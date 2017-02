Ausgewählter Artikel:

» (24.02.2017) Zeit Online: Macron ist schwul, NOT!

Weil auf einer russischen Website steht, der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron sei schwul, diskutiert die Welt drüber. Rekonstruktion einer Fake-News. S.a.: Konservativer Politiker warnt vor Macron als Kandidat der "Homo-Lobby" (07.02.2017)

24. Februar 2017

» Süddeutsche.de: Die Feigenblätter der Rechtspopulisten

Milo Yiannopoulos ist nicht der erste Vertreter einer Minderheit, der für rechte Ideen wirbt. Muslime, Frauen und Homosexuelle sind als Werbegesichter beliebt.

» Spiegel Online über Trump und Transgender: "Das ist ein Desaster"

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Erlass die Rechte von Transgender-Menschen eingeschränkt. Nun bekommt er dafür von Prominenten Gegenwind - auch von unerwarteter Seite. S.a.: Obama-Erlass zum Schutz transsexueller Schüler offiziell aufgehoben (23.02.2017)

» derStandard.at über Homosexualität in "Overwatch": "Normale Dinge sind normal"

Game-Director Jeff Kaplan spricht über die "Kontroverse" um den populären Shooter, die keine ist

» DW.COM: Auf dem Balkan greift der Hass um sich

Gewalt gegen Minderheiten beginnt in der Sprache. Von Beleidigungen und Hassparolen ist es oft nur noch ein kleiner Schritt zu körperlicher Gewalt. Balkanexperten warnen vor der Verharmlosung von Hate Speech.

» Main-Post: Von Holocaust, Nazi-Szene und Homophobie

Das Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ist ein Projekt zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung aller Art in unserer Gesellschaft.

» Bild.de über ein lesbisches Sexsymbol: Warum wir verrückt nach Ruby Rose sind!

Ruby Rose hat alles, was ein Sexsymbol braucht. Doch was genau ist das?

» Nina Queer auf Bild.de: "Er schaffte 15 Trucker-Penisse in einer Nacht"

Nina Queer schreibt in ihrer wöchentlichen Kolumne vom anderen Ufer. Heute erklärt sie, wer die Rastplatz-Cinderella ist.

» Weser-Kurier über Islam und Homophobie: Religion, Sex und Leitkultur

Homophobie ist im Islam ein heikles Thema. Dennoch ist laut Redakteur Hendrik Werner der manipulative Gebrauch von Schein-Kausalitäten hier äußerst verstörend, vor allem auf Seiten der Politiker.

» junge Welt interviewt Jörg Litwinschuh: "Demokratie und Frieden sind keine Selbstläufer"

Rehabilitierung der Opfer des Paragraphen 175 StGB ist gerade in einer Zeit, in der rechte Strömungen Zulauf haben, wichtig. Gespräch mit Jörg Litwinschuh

23. Februar 2017

» derStandard.at über Pakistan: TV-Sender nach Film über Lesben ermahnt

Aufregung um die Austrahlung eines Films über ein lesbisches Paar Pakistanische Medienaufsicht verlangt Erklärung von Hum TV

» Tagesspiegel: Gendern soll in immer mehr Bezirken Pflicht werden

Die SPD will in der BVV Mitte geschlechtsneutrale Sprache einführen Vorbild ist Friedrichshain-Kreuzberg. Auch in Lichtenberg wird diskutiert.

» Weser-Kurier: Der Fall Adnan S. erreicht die Bürgerschaft

Hätten die Behörden mehr tun können, um den mutmaßlichen Terroristen zu stoppen? Jetzt hat sich die Parlamentarische Kontrollkommision des Bremer Parlaments mit dem Fall befasst. S.a.: Späterer IS-Kämpfer attackierte schwules Paar in Bremen (21.02.2017)

» Dirk Ludigs in Siegessäule zu Milo Yiannopoulos: Donalds Schwuchtel

Der Absturz des Populisten und Trumps Politik sei "auch eine klare Warnung an die neurechten schwulen Männer hierzulande: Macht euch nichts vor, niemand in den Kreisen, zu denen ihr so gerne gehören wollt, glaubt wirklich, dass ihr dazugehört! Ihr seid nützliche Idioten, die gebraucht werden, bis der Tag kommt, an dem ihr eben eine Last werdet."

» Kornwestheimer Zeitung über die Segnung von Homopaaren: Ein Zeichen setzen und etwas anstoßen

Gemeinde will Segnung für gleichgeschlechtliche Paare ermöglichen

» Jungle World über die queerfeministische Szene: Viele falsche Freundinnen

In der deutschen feministischen Debatte läuft einiges schief. Die Grabenkämpfe zwischen der essentialistischen und der postmodernen Auslegung feministischer Theorie lenken von einer analytischen Kritik an patriarchalen Strukturen im Kapitalismus ab.

» SRF: "Dragqueens brauchen High Heels, Lippenstift und Eier!"

Männer, die sich als Frau verkleiden, sind nicht jedermanns Sache. Dieses Video könnte das definitiv ändern: Tristan aka "Ennia Face" ist (wie der Name verrät) so selbstironisch, dass er mit seinen Antworten diverse Vorurteile gegenüber der Dragqueen-Szene aus dem Weg räumt. True Talk at it's best!

» Deutschlandfunk über eine Reformdiskussion in Frankreich: Islam à la francaise

Die französische Regierung wünscht sich einen "französischen Islam", sie hat eigens eine Stiftung dafür gegründet. Das sorgt für Kontroversen in der muslimischen Community: das Frauenbild, der Zusammenhang von Islam und Terrorismus, demokratische Werte. Doch allen ist klar: Der Islam muss sich den Herausforderungen der globalen Welt stellen.

» ZEIT Campus: Ehe für alle und legales Cannabis? Ernsthaft?

Haben Teenager keine anderen Probleme als Cannabislegalisierung? Konrad Körner meint, es gibt größere Themen: Rentensystem, Staatsverschuldung, Krieg und Frieden.

» Berliner Morgenpost interviewt Regisseur Graham Vick zu "Tod in Venedig": "Für mich ist es keine Tragödie"

Der britische Regisseur Graham Vick inszeniert Benjamin Brittens Tod in Venedig am Pult steht Donald Runnicles