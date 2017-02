Ausgewählter Artikel:

» (22.02.2017) Die Welt: Einführung der Unisex-Toilette wird zur Berliner Posse

Seit zwei Jahren prüft der Berliner Senat die Einführung von Unisex-Toiletten in Berliner Behörden. Die Aufregung über das Thema ist groß. Dabei könnte alles so einfach sein - und so billig. s.a.: Unisex-Toiletten bald in allen Berliner Behörden? (03.01.2017)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Februar 2017

» Die Welt: Einführung der Unisex-Toilette wird zur Berliner Posse

Seit zwei Jahren prüft der Berliner Senat die Einführung von Unisex-Toiletten in Berliner Behörden. Die Aufregung über das Thema ist groß. Dabei könnte alles so einfach sein - und so billig. s.a.: Unisex-Toiletten bald in allen Berliner Behörden? (03.01.2017)

» Die Welt über Tom of Finland: Schneidiger als jeder "Herrenmensch" - und schwuler

Die hypervirilen Zeichnungen von Touko Laaksonen verlassen den Darkroom. In Berlin wird der Erfinder von Tom of Finland als Künstler gefeiert, der die Männer auch für ihre scharfe Silhouette liebte.

» Bravo über Menderes Bagci: Schwul? Jetzt spricht der DSDS-Star Klartext!

Ist Menderes Bagci schwul? Diese Frage geistert schon seit Jahren durchs Internet. Ganz überraschend bezieht die DSDS-Kultfigut jetzt

21. Februar 2017

» Tagesspiegel: Warum braucht ihr Regenbogen-Sticker an Geschäften?

Neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten: Diesmal geht's um den Sinn von Aufklebern mit Regenbogenflaggen an Geschäften.

» erdbeerlounge.de: Die 10 schönsten Braut-Outfits für Lesben

In unserer Liste der 10 schönsten Braut-Outfits für Lesben zeigen wir Dir, wie schön Du Deine Traumfrau im Kleid, Anzug oder Jumpsuit heiraten kannst.

» BBC-Reportage: Does a new ruling offer fresh hope for LGBT rights in Lebanon?

Homosexual sex is still technically illegal in Lebanon, but has a rare ruling in a recent case changed the future for the countrys LGBT community? Benjamin Zand finds out. S.a.: Urteil im Libanon: Ausgelebte Homosexualität keine Straftat, sondern Grundrecht (31.01.2017)

» Stuttgarter Nachrichten über ein Opfer des Paragrafen 175: Verbotene Liebe

Wegen Unzucht mit Männern ist Helmut Kress als 15-Jähriger inhaftiert worden. Lange hat der schwule Tübinger Wirt über seine Verurteilung nach Paragraf 175 geschwiegen. Ein Gesetz soll die Justizopfer entschädigen auch Kress hofft auf seine Rehabilitierung.

» Beobachter News über 40 Jahre Kings Club: Schutzraum seit 40 Jahren

Aus ganz Deutschland kamen am Freitag, 17. Februar, Freunde und Freundinnen des Kings Clubs und überfüllten den großen Saal im Stuttgarter Rathaus. Die Besitzerin des Kings Club Laura Halding-Hoppenheit hatte zum 40-jährigen Bestehen der schwul-lesbischen Diskothek ins Rathaus eingeladen.

» Zeit Online über Political Correctness: Im Wunderland der Korrektheit

Warum Political Correctness eine reale Gefahr für die freie Gesellschaft ist - und keinesfalls nur ein konstruierter Vorwurf der Rechten. Eine Entgegnung auf den Beitrag von Christian Staas vom 19. Januar

» ze.tt: Mehr als 600 Briefe enthüllen die Liebesgeschichte zweier Weltkriegssoldaten

Gilbert Bradley und Gordon Bowsher waren junge Männer, als der zweite Weltkrieg ausbrach und sie waren unsterblich ineinander verliebt.

» Die Welt: Wie München schwule Senioren pflegt

Schwule auf eine Insel schicken? Die Vorschläge wurden nie umgesetzt, zeigen aber, wie repressiv Münchens Schwulen-Politik noch in den 80ern war. Heute leistet die Stadt Pionierarbeit bei der Pflege.

» Süddeutsche.de: Ein Tabubruch zu viel von "Breitbart"-Journalist Milo Yiannopoulos

Der Posterboy der Rechten verteidigt sexuelle Beziehungen zwischen 13-jährigen Jungen und älteren Männern. Jetzt lassen Amerikas Konservative ihr einst hofiertes "enfant terrible" fallen.

» BR-Klassik über "Edward II." in Berlin: Homo-Oper - peinlich und langweilig

Schwule hatten es im Mittelalter nicht leicht. König Edward II. wurde wegen seiner Neigung 1327 gepfählt. Über diesen gruseligen Stoff schrieb Andrea Lorenzo Scartazzini eine Oper. In Berlin feierte sie nun ihre Uraufführung, konnte jedoch nicht begeistern.

» taz diskutiert über "Betroffenenjournalismus": Über den "Türken vom Dienst"

Malte Göbel: "Warum werden Minderheiten meistens in die Ecke geschoben, aus der sie kommen? Warum müssen Minderheiten dafür sorgen, dass 'ihre' Themen ins Blatt kommen?"

» Deutschlandfunk: Siegfried Wagners Homosexualität

Siegfried Wagner war ein Anhänger Hitlers, aber auch mit Juden befreundet. Er gilt als einer der bekanntesten Homosexuellen in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Schwule Museum in Berlin widmet dem einzigen Sohn Richard Wagners eine umfangreiche Ausstellung, die mit Tabus bricht und Pionierarbeit leistet.

» spox.com: Gegen Homophobie im Sport

Eine kleine Geste - im Kollektiv mit großer Wirkung. Roberto Bautista-Agut unterstützte eine Aktion der spanischen FELGTB (Nationale Vereinigung für Lesben, Schwule, Transsexuelle und Bisexuelle) und trug am internationalen Tag gegen Homophobie im Sport regenbogenfarbene Schuhbänder.

» mephisto 97.6 über Asexualität: Sex sells?

"Die schönste Nebensache der Welt" und andere bekannte Floskeln spiegeln wider, wie präsent Sex in unserer Gesellschaft ist. Und auch, als wie selbstverständlich Verlangen betrachtet wird. Es gibt aber auch Menschen, für die das nicht normal ist.

» Zeit Online über Leihmutterschaft: Kinderkriegenlassen ist okay

Die Leihmutterschaft ist wohl eines der letzten Tabus der Reproduktionsmedizin. Wer ein Kind von jemand anderem gebären lässt, trägt ein Stigma. Damit muss Schluss sein!

» Süddeutsche.de über lesbische Hip-Hop-Stars: Auch Männer können Huren sein

Rap galt lange Zeit als homophob, doch die neuen amerikanischen Rap-Stars sind lesbisch. Ist damit der Sexismus im Hip-Hop besiegt?

20. Februar 2017

» Tagesspiegel: Besserer Schutz für queere Flüchtlinge gefordert

Die Praxis im Ankunftszentrum Berlin ist für homosexuelle und transsexuelle Flüchtlinge nicht tragbar - das kritisiert die Schwulenberatung. Volker Beck von den Grünen fordert Verbesserungen.