» (05.03.2017) ZDF: Mit Leihmutterschaft zum Familienglück

Dank einer Leihmutter und einer Eizellenspende haben Harald und Guy drei absolute Wunschkinder. Er und sein Freund konnten sich einen Traum erfüllen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. März 2017

» FAZ über das Coming-out mit 95: "Ich habe meiner Familie die Tragödie meines Lebens erzählt"

Jahrzehntelang spielten sie das glückliche Ehepaar, mit 95 offenbaren sie ihren Kindern ein Geheimnis: Der Familienvater ist schon sein Leben lang homosexuell. S.a.: Coming-out mit 95 (04.03.2017)

» Kölnische Rundschau: Hunderttausende bei Mardy Gras Parade in Sydney

Sydney: Eine riesige Parade zieht durch die Straßen: Es ist Mardi Gras, die größte Feier für Schwule und Lesben in Australien.

» 20 Minuten: CVP-Frauen fordern neue Bezeichnung für Ehe

Modernisierung mit Traditionswahrung - Wer heiraten will, muss das in der Kirche tun, findet die Partei. Dafür soll die ersetzte zivilrechtliche Ehe allen Paaren gleiche Rechte bringen.

» taz über Familienpolitik in den Niederlanden: Mit Sicherheit Eltern

Kinder sollen in den Niederlanden künftig bis zu vier juristische Eltern haben können. Für die Betroffenen ist das mehr als ein formeller Schritt. S.a.: Niederlande: Kommission empfiehlt bis zu vier Eltern pro Kind (09.12.2016)

» tageszeitung.it: Kind zweier Väter

Ein Trentiner Gericht hat die Vaterschaft eines schwulen Paares offiziell anerkannt. Kommt jetzt die Leihmutterschaft über die Hintertür? S.a.: Italien: Erstmals schwules Paar als gemeinsame Väter anerkannt (01.03.2017)

» NZZ über afrikanische Atheisten: Gottlos in Ghana

Der religiöse Extremismus äussert sich in Afrika nicht nur islamisch, sondern auch christlich.

04. März 2017

» Aargauer Zeitung: Ich bin dann mal lesbisch - Warum sich Frauen oft spät outen

Frauen outen sich oft spät als homosexuell. Unterdrücken sie ihre Neigung oder verändert sich ihre sexuelle Orientierung?

» baden online: Offenburger Gay-Club "Tabu" stirbt den Online-Tod

In der Woche vor Fasnacht schloss der Club Tabu: Nach 25 Jahren kam für die Disko, die sich speziell an gleichgeschlechtlich orientierte Menschen richtete, das Aus. Grund waren vor allem zwei Dinge.

» Siegessäule interviewt Patsy l'Amour laLove: "Verbote und destruktive Selbstzerfleischung"

Chefredakteur Jan Noll diskutierte mit Patsy l'Amour laLove über ihre kritische Auseinandersetzung mit dem queeren Aktivismus der Gegenwart

» Asienspiegel über Homosexualität in Japan: Ein schwieriges Coming-out

In Japan anerkennen immer mehr Städte die eingetragene Partnerschaft. Und dennoch bleibt ein Coming-out gegenüber den Eltern für viele ein Tabu-Thema, ganz besonders in einer Region.

» Tagesspiegel: Berlin soll eine liberale Moscheegemeinde bekommen

Seyran Ates gründet eine liberale Gemeinde als Modell für Europa. In der Ibn Rushd-Goethe-Moschee beten Frauen gemeinsam mit Männern.

» evangelisch.de: Evangelischer Theologe rückt Gender in die Nähe des Nationalsozialismus

Gender Forschung in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken, so wie es Reinhard Slenczka aktuell versucht, ist ein Skandal. Der renommierte Theologe verlässt damit den Boden einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu Gunsten billiger Polemik.

» Süddeutsche.de über den Umgang mit rechten Scharfmachern: Ignorieren hilft nicht

Rechten Scharfmachern nimmt man nicht den Wind aus den Segeln, indem man sie nicht beachtet. Das ist so beliebt wie falch

» Tages-Anzeiger: Anderswo ist es schlimmer

"Du findest, man müsse nicht über Homophobie auf dem Pausenplatz, sondern über Massenexekutionen in einer fernen Diktatur sprechen? Sehr gut. Starte eine Diskussionsplattform, und ich werde dir folgen, ohne mich zu vergessen."

» npla über Honduras: Immer mehr LGBTI-Personen müssen fliehen

Bereits im Sommer letzten Jahres interviewte onda die honduranische Transaktivistin Frenesys Sahory Reyes. Als Koordinatorin der Transfrauengruppe Munecas de Arcoiris, zu Deutsch die Puppen des Regenbogens, war sie zu Besuch in Deutschland

» Zeit Online über Gender-Marketing: Gegen den Geschlechterblödsinn

Männerprodukte hart und feurig, Frauensachen weich und kalorienarm. Jungs blau. Mädchen rosa. Warum dürfen unsere Kinder sich nicht jenseits von Zuschreibungen entfalten?

03. März 2017

» Blick.ch: Liebt man eine Frau anders als einen Mann?

Vor vier Monaten haben Dominique Rinderknecht (27) und Tamy Glauser (32) ihre Liebe öffentlich gemacht. Aus «es bitzeli verliebt» ist für «Tamynique» seither «total verliebt» geworden. Die beiden Frauen sprechen über ihre Beziehung, gemeinsame Ziele, ihre Botschaft, neue Erkenntnisse und darüber, weshalb Tamy keine Glatze mehr trägt.

» SZ-Magazin porträtiert Volker Beck: Gut weggekommen

Vor einem Jahr wurde der Grünen-Politiker Volker Beck mit harten Drogen erwischt, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Es folgte ein Meisterstück der politischen Kommunikation. Sein Ziel hat Beck dennoch verfehlt.

» Unicum interviewt Anne Freytag: Über Liebe und Bisexualität

Schwul sein, lesbisch sein, bi sein: Das ist im 21. Jahrhundert kein Problem mehr sollte man zumindest meinen. Trotzdem haben viele junge Menschen Probleme damit, zu einer Sexualität zu stehen, die leider immer noch viel zu oft als nicht "normal" gilt. Mit dem Thema Bisexualität beschäftigt sich auch Anne Freytag in ihrem neuen Roman "Den Mund voll ungesagter Dinge". Wir haben sie zu einem Interview getroffen, das Mut macht.