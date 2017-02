Ausgewählter Artikel:

» (26.02.2017) Morgenweb: Mannheimer "XS" schließt nach 20 Jahren

Das Café XS im Mannheimer Quadrat N 7 war eine Institution in der lokalen Homosexuellenszene. Nach 20 Jahren schließt das Lokal nun seine Pforten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Februar 2017

» Main-Post über das Jugendtheaterstück "Coming Out": Zweifel eines Verzweifelten

Ein Lehrer erählt von seiner ersten Liebe - zu einem Jungen. "Coming Out", ein Jugendstück des Theater Schloss Maßbach, arbeitet das sensible Thema spannend auf.

» Badische Zeitung: So hat der Ball Verqueer die Mensa in ein fernöstliches Tollhaus verwandelt

Schrill, bunt, exzentrisch: Der legendäre Ball Verqueer hat seinem Ruf auch im 21. Jahr wieder alle Ehre gemacht. Das Partyvolk verwandelte die Mensa mit dem Motto "One Night in Bangkok - Asian Adventures" in ein fernöstliches Tollhaus.

26. Februar 2017

» blu.fm/rik: Interview mit "Iron"-Türsteher Milad zum Messerangriff

Der Angriff auf die beliebte Szenebar in Köln hatte im Januar für Schlagzeilen gesorgt und die Szene schockiert. S.a.: Messerattacke auf "Iron"-Türsteher: Täter auf freiem Fuß (30.01.2017)

» Morgenweb: Mannheimer "XS" schließt nach 20 Jahren

Das Café XS im Mannheimer Quadrat N 7 war eine Institution in der lokalen Homosexuellenszene. Nach 20 Jahren schließt das Lokal nun seine Pforten.

» watson interviewt Antilopen Gang: Die politischste Rap-Band Deutschlands über Merkels Homophobie, Pegida-Rassisten und Cro

Sie singen über die Flüchtlingskrise, Homophobie und ihre Liebe zur Polizei. Die Antilopen Gang mischt gerade die deutsche Rap-Szene auf mit einem Mix, der seinesgleichen sucht.

» The Fabulous Life Of Ricci: Coming Out in Deutschland - zwischen Homophobie und Gleichgültigkeit.

Dass es keine Homophobie in Deutschland gibt halte ich für ein genau solches Gerücht, wie damals als es hiess Lady Gaga hätte einen Penis - die Leute wollen es glauben, weil ihnen die Vorstellung gefällt. Unzählige Posts auf diesem Blog und die Geschichten ganz vieler anderer Menschen, die nicht einmal homosexuell sind, erzählen aber leider von einer anderen Wahrheit.

» ze.tt: Von Mann zu Frau zu Mann - Dragqueens vor und nach ihrer Verwandlung

Dragkings und -queens sind nicht nur Verkleidungskünstler*innen, sondern tragen eine Botschaft der Toleranz in die Welt.

» FAZ: Zwischen Mann und Frau

Amerikas Präsident Trump stutzt die Rechte von Transgendern. Allein in Deutschland leben mehr als 250.000 Menschen, die mit ihrem körperlichen Geschlecht nichts anfangen können. Oft schlägt ihnen Hass entgegen.

» tageszeitung.it interviewt lesbisches Paar: "Wollen uns nicht verstecken"

Laura Marcolla und Diana Schell sind seit dem Valentinstag ein Ehepaar. Im Interview sprechen sie über ihre bewusst öffentlich inszenierte Trauung und über die Südtiroler Gesellschaft, die mit gleichgeschlechtlicher Liebe offener umzugehen gelernt hat.

» svz.de interviewt Axel Ranisch: Omis Bester

Wie Schauspieler und Regisseur Axel Ranisch seine Großmutter zum Filmstar machte und einen der außergewöhnlichsten Tatorte drehte.

25. Februar 2017

» Basler Zeitung macht Stimmung gegen Pink Cross: Pink Lobbying

Wie der Schwulen-Dachverband den Opferstatus zementieren will.

» Deutschlandfunk interviewt Buchautor Daniel Schreiber: "Wir spüren eine große kollektive Entwurzelung"

Mit seinem Essay "Nüchtern" hat der Autor Daniel Schreiber 2014 einen Bestseller gelandet. In seinem neuen Buch spürt er dem schillernden Begriff "Zuhause" nach und verbindet das mit seiner eigenen Geschichte. Als Schwuler habe er nicht in die Kreise gepasst, in die er hineingeboren wurde, sagte Schreiber im DLF.

» evangelisch.de über Polyamorie: Ich bin doch zu schade für eine_n allein

Polyamorie ist eine Praxis, zwei oder mehrere sexuelle und/oder emotionale Liebesbeziehungen gleichzeitig zu leben. Bekennend polyamor lebende Menschen sind mit vielen Vorurteilen, die u.a. mit Unwissen zu tun haben, konfrontiert.

» Nollendorfblog: Der gescheiterte Versuch des deutschen Bühnenvereins, etwas über Homophobie zu sagen

In der Deutschen Oper wurde mit "Erward II" ein misslungenes Stück über Homosexualität und Homophobie uraufgeführt. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins wirft einer Kritikerin Homophobie vor. Und kultiviert dabei homophobe Reflexe. S.a.: Deutscher Bühnenverein wirft "Zeit" Homophobie vor (25.02.2017)

» Süddeutsche.de erinnert an Gauweilers Maßnahmenkatalog: Als Bayern Aids den Kampf ansagte

Vor 30 Jahren verabschiedete die Staatsregierung ihren berüchtigten Aids-Katalog. Es war ein Kampf gegen die tödliche Krankheit - und ein Feldzug gegen Randgruppen

» Schwerin-News: Diskriminierung nein - Gleiche Rechte für alle aber auch nicht

CDU-Landtagsabgeordneter Sebastian Ehlers gegen "Ehe für alle"

» Tagesspiegel über Partys für bisexuelle Frauen: Ohne Hülle und Fülle

Gehobene Partys für bisexuelle Frauen besetzen eine Nische im Berliner Nachtleben. Männer sind hier nicht zugelassen, aber ihr Blick scheint doch irgendwie dabei zu sein. Ein Besuch.

» Südkurier über Homogerüchte: Karl Mays Gesamtwerk unter der Lupe

Am 25. Februar 1842 wurde Karl May geboren. Bis heute ist sein Werk Forschungsgegenstand - aus Anlass des 175. Geburtstags des Schriftstellers gehen Hobby-Forscher, Uni-Leute und Liebhaber auch vermeintlichen Tabu-Themen auf den Grund und fragen zum Beispiel: War Karl May homosexuell?

» watson: So unterdrücken Religionen die Sexualität ihrer Gläubigen und fördern Missbräuche

Sexualität mit religiösen oder moralischen Geboten zu unterdrücken, ist ein Verbrechen an der Menschheit.

» Wired: Die Tech-Branche stellt sich hinter Trans-Menschen und gegen Donald Trump

Nachdem US-Präsident Trump die Rechte von Transgender-Schülern eingeschränkt hat, kritisieren ihn nun die mächtigsten US-Tech-Firmen von Apple bis Uber.