03. März 2017

» tageszeitung.it zu Leihmutterschafts-Urteil: "Kinderhandel für Wohlhabende"

Kritisch bewertet der Landtagsabgeordnete Andreas Pöder das Urteil eines Trentiner Gerichtes zur Leihmutterschaft und zur Adoption eines von einer Leihmutter geborenen Kindes durch ein homosexuelles Paar. S.a.: Italien: Erstmals schwules Paar als gemeinsame Väter anerkannt (01.03.2017)

» Berliner Zeitung: Heterosexuelle Männlichkeit wird verspottet

Kolumne von Regine Sylvester: 2Ich glaube, eine Tendenz zu erkennen: Heterosexuelle Männlichkeit wird verspottet, bezweifelt, abgewertet. Immer wieder Seitenhiebe."

» Deutschlandfunk: "Wir sind queer-migrantische, selbstorganisierte Individuen"

In der deutschen Hauptstadt haben Lesben, Schwule und Transgender aus der Türkei eine Nische gefunden. Doch die Community ist zwischen den Kulturen hin und hergerissen. Das Schwule Museum in Berlin spürt dem queer-migratischen Gemüt nach.

» FAZ über die "Meklat-Affäre": Sein Hass ist echt

Mehdi Meklat galt in Frankreich als Vorzeigefigur der Integration. Doch unter Pseudonym verbreitete er Tiraden gegen Juden und Homosexuelle. Seine linken Unterstützer wollen nicht wahrhaben, wes Geistes Kind er ist.

» katholisch.de beruft sich auf Harvey Milk: Für eine Entdämonisierung von Muslimen

Alexander Görlach über den Umgang der Deutschen mit Minderheiten

» Krautreporter über einen schwulen Grünen aus Zwickau: Und plötzlich Bundestagskandidat

Es reicht nicht mehr, alle paar Jahre wählen zu gehen. Sagen viele, die die Demokratie in Gefahr sehen. Wolfgang Wetzel aus Zwickau hat sich entschieden, für den Bundestag zu kandidieren. Bei der Wahl hat er keine Chance - warum er trotzdem schon viel gewonnen hat, erzählt er mir im Interview.

» Deutschlandfunk über Herausforderungen des Alterns: Neue Formen von Männlichkeit entdecken

Der Prozess des Alterns nimmt in unserer Gesellschaft immer vielfältigere Formen an, wie bei der Arbeitstagung Gerontopsychosomatik und Alterspsychotherapie deutlich wurde. Viele Menschen erleben den Übergang in die nachberufliche Phase sogar überraschend positiv. Vor allem wenn sie merken, dass sie diese Situation gestalten können.

» Nina Queer auf Bild.de über Sexsucht: Wie Triebe ein Leben zerstören!

Nina Queer berichtet in ihrer wöchentlichen Kolumne über ihr schillerndes Leben als Dragqueen in Berlin.

02. März 2017

» rap.de: 3Plusss mit klaren Worten gegen Schwulenhass

3Plusss mit ein paar klaren Worten zum Schwulenhass, die sich jeder Rapfan mal durchlesen sollte. Und zwar jetzt. Und zwar hier.

» taz über Berichterstattung im Wintersport: Die schrecklich heterosexuelle Familie

ARD und ZDF berichten ausführlich über Biathlon und Nordische Kombination. Dabei zelebrieren sie auch das Schema Vater-Mutter-Kinder.

» taz interviewt Manuela Kay zu Radio 100: "Wie die taz, nur mit mehr Humor"

Mit Radio 100 ging 1987 ein linksalternatives Projekt on air und sendete vier Jahre. Freitag und Samstag wird das Jubiläum gefeiert. s.a.: Endlich wieder Eldoradio hören! (02.03.2017)

» derStandard.at: "Homosexuelle waren in Russland die leichtesten Opfer"

Kristina Stoeckl beschäftigt sich mit moralkonservativen Akteuren in Russland und ihren Allianzen in den Westen. Sie ortet eine Politik zur Verteidigung der traditionellen Werte

» 20 Minuten: Schwuler fühlt sich von Türstehern diskriminiert

Devin* wurde unsanft aus einem Nachtklub geworfen - wegen seiner sexuellen Orientierung, wie er selber sagt. Nun hat er Klage gegen die Türsteher eingereicht.

» Berliner Morgenpost: Sind diese Frauenmund-Toiletten sexistisch?

Potsdam streitet über Pissoirs, die wie Frauenmünder aussehen. Zwei Morgenpost-Redakteure diskutieren über den Sexismus-Vorwurf.

» Kölnische Rundschau über Dragqueen: Jan Tiffe hat bei "The Biggest Loser" 100 Kilo verloren

Jan Tiffe tritt als Dragqueen Ripley Myers im "Exile" auf der Schaafenstraße auf.

01. März 2017

» der Freitag über einen bisexuellen Flüchtling aus Tunesien: Wieder nur hoffen

Bisexuell zu sein, ist in Tunesien lebensgefährlich. Yasin und seiner Familie droht nun die Abschiebung

» Deutschlandfunk über den Paragraf 175: Langes Warten auf Gerechtigkeit für Homosexuelle

Es wäre ein historischer Schritt: Nächste Woche will das Bundeskabinett ein Gesetz ins Parlament einbringen, das all jene Männer rehabilitieren und entschädigen soll, die von bundesdeutschen Gerichten verurteilt wurden, weil sie homosexuell waren. 122 Jahre lang war der Paragraf 175 Teil des deutschen Strafrechts.

» Main-Post: Das Glück kennt kein Geschlecht

"Coming out oder: Die Kunst, einen Apfel zu schälen": Das "mobile Stück für Theater im Klassenzimmer" von Jutta Schubert, hatte Premiere.

28. Februar 2017

» taz über eine WG für schwule Männer mit psychischen Erkrankungen: Vorsicht beim pinken Zylinder

Eine Wohngemeinschaft für schwule Männer mit psychischen Erkrankungen ermöglicht den Bewohnern ein normales Leben in Hamburg.

» FR über Homophobie bei Flüchtlingen: Scheinheilige Sorgen

Konservative fürchten einen Anstieg von Homophobie durch Flüchtlinge.