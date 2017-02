Ausgewählter Artikel:

» (28.02.2017) Süddeutsche.de: Das sagt ein Psychiater über den Oscar-Gewinner

In "Moonlight" wird ein vernachlässigtes Kind zum Mobbing-Opfer und schließlich zum furchterregenden Drogenboss. Ist dieser Wandel realistisch? Wir haben einen Experten gefragt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Februar 2017

» Tagesspiegel: Wollt Ihr Kinder in der Schule "frühsexualisieren"?

Neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten: Diesmal geht es um die rechtspopulistische Kritik am Sexualkundeunterricht.

» Merkur.de über die Hochzeit eines schwulen Bürgermeisters: Ja-Wort vor dem Traualtar

John-Erik Vika, der Bürgermeister der Geretsrieder Freundschaftsgemeinde Eidsvoll in Norwegen, hat seinen langjährigen Lebensgefährten Kjell-Jostein Andersson geheiratet - und zwar kirchlich.

» taz: Queer ist nicht schwul

Warum es allem Inhalt von "Moonlight" gemäß falsch ist, den Helden dieser Filmgeschichte als queer zu bezeichnen.

» Berliner Zeitung: Bringen Flüchtlinge wirklich mehr Homophobie nach Deutschland?

Der CDU-Spitzenpolitiker Jens Spahn findet, es sei ein Thema, über das zu wenig geredet werde: Homophobie, also Schwulenfeindlichkeit, von Flüchtlingen. S.a.: LSVD wehrt sich gegen "scheinheilige" Kritik von Jens Spahn (22.02.2017)

» Die Welt interviewt Barry Jenkins: "Wo ich herkomme, schließen sich Schwarz- und Schwulsein aus"

Regisseur Barry Jenkins hat für seinen Film Moonlight in Los Angeles zwei Oscars bekommen. Ein Gespräch über Schreiben in Berlin, Männlichkeit und die (Un-)Möglichkeit, schwul und schwarz zu sein.

» FR über Stück "Allah liebt man(n)": Straucheln, stürzen, glauben, lieben

Der Theaterperipherie Frankfurt gelingt mit Hadi Khanjanpours "Allah liebt man(n)" eine berührende Tanzpoesie über Homosexualität und Islam.

» Berliner Morgenpost über den schwulen Staatsballett-Solisten Michael Banzhaf: Der letzte Tanz

19 Jahre war Michael Banzhaf Solist des Staatsballetts. Am Mittwoch gibt er seine Abschiedsvorstellung

» Berliner Morgenpost: Auslaufmodell Adoption?

Union und SPD wollen die Adoption in Deutschland reformieren. Die Verfahren sollen einfacher werden, auch ältere Bewerber sollen zum Zug kommen dürfen.

» Polyamorist fordert in der Huffington Post: Mehr Zeit für Sex-Orgien!

Werte Gegner der Polyamorie und Polygamie, ich fordere Sie hiermit auf, sich im eigenen Interesse für die Legalisierung der Polyamorie und Polygamie einzusetzen!

27. Februar 2017

» Bravo über Shirin David: Homophobie-Skandal mit Youtuber Mert Eksi!

Eigentlich läuft es für Shirin David momentan richtig rund. Eigentlich. Denn durch ein gemeinsames Video mit dem Youtuber It's Mert TV hat sich die DSDS-Jurorin keinen Gefallen getan und gerade die gesamte Homosexuellen-Community gegen sich aufgebracht.

» der Freitag über die Kinderwunschmesse: Alles für das eigene Kind

Bei der ersten Kinderwunschmesse in Deutschland wurde für Methoden geworben, die hierzulande verboten sind

» EurActiv.de über Malta: Bilderbuchbeispiel für LGBTI-Rechte?

Maltas Ministerin für Bürgerrechte hat eine Konferenz zum Thema LGBTI-Rechte in der EU eröffnet. Politiker müssten gegen den Strom schwimmen und zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen, anstatt sich von ihr lenken zu lassen. EurActiv Brüssel berichtet. S.a.: Malta will Ehe für lesbische und schwule Paare öffnen (22.02.2017)

» Main-Post über das Jugendtheaterstück "Coming Out": Zweifel eines Verzweifelten

Ein Lehrer erählt von seiner ersten Liebe - zu einem Jungen. "Coming Out", ein Jugendstück des Theater Schloss Maßbach, arbeitet das sensible Thema spannend auf.

» Badische Zeitung: So hat der Ball Verqueer die Mensa in ein fernöstliches Tollhaus verwandelt

Schrill, bunt, exzentrisch: Der legendäre Ball Verqueer hat seinem Ruf auch im 21. Jahr wieder alle Ehre gemacht. Das Partyvolk verwandelte die Mensa mit dem Motto "One Night in Bangkok - Asian Adventures" in ein fernöstliches Tollhaus.

26. Februar 2017

» blu.fm/rik: Interview mit "Iron"-Türsteher Milad zum Messerangriff

Der Angriff auf die beliebte Szenebar in Köln hatte im Januar für Schlagzeilen gesorgt und die Szene schockiert. S.a.: Messerattacke auf "Iron"-Türsteher: Täter auf freiem Fuß (30.01.2017)

» Morgenweb: Mannheimer "XS" schließt nach 20 Jahren

Das Café XS im Mannheimer Quadrat N 7 war eine Institution in der lokalen Homosexuellenszene. Nach 20 Jahren schließt das Lokal nun seine Pforten.

» watson interviewt Antilopen Gang: Die politischste Rap-Band Deutschlands über Merkels Homophobie, Pegida-Rassisten und Cro

Sie singen über die Flüchtlingskrise, Homophobie und ihre Liebe zur Polizei. Die Antilopen Gang mischt gerade die deutsche Rap-Szene auf mit einem Mix, der seinesgleichen sucht.

» The Fabulous Life Of Ricci: Coming Out in Deutschland - zwischen Homophobie und Gleichgültigkeit.

Dass es keine Homophobie in Deutschland gibt halte ich für ein genau solches Gerücht, wie damals als es hiess Lady Gaga hätte einen Penis - die Leute wollen es glauben, weil ihnen die Vorstellung gefällt. Unzählige Posts auf diesem Blog und die Geschichten ganz vieler anderer Menschen, die nicht einmal homosexuell sind, erzählen aber leider von einer anderen Wahrheit.

» ze.tt: Von Mann zu Frau zu Mann - Dragqueens vor und nach ihrer Verwandlung

Dragkings und -queens sind nicht nur Verkleidungskünstler*innen, sondern tragen eine Botschaft der Toleranz in die Welt.