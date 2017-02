Ausgewählter Artikel:

» (17.02.2017) Bild.de über queeres Kino: Die zehn schönsten Kuss-Szenen

Ob Cowboys, Ruderer oder Maler BILD hat die zehn romantischsten und erotischsten schwulen Kuss-Szenen zusammengestellt

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Februar 2017

» inFranken.de über Guido Maria Kretschmer: Deswegen zieht er Frauen lieber an als aus

Guido Maria Kretschmer finden Frauen wie Mnner sympathisch. Wie es kam, dass er privat lieber Mnner als Frauen auszieht, hat er im Interview mit dem "Stars"-Magazin der "Bild" verraten.

» Westdeutsche Zeitung über transsexuellen Schriftsteller: Krimi-Autor in neuer Verpackung

Autor Bennet Bialojahn kehrt mit einem Krimi zurück in seine Heimatstadt Wülfrath - und mit einer Überraschung.

» taz spricht mit Monika Treut über queere Filme: Es gab Proteste

Lesbischer Sex und Sadomaso - die frühen Filme von Monika Treut wurden in Deutschland ausgebuht, international waren sie Erfolge. S.a.: Monika Treut erhält den Special-Teddy-Award 2017 (17.01.2017)

» taz über Conchita Wurst: Der Panzer kann weg

Vor sechs Jahren erfand Tom Neuwirth die Kunstfigur Conchita Wurst und gewann mit ihr den Eurovision Song Contest. Nun will er weiter.

» Die Welt über Jean Paul Gaultier: Bis heute ein großes Stil- und Charakter-Vorbild

Er ist mittlerweile 64 Jahre alt, dabei aber so aktuell wie eh und je: Für Studentinnen an der Düsseldorfer Modeakademie ist der große Designer Jean Paul Gaultier auch heute noch stilprägendes Vorbild.

» mephisto 97.6 interviewt schwulen Imam: Eine Moschee für alle

Der französchische Imam Ludovic-Mohamed Zahed gründete 2012 in Paris eine Moschee, die offen ist für alle. Egal ob Hetero- oder Homosexuell, Transgender, Mann, Frau - alle beten gemeinsam und sind willkommen. In einem Interview erklärt er seine Idee.

» Bild.de: Ruby ist 'ne wilde Rose!

Ruby Rose (30) ist eine der begehrtesten lesbischen Schauspielerinnen. Mit der Cosmopolitan sprach sie jetzt über ihr Sexleben.

» Bild.de interviewt Musikerin LP: "Trump macht mir Angst!"

Mit dem straight-Magazin spricht die Sängerin Laura Pergolizzi (35) im Interview über Trump, ihr Coming-out und die Lesben-Szene.

» Wolfsburger Nachrichten: Anna ist ein 14-jähriger Junge

Das Theaterstück "Nennen wir ihn Anna" thematisiert Mobbing.

» Süddeutsche.de über die Rocky Horror Picture Show: Die Transvestiten-Show zum Mitpöbeln

Seit 40 Jahren läuft die "Rocky Horror Picture Show" im Kino Museum Lichtspiele. Ihr Erfolgsgeheimnis? Es geht weniger darum, den Film tatsächlich anzuschauen.

16. Februar 2017

» Deutschlandradio Kultur über Filmemacher Jochen Hick: Ein Chronist schwuler Geschichte

Seit einem Vierteljahrhundert erzählt der Regisseur Jochen Hick schwule Geschichten von Los Angeles bis in die Dörfer der deutschen Provinz. Auf der Berlinale ist sein neuer, sehr persönlicher Film zu sehen: "Mein wunderbares West-Berlin".

» oe24.at.: Amanda Knox spricht über Lesben-Sex im Knast

Der Engel mit den Eisaugen packt über intime Details aus.

» Kölnische Rundschau: Come Together Cup bekommt zwei neue Botschafter

Der Come-Together-Cup ist ein ehrenamtliches Fußballturnier mit über 60 Frauen- und Herrenmannschaften

» Mittelbayerische: Sie ist Soldatin, lesbisch und schwanger

Die Bundeswehr hat sich geändert: Es ist viel möglich, was früher undenkbar war. Eine Rodinger Offizierin zeigt das.

» derFreitag über Milo Yiannopoulos: Daddy's Boy

Milo Yiannopoulos feiert Donald Trump und hetzt als Schwuler gegen Lesben, Schwarze und Muslime. Wie geht denn das zusammen?

» n-tv.de: Transgender-Model schreibt Geschichte

Immer die gleichen dürren, weißen Grazien - oft scheint die Modewelt wenig divers aufgestellt. "Vogue" setzte einst die erste schwarze Frau aufs Cover, fortschrittlich ist das Blatt bis heute. Mit Valentina Sampaio hat man ein Transgender-Model gebucht.

» Zeit Online über Neukölln: An der Front nichts Neues

Ja, es gibt auch in Neukölln Antisemitismus so wie israelisch-syrisch-kurdisch-deutsche Travestieshows. Eine Erwiderung auf Mariam Laus Spaziergang mit einem Rabbiner

» Donaukurier: Filmstar Trudie Styler sieht Zusammenhang zwischen Mobbing und Rechtspopulismus

Die Schauspielerin Trudie Styler, Ehefrau des Sängers Sting, sieht einen Zusammenhang zwischen Mobbing unter Jugendlichen und dem Erstarken von Rechtspopulisten in aller Welt. Das sagte sie bei der Vorstellung ihres Regiedebüts bei der Berlinale.

15. Februar 2017

» SRF interviewt Pink Cop: "Wir animieren Opfer dazu, Anzeige zu erstatten"

Weil sich viele Betroffene nicht trauen, zur Polizei zu gehen, helfen schwule und lesbische Polizisten von Pink Cop.