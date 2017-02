Ausgewählter Artikel:

» (28.02.2017) Tages-Anzeiger über die Schweizer Eishockeyfrauen: Mannsweiber, lesbisch und schwach?

Die Schweizer Eishockeyfrauen räumen mit Vorurteilen auf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Februar 2017

» taz über eine WG für schwule Männer mit psychischen Erkrankungen: Vorsicht beim pinken Zylinder

Eine Wohngemeinschaft für schwule Männer mit psychischen Erkrankungen ermöglicht den Bewohnern ein normales Leben in Hamburg.

» FR über Homophobie bei Flüchtlingen: Scheinheilige Sorgen

Konservative fürchten einen Anstieg von Homophobie durch Flüchtlinge.

» Tagesspiegel: Wollt Ihr Kinder in der Schule "frühsexualisieren"?

Neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten: Diesmal geht es um die rechtspopulistische Kritik am Sexualkundeunterricht.

» Merkur.de über die Hochzeit eines schwulen Bürgermeisters: Ja-Wort vor dem Traualtar

John-Erik Vika, der Bürgermeister der Geretsrieder Freundschaftsgemeinde Eidsvoll in Norwegen, hat seinen langjährigen Lebensgefährten Kjell-Jostein Andersson geheiratet - und zwar kirchlich.

» taz: Queer ist nicht schwul

Warum es allem Inhalt von "Moonlight" gemäß falsch ist, den Helden dieser Filmgeschichte als queer zu bezeichnen.

» Berliner Zeitung: Bringen Flüchtlinge wirklich mehr Homophobie nach Deutschland?

Der CDU-Spitzenpolitiker Jens Spahn findet, es sei ein Thema, über das zu wenig geredet werde: Homophobie, also Schwulenfeindlichkeit, von Flüchtlingen. S.a.: LSVD wehrt sich gegen "scheinheilige" Kritik von Jens Spahn (22.02.2017)

» Süddeutsche.de: Das sagt ein Psychiater über den Oscar-Gewinner

In "Moonlight" wird ein vernachlässigtes Kind zum Mobbing-Opfer und schließlich zum furchterregenden Drogenboss. Ist dieser Wandel realistisch? Wir haben einen Experten gefragt.

» Die Welt interviewt Barry Jenkins: "Wo ich herkomme, schließen sich Schwarz- und Schwulsein aus"

Regisseur Barry Jenkins hat für seinen Film Moonlight in Los Angeles zwei Oscars bekommen. Ein Gespräch über Schreiben in Berlin, Männlichkeit und die (Un-)Möglichkeit, schwul und schwarz zu sein.

» FR über Stück "Allah liebt man(n)": Straucheln, stürzen, glauben, lieben

Der Theaterperipherie Frankfurt gelingt mit Hadi Khanjanpours "Allah liebt man(n)" eine berührende Tanzpoesie über Homosexualität und Islam.

» Berliner Morgenpost über den schwulen Staatsballett-Solisten Michael Banzhaf: Der letzte Tanz

19 Jahre war Michael Banzhaf Solist des Staatsballetts. Am Mittwoch gibt er seine Abschiedsvorstellung

» Berliner Morgenpost: Auslaufmodell Adoption?

Union und SPD wollen die Adoption in Deutschland reformieren. Die Verfahren sollen einfacher werden, auch ältere Bewerber sollen zum Zug kommen dürfen.

» Polyamorist fordert in der Huffington Post: Mehr Zeit für Sex-Orgien!

Werte Gegner der Polyamorie und Polygamie, ich fordere Sie hiermit auf, sich im eigenen Interesse für die Legalisierung der Polyamorie und Polygamie einzusetzen!

27. Februar 2017

» Bravo über Shirin David: Homophobie-Skandal mit Youtuber Mert Eksi!

Eigentlich läuft es für Shirin David momentan richtig rund. Eigentlich. Denn durch ein gemeinsames Video mit dem Youtuber It's Mert TV hat sich die DSDS-Jurorin keinen Gefallen getan und gerade die gesamte Homosexuellen-Community gegen sich aufgebracht.

» der Freitag über die Kinderwunschmesse: Alles für das eigene Kind

Bei der ersten Kinderwunschmesse in Deutschland wurde für Methoden geworben, die hierzulande verboten sind

» EurActiv.de über Malta: Bilderbuchbeispiel für LGBTI-Rechte?

Maltas Ministerin für Bürgerrechte hat eine Konferenz zum Thema LGBTI-Rechte in der EU eröffnet. Politiker müssten gegen den Strom schwimmen und zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen, anstatt sich von ihr lenken zu lassen. EurActiv Brüssel berichtet. S.a.: Malta will Ehe für lesbische und schwule Paare öffnen (22.02.2017)

» Main-Post über das Jugendtheaterstück "Coming Out": Zweifel eines Verzweifelten

Ein Lehrer erählt von seiner ersten Liebe - zu einem Jungen. "Coming Out", ein Jugendstück des Theater Schloss Maßbach, arbeitet das sensible Thema spannend auf.

» Badische Zeitung: So hat der Ball Verqueer die Mensa in ein fernöstliches Tollhaus verwandelt

Schrill, bunt, exzentrisch: Der legendäre Ball Verqueer hat seinem Ruf auch im 21. Jahr wieder alle Ehre gemacht. Das Partyvolk verwandelte die Mensa mit dem Motto "One Night in Bangkok - Asian Adventures" in ein fernöstliches Tollhaus.

26. Februar 2017

» blu.fm/rik: Interview mit "Iron"-Türsteher Milad zum Messerangriff

Der Angriff auf die beliebte Szenebar in Köln hatte im Januar für Schlagzeilen gesorgt und die Szene schockiert. S.a.: Messerattacke auf "Iron"-Türsteher: Täter auf freiem Fuß (30.01.2017)

» Morgenweb: Mannheimer "XS" schließt nach 20 Jahren

Das Café XS im Mannheimer Quadrat N 7 war eine Institution in der lokalen Homosexuellenszene. Nach 20 Jahren schließt das Lokal nun seine Pforten.