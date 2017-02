Ausgewählter Artikel:

» (19.02.2017) B.Z. Berlin: So schwul war die Deutsche Oper noch nie!

In der Premiere von Edward II. an der Deutschen Oper gab es so viele Männerküsse wie in noch keinem Stück in dem Haus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Februar 2017

» Stadt Land Mama: Warum wir den Begriff "Regenbogenfamilie" nicht mögen

Interview mit den lesbischen Mamas Anja und Nicole

» derStandard.at: Rosa für Mädchen, Blau für Buben

Kinder haben von Natur aus keine Vorurteile. Bis wir mit unseren Werthaltungen kommen und sie in Rollenmuster zwängen, die ihnen eigentlich fremd sind

» domradio.de interviewt Bischof Fürst zur Kinderwunschmesse: "Ethisch verwerfliche Selektion"

In Berlin findet an diesem Wochenende die erste Kinderwunsch-Messe statt. Neben der Kritik aus Politik und Ärzteschaft warnt auch Bischof Gebhard Fürst im Interview vor dieser Art von "Verbrauchermesse".

» Berlner Morgenpost über die Kinderwunschmesse: "Da ist niemand, von dem ich ein Kind haben möchte"

Reproduktionsmesse findet zum ersten Mal statt. Manche Angebote sind allerdings verboten.

» Tagesspiegel über den Teddy Award: Zusammenhalten, dagegenhalten

Kämpferische Reden, starke Filme: die Preisverleihung des 31. Teddy Awards im Haus der Berliner Festspiele. "Una mujer fantástica" gewann den Hauptpreis. S.a.: "A Fantastic Woman" gewinnt Teddy-Award (18.02.2017)

» Blick: Freikirchler Schnegg mit Schwulen-Hymne begrüsst

Da dürfte der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg nicht schlecht gestaunt haben: Die SVP begrüsste ihren Parteikollegen mit der Schwulen-Hymne "YMCA".

18. Februar 2017

» Stuttgarter Zeitung: Erinnerungen an das schwule Leben vor 40 Jahren

Frühere Stammgäste erinnern sich an die Anfänge der Schwulendisco. Im Rathaus ist der 40. Geburtstag des Kings Clubs gefeiert worden mit einer klaren Botschaft: Die einstmals Ausgegrenzten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

» n-tv.de über den Lebensweg einer Transfrau: "Ich bin Ich. Ich bin ein Mensch"

Ihr erstes Kleid trägt Pari schon als vierjähriger Junge. Damals heißt sie noch Parham und lebt im Iran. Mit Mutter und Bruder flüchtet sie in die Niederlande. In Amsterdam wird sie auch körperlich zur Frau. Zunächst durch Hormone, mit 19 lässt sie sich operieren.

» Abendzeitung München: Der Bau macht zu - Kommt jetzt ein Hetero-Café?

"Die schwule Szene stirbt": Der Bau, einer der letzten Treffpunkte der Homosexuellen, hat dicht gemacht.

» ze.tt über schwule Polyamorie: Diese Mexikaner lieben und leben zu dritt

Eine Beziehung muss nicht immer nur aus einem Pärchen bestehen. Diese drei Mexikaner leben glücklich in einer Dreier-Beziehung. Und das schon seit zehn Jahren.

» Aargauer Zeitung: Ein Besuch der ersten schwulen Oper der Welt

Mit "Edward II" hat Andrea Lorenzo Scartazzini die erste Oper um ein homosexuelles Paar komponiert. Von Glückseligkeit ist auf der Bühne der Deutschen Oper Berlin allerdings keine Spur.

» npla: Wo Liebe lebensgefährlich wird - LGBTI in El Salvador

Das Leben ist für Lesben, Schwule und vor allem für Trans*personen nach wie vor schwierig, oft ein Spießrutenlauf und nicht selten gefährlich. Schuld daran sind Kirchen und Konservative, die in El Salvador bis heute zwischen "normal" und "anormal" unterscheiden. Ein Normalisieren, das Menschen verleugnet, quält, tötet.

» Zeit Online über einen Schwulen in der DDR: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu misshandeln

Anfang der 1980er wurde Homosexualität in der DDR immer noch geächtet. Als schwuler Junge wurde man bestraft und gedemütigt. Ein Auszug aus dem neuen Buch "Zuhause"

» evangelisch.de übers Coming-out: "Ich hatte Angst, dass mir mein Leben um die Ohren fliegt"

Aktuell entsteht ein Buch, in dem Christ_innen aus der frommen Welt, also aus evangelikalen, pietistischen oder charismatischen Kreisen, von ihrem ComingOut erzählen. Auch Timo teilt dort seine Geschichte. Im Interview berichtet er über das Buchprojekt, das er ins Leben rief und für die Initiative Zwischenraum umsetzt.

» derStandard.at interviewt Soziologen: "Männlichkeit zeigt sich im Rap über Abwertung"

In der Musik komme es immer mehr zu einer Berufung auf traditionelle Geschlechterrollen, sagen die Musiksoziologen Rosa Reitsamer und Rainer Prokop.

» Spiegel Online interviewt Monika Treut: "Würden Sie bitte aufhören, unser Publikum zu beschimpfen?"

Sie war nicht nur treibende Kraft im queeren und feministischen Kino, sondern auch für eine freie deutsche Filmszene. Am Freitag erhält Monika Treut auf der Berlinale den Special Teddy Award.

» Bild.de interviewt Daniel Schumacher: Wie sehr vermisst du DSDS?

Daniel Schuhmacher holte sich 2009 den Sieg bei Deutschland sucht den Superstar. Inzwischen hat sich viel bei dem Sänger getan.

» Nina Queer auf Bild.de: Was sind schwule Flugenten?

Schwule Flugenten: Sie sind die Huren der Lüfte und machen es auch noch umsonst. Was für ein dramatischer Einstieg in meine Kolumne, nicht wahr?

17. Februar 2017

» SZ-Magazin: Mama lesbisch, Vater schwul, Kinder glücklich

Ein Mann liebt einen Mann, hat aber zwei Kinder mit einer Frau, die Frauen liebt. Sie bilden zusammen eine sehr spezielle Familie - und finden sich selbst allen Ernstes spießig.