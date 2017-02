Ausgewählter Artikel:

» (15.02.2017) SRF: Zahlreiche Übergriffe gegen Schwule und Lesben

Bei der Helpline des Schwulen-Dachverbandes Pink Cross sind innert drei Monaten über 100 Übergriffe gemeldet worden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Februar 2017

» Bild.de: "Die lesbische Szene gleicht einem Dorf!"

Felicia Mutterer gibt das straight-Magazin heraus und veröffentlicht wöchentlich ihre Kolumne auf BILD.de.

» Horizont: Wenn die "Kiss Cam" zum Statement für die Vielfalt der Liebe wird

Sie gehören bei großen Sportevents in den USA genauso dazu, wie hierzulande die Bratwurst: "Kiss Cams". Ad Council hat das Phänomen gemeinsam mit der Kreativagentur R/GA jetzt für einen großartigen Stunt genutzt - und setzt so ein starkes Zeichen für die Liebe.

» VIVA sucht Nachwuchsblogger: Werdet das neue Gesicht von VIVA Out & Proud

Time to say goodbye: Unser Blogger Sebastian sagt Tschüssikowski und verabschiedet sich von VIVA Out & Proud.

» Echo Online: Der Lehrplan ändert sich, die Schüler sehen es entspannt

An der Darmstädter Bernhard-Adelung-Schule erzählte eine entspannte Runde aus Schülern und Lehrkräften auf Initiative der "Echo"-Redaktion, wie sie die Aufregung um den Lehrplan empfindet - und was Jugendliche wirklich über Sex wissen wollen.

» taz über die Schwäche der Demokratie: Die Schuld der liberalen Eliten

Neoliberalismus führt zur Entsolidarisierung. Das gilt für Menschen, die sich Rechtspopulisten zuwenden genauso aber auch für Liberale.

» Südkurier über schwulen Bürgermeisterkandidaten: Oliver Gortat will Chef im Rathaus werden und hier die eigene Kreativität ausleben können

Die Personen hinter den Bürgermeisterkandidaten von Sipplingen: Ein Porträt über Oliver Gortat, Verwaltungsfachwirt aus Rielasingen-Worblingen.

» SRF: Zahlreiche Übergriffe gegen Schwule und Lesben

Bei der Helpline des Schwulen-Dachverbandes Pink Cross sind innert drei Monaten über 100 Übergriffe gemeldet worden.

» Frankfurter Neue Presse: "Daisy Ray" rockt das Rosa Cloudchen

Drei Stunden Tanz und Gesang, glamouröse Kostüme, ein Schuss Erotik und eine schier endlose Aneinanderreihung frivoler Sprüche: Bei der Rosa Cloudchen Sitzung im Narrenzelt auf dem Festplatz wurde den Gästen einiges geboten.

14. Februar 2017

» Jan Feddersen auf eurovision.de: Tom will Conchita "töten"

Eine Meldung sorgt für Furore: Tom Neuwirth will seine Kunstfigur Conchita Wurst - wie er sagt - "töten". Er habe mit der "bärtigen Frau" alles erreicht. Jan Feddersen kommentiert.

» Deutschlandfunk über AfD und Katholiken: Bloß kein Zeigefinger!

Der Papst gilt ihnen als zu liberal, die CDU als zu wenig konservativ: Rund 15 Prozent der Katholiken würden die AfD wählen, hat ein Meinungsforschungsinstitut herausgefunden. Die Kirche plant einen Leitfaden für den Umgang mit AfD-nahen Gemeindemitgliedern.

» Merkur: Nach Lesbenkuss bei McDonalds Empörung über Putzfrau

Kristeen Ferenczi ist fassungslos: Als die 16-Jährige ihrer Freundin bei einem McDonalds-Besuch einen harmlosen Kuss auf die Wange gab, wurde sie aufgefordert, das Lokal zu verlassen.

» Westfälische Rundschau über ein schwules Paar: Hattinger Männer feiern ersten "offiziellen" Valentinstag

Die Hattinger Hendrik Schlieper (35) und Björn Burkert (40) haben eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet. Ein Paar sind sie schon lange.

» Thüringen 24: "Früher kamen mehr Männer" - Ein Blick in Jenas Sexshop

Sexshop in Jena hat umgestellt: Statt Filmen gibt es nun Sextoys, viele für Frauen und Paare Derzeit besonders gefragt: Sexspielzeug aus dem BDSM-Bereich und Vibratoren mit Reizstrom

» Tagesspiegel: Jede Stimme gegen rechts - ist das ein gutes CSD-Motto?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um das Motto des Berliner CSD und die Abgrenzung gegen Rechtspopulisten.

» Bild.de über den Skirt Club: Diese Frauen-Sex-Party erobert die Welt!

Eine Partyreihe für Frauen, die Lust auf Sex mit Frauen haben, erobert die Städte - auch Berlin. Interview mit Lara, die mitgefeiert hat. S.a.: Berlin erhält Sex-Club für Bi-Frauen (21.10.2016)

» stern.de: Olivia Jones - so kam es zum Foto mit der Kanzlerin

Olivia Jones erklärt, wie es zum Foto mit Angela Merkel kam - und wie Edmund Stoiber und Frauke Petry reagierten.

» bluewin.ch: "Ich wusste schon mit 4, dass ich im falschen Körper geboren bin"

Er kam als Mädchen zur Welt. Eine Geschlechtsanpassung rettet ihm das Leben. Nun hat Liam Klenk (46) aus Zürich ein Buch über seinen schweren Weg zum richtigen Körper geschrieben.

13. Februar 2017

» FAZ über Mode bei den Grammys: Schon schwul, oder?

Die entscheidende Show findet bei den Grammys auf dem roten Teppich statt: Dort trafen sich politische Statements, ein Bällebad und der etwas distanzlose Leiter eines Fanclubs.

» Bild.de interviewt Ex-Weltfußballerin Angerer: Wie gut ist dein Gay-Radar, Nadine?

Ende 2015 beendete Deutschlands Superfußballerin Nadine Angerer (38) ihre Karriere. Seitdem ist viel passiert.

» Die Presse über Conchita Wurst: "Warum bin ich in diesem Körper?"

Mit der "Welt am Sonntag" sprach Tom Neuwirth über ein Leben nach seinem Alter Ego Conchita Wurst.