueen trifft Kanzlerin (12.02.2017)

» RP Online aus Krefeld: Mit den "Rosa Jecken" durch die Welt tanzen

Schon vor dem offiziellem Start der Kostümsitzungs-Party brodelte bereits die Stimmung im Stadtwaldhaus.