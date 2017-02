Ausgewählter Artikel:

25. Februar 2017

» Basler Zeitung macht Stimmung gegen Pink Cross: Pink Lobbying

Wie der Schwulen-Dachverband den Opferstatus zementieren will.

» Deutschlandfunk interviewt Buchautor Daniel Schreiber: "Wir spüren eine große kollektive Entwurzelung"

Mit seinem Essay "Nüchtern" hat der Autor Daniel Schreiber 2014 einen Bestseller gelandet. In seinem neuen Buch spürt er dem schillernden Begriff "Zuhause" nach und verbindet das mit seiner eigenen Geschichte. Als Schwuler habe er nicht in die Kreise gepasst, in die er hineingeboren wurde, sagte Schreiber im DLF.

» evangelisch.de über Polyamorie: Ich bin doch zu schade für eine_n allein

Polyamorie ist eine Praxis, zwei oder mehrere sexuelle und/oder emotionale Liebesbeziehungen gleichzeitig zu leben. Bekennend polyamor lebende Menschen sind mit vielen Vorurteilen, die u.a. mit Unwissen zu tun haben, konfrontiert.

» Nollendorfblog: Der gescheiterte Versuch des deutschen Bühnenvereins, etwas über Homophobie zu sagen

In der Deutschen Oper wurde mit "Erward II" ein misslungenes Stück über Homosexualität und Homophobie uraufgeführt. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins wirft einer Kritikerin Homophobie vor. Und kultiviert dabei homophobe Reflexe. S.a.: Deutscher Bühnenverein wirft "Zeit" Homophobie vor (25.02.2017)

» Süddeutsche.de erinnert an Gauweilers Maßnahmenkatalog: Als Bayern Aids den Kampf ansagte

Vor 30 Jahren verabschiedete die Staatsregierung ihren berüchtigten Aids-Katalog. Es war ein Kampf gegen die tödliche Krankheit - und ein Feldzug gegen Randgruppen

» Schwerin-News: Diskriminierung nein - Gleiche Rechte für alle aber auch nicht

CDU-Landtagsabgeordneter Sebastian Ehlers gegen "Ehe für alle"

» Tagesspiegel über Partys für bisexuelle Frauen: Ohne Hülle und Fülle

Gehobene Partys für bisexuelle Frauen besetzen eine Nische im Berliner Nachtleben. Männer sind hier nicht zugelassen, aber ihr Blick scheint doch irgendwie dabei zu sein. Ein Besuch.

» Südkurier über Homogerüchte: Karl Mays Gesamtwerk unter der Lupe

Am 25. Februar 1842 wurde Karl May geboren. Bis heute ist sein Werk Forschungsgegenstand - aus Anlass des 175. Geburtstags des Schriftstellers gehen Hobby-Forscher, Uni-Leute und Liebhaber auch vermeintlichen Tabu-Themen auf den Grund und fragen zum Beispiel: War Karl May homosexuell?

» watson: So unterdrücken Religionen die Sexualität ihrer Gläubigen und fördern Missbräuche

Sexualität mit religiösen oder moralischen Geboten zu unterdrücken, ist ein Verbrechen an der Menschheit.

» Wired: Die Tech-Branche stellt sich hinter Trans-Menschen und gegen Donald Trump

Nachdem US-Präsident Trump die Rechte von Transgender-Schülern eingeschränkt hat, kritisieren ihn nun die mächtigsten US-Tech-Firmen von Apple bis Uber.

» Express: 0-Punkte-Mirco sprengt "Perfektes Dinner" - und gewinnt!

Beim "Perfekten Dinner" auf Vox kochen bekanntlich völlig unbekannte Menschen füreinander - und essen dann zusammen. Diesen Kandidaten hätten sie freiwillig wohl auch nie eingeladen... Der Kölner Mirco Mauel (32), Verkäufer im Hauptbahnhof, sprengte am Montag die TV-Show!

» taz: Schön und trans*

Die französische Vogue zeigt Valentina Sampaio auf dem Cover. Erstmals ist damit ein trans* Model auf dem Titel. Ein überfälliger Schritt.

» Huffington Post: Aus dem Alltag eines Pansexuellen

Bevor ich bei Jugend gegen AIDS anfing zu bloggen, interviewte mich Vanessa zu meiner Sexualität. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, Menschen die Realität aufzuzeigen.

» ND: Sapiosexuelle auf der Pirsch

Es wird immer schlimmer mit dieser Generation. Einerseits ist sie beziehungsunfähig, andererseits scheint sie nichts anderes zu tun, als ihre Beziehungen und Vorlieben aufs Genaueste zu definieren. Jeder Bock braucht einen Namen.

24. Februar 2017

» Süddeutsche.de: Die Feigenblätter der Rechtspopulisten

Milo Yiannopoulos ist nicht der erste Vertreter einer Minderheit, der für rechte Ideen wirbt. Muslime, Frauen und Homosexuelle sind als Werbegesichter beliebt.

» Zeit Online: Macron ist schwul, NOT!

Weil auf einer russischen Website steht, der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron sei schwul, diskutiert die Welt drüber. Rekonstruktion einer Fake-News. S.a.: Konservativer Politiker warnt vor Macron als Kandidat der "Homo-Lobby" (07.02.2017)

» Spiegel Online über Trump und Transgender: "Das ist ein Desaster"

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Erlass die Rechte von Transgender-Menschen eingeschränkt. Nun bekommt er dafür von Prominenten Gegenwind - auch von unerwarteter Seite. S.a.: Obama-Erlass zum Schutz transsexueller Schüler offiziell aufgehoben (23.02.2017)

» derStandard.at über Homosexualität in "Overwatch": "Normale Dinge sind normal"

Game-Director Jeff Kaplan spricht über die "Kontroverse" um den populären Shooter, die keine ist

» DW.COM: Auf dem Balkan greift der Hass um sich

Gewalt gegen Minderheiten beginnt in der Sprache. Von Beleidigungen und Hassparolen ist es oft nur noch ein kleiner Schritt zu körperlicher Gewalt. Balkanexperten warnen vor der Verharmlosung von Hate Speech.

» Main-Post: Von Holocaust, Nazi-Szene und Homophobie

Das Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ist ein Projekt zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung aller Art in unserer Gesellschaft.