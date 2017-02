Ausgewählter Artikel:

» (23.02.2017) Kornwestheimer Zeitung über die Segnung von Homopaaren: Ein Zeichen setzen und etwas anstoßen

Gemeinde will Segnung für gleichgeschlechtliche Paare ermöglichen

23. Februar 2017

» Tagesspiegel: Gendern soll in immer mehr Bezirken Pflicht werden

Die SPD will in der BVV Mitte geschlechtsneutrale Sprache einführen Vorbild ist Friedrichshain-Kreuzberg. Auch in Lichtenberg wird diskutiert.

» Weser-Kurier: Der Fall Adnan S. erreicht die Bürgerschaft

Hätten die Behörden mehr tun können, um den mutmaßlichen Terroristen zu stoppen? Jetzt hat sich die Parlamentarische Kontrollkommision des Bremer Parlaments mit dem Fall befasst. S.a.: Späterer IS-Kämpfer attackierte schwules Paar in Bremen (21.02.2017)

» Dirk Ludigs in Siegessäule zu Milo Yiannopoulos: Donalds Schwuchtel

Der Absturz des Populisten und Trumps Politik sei "auch eine klare Warnung an die neurechten schwulen Männer hierzulande: Macht euch nichts vor, niemand in den Kreisen, zu denen ihr so gerne gehören wollt, glaubt wirklich, dass ihr dazugehört! Ihr seid nützliche Idioten, die gebraucht werden, bis der Tag kommt, an dem ihr eben eine Last werdet."

» Jungle World über die queerfeministische Szene: Viele falsche Freundinnen

In der deutschen feministischen Debatte läuft einiges schief. Die Grabenkämpfe zwischen der essentialistischen und der postmodernen Auslegung feministischer Theorie lenken von einer analytischen Kritik an patriarchalen Strukturen im Kapitalismus ab.

» SRF: "Dragqueens brauchen High Heels, Lippenstift und Eier!"

Männer, die sich als Frau verkleiden, sind nicht jedermanns Sache. Dieses Video könnte das definitiv ändern: Tristan aka "Ennia Face" ist (wie der Name verrät) so selbstironisch, dass er mit seinen Antworten diverse Vorurteile gegenüber der Dragqueen-Szene aus dem Weg räumt. True Talk at it's best!

» Deutschlandfunk über eine Reformdiskussion in Frankreich: Islam à la francaise

Die französische Regierung wünscht sich einen "französischen Islam", sie hat eigens eine Stiftung dafür gegründet. Das sorgt für Kontroversen in der muslimischen Community: das Frauenbild, der Zusammenhang von Islam und Terrorismus, demokratische Werte. Doch allen ist klar: Der Islam muss sich den Herausforderungen der globalen Welt stellen.

» ZEIT Campus: Ehe für alle und legales Cannabis? Ernsthaft?

Haben Teenager keine anderen Probleme als Cannabislegalisierung? Konrad Körner meint, es gibt größere Themen: Rentensystem, Staatsverschuldung, Krieg und Frieden.

» Berliner Morgenpost interviewt Regisseur Graham Vick zu "Tod in Venedig": "Für mich ist es keine Tragödie"

Der britische Regisseur Graham Vick inszeniert Benjamin Brittens Tod in Venedig am Pult steht Donald Runnicles

» Donaukurier käut AfD-Vortrag wieder: Gegen Frühsexualisierung

Die Alternative für Deutschland (AfD) lehnt Genderideologie und Frühsexualisierung, wie sie in Deutschland und Europa forciert würden, ab. Dies machte Christina Wilhelm, Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 216 Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg, bei einem Vortrag in Denkendorf deutlich.

» derStandard.at über Hass im Netz: "Es ist einfach zu sagen: Facebook muss es lösen"

Anne Brasseur, Botschafterin der "No Hate Speech"-Kampagne, fordert Bürger zu Engagement auf.

22. Februar 2017

» Thurgauer Zeitung: Wenn man anders liebt

Schwulenwitze auf dem Pausenplatz, Ablehnung durch die Kollegen: Homosexuelle Jugendliche tun sich schwer, zu ihrer Neigung zu stehen. Ein Experte aus der Ostschweiz sieht Handlungsbedarf - er nimmt Schulen und Eltern in die Pflicht.

» Tagesspiegel: Wofür steht die Bezeichnung "Femme"?

Im lesbischen Alltag wird gerne die (Selbst-)Bezeichnung "Femme" verwendet. Wofür das steht, erklärt eine neue Folge unseres Queer-Lexikons.

» Vogue: Prinz William für LGBT Award nominiert

Prinz William ist für einen LGBT Award nominiert für sein Attitude-Cover, das im Sommer 2016 für Aufsehen sorgte.

» Die Welt: Einführung der Unisex-Toilette wird zur Berliner Posse

Seit zwei Jahren prüft der Berliner Senat die Einführung von Unisex-Toiletten in Berliner Behörden. Die Aufregung über das Thema ist groß. Dabei könnte alles so einfach sein - und so billig. s.a.: Unisex-Toiletten bald in allen Berliner Behörden? (03.01.2017)

» Die Welt über Tom of Finland: Schneidiger als jeder "Herrenmensch" - und schwuler

Die hypervirilen Zeichnungen von Touko Laaksonen verlassen den Darkroom. In Berlin wird der Erfinder von Tom of Finland als Künstler gefeiert, der die Männer auch für ihre scharfe Silhouette liebte.

» Bravo über Menderes Bagci: Schwul? Jetzt spricht der DSDS-Star Klartext!

Ist Menderes Bagci schwul? Diese Frage geistert schon seit Jahren durchs Internet. Ganz überraschend bezieht die DSDS-Kultfigut jetzt

21. Februar 2017

» Tagesspiegel: Warum braucht ihr Regenbogen-Sticker an Geschäften?

Neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten: Diesmal geht's um den Sinn von Aufklebern mit Regenbogenflaggen an Geschäften.

» erdbeerlounge.de: Die 10 schönsten Braut-Outfits für Lesben

In unserer Liste der 10 schönsten Braut-Outfits für Lesben zeigen wir Dir, wie schön Du Deine Traumfrau im Kleid, Anzug oder Jumpsuit heiraten kannst.

» BBC-Reportage: Does a new ruling offer fresh hope for LGBT rights in Lebanon?

Homosexual sex is still technically illegal in Lebanon, but has a rare ruling in a recent case changed the future for the countrys LGBT community? Benjamin Zand finds out. S.a.: Urteil im Libanon: Ausgelebte Homosexualität keine Straftat, sondern Grundrecht (31.01.2017)