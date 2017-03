Ausgewählter Artikel:

Warum nicht nur Rechtspopulisten so gern gegen den Begriff Gender polemisieren

06. März 2017

» taz: Garfield, der Cis-Kater

Lasagne, Pizza, Schlaf und Männlichkeit? Wikipedia streitet über Garfields Geschlecht. Mittlerweile musste sich der Zeichner der Comics einschalten.

» "Volle Kanne" (ZDF) zu Homosexualität im Islam: Ein Tabuthema

Seine Homosexualität habe er als Sünde empfunden und lange geheim gehalten, so Murat T., ein deutscher Muslim.

» Bild.de interviewt Julian F.M. Stoeckel: "Mein erstes Mal hatte ich in der sechsten Klasse!"

Paradiesvogel, Modeschöpfer, TV-Star: Das ist Julian FM Stoeckel (29)! BILD traf ihn zum Interview über Sex, Beziehungen und das perfekte Date.

» Stuttgarter Nachrichten über Co-Parenting: Familie? Ja, aber ohne Sex!

Immer mehr Single-Frauen suchen im Netz keinen Partner, sondern nur den Vater ihres Wunschkindes. Ziel ist eine Elternschaft in aller Freundschaft.

» npla über Peru: Abgeordnete stellen Gesetzesentwurf zur gleichgeschlechtlichen Ehe vor

Zwei Abgeordnete des peruanischen Kongresses haben am 14. Februar einen Gesetzesentwurf zur Anerkennung der Ehe homosexueller Paare vorgestellt.

05. März 2017

» FAZ über Milo Yiannopoulos: Jung, schwul, rechtsradikal?

Ein Homosexueller, der Minderheiten diskriminiert wie kann das gehen? Es gab immer auch eine radikal rechte Spielart schwuler Identität. Die Äußerungen von Milo Yiannopoulos zur Pädophilie stehen in dieser Tradition.

» Tagesspiegel interviewt Alfonso Pantisano: "Die SPD muss noch Hausaufgaben machen"

Kanzlerkandidat Martin Schulz muss jede Koalition ausschließen, in der sie die Ehe für alle nicht durchsetzen kann - das fordert Alfonso Pantisano, einer der wichtigsten LGBT-Aktivisten in Deutschland.

» FAZ über das Coming-out mit 95: "Ich habe meiner Familie die Tragödie meines Lebens erzählt"

Jahrzehntelang spielten sie das glückliche Ehepaar, mit 95 offenbaren sie ihren Kindern ein Geheimnis: Der Familienvater ist schon sein Leben lang homosexuell. S.a.: Coming-out mit 95 (04.03.2017)

» Kölnische Rundschau: Hunderttausende bei Mardy Gras Parade in Sydney

Sydney: Eine riesige Parade zieht durch die Straßen: Es ist Mardi Gras, die größte Feier für Schwule und Lesben in Australien.

» ZDF: Mit Leihmutterschaft zum Familienglück

Dank einer Leihmutter und einer Eizellenspende haben Harald und Guy drei absolute Wunschkinder. Er und sein Freund konnten sich einen Traum erfüllen

» 20 Minuten: CVP-Frauen fordern neue Bezeichnung für Ehe

Modernisierung mit Traditionswahrung - Wer heiraten will, muss das in der Kirche tun, findet die Partei. Dafür soll die ersetzte zivilrechtliche Ehe allen Paaren gleiche Rechte bringen.

» taz über Familienpolitik in den Niederlanden: Mit Sicherheit Eltern

Kinder sollen in den Niederlanden künftig bis zu vier juristische Eltern haben können. Für die Betroffenen ist das mehr als ein formeller Schritt. S.a.: Niederlande: Kommission empfiehlt bis zu vier Eltern pro Kind (09.12.2016)

» tageszeitung.it: Kind zweier Väter

Ein Trentiner Gericht hat die Vaterschaft eines schwulen Paares offiziell anerkannt. Kommt jetzt die Leihmutterschaft über die Hintertür? S.a.: Italien: Erstmals schwules Paar als gemeinsame Väter anerkannt (01.03.2017)

» NZZ über afrikanische Atheisten: Gottlos in Ghana

Der religiöse Extremismus äussert sich in Afrika nicht nur islamisch, sondern auch christlich.

04. März 2017

» Aargauer Zeitung: Ich bin dann mal lesbisch - Warum sich Frauen oft spät outen

Frauen outen sich oft spät als homosexuell. Unterdrücken sie ihre Neigung oder verändert sich ihre sexuelle Orientierung?

» baden online: Offenburger Gay-Club "Tabu" stirbt den Online-Tod

In der Woche vor Fasnacht schloss der Club Tabu: Nach 25 Jahren kam für die Disko, die sich speziell an gleichgeschlechtlich orientierte Menschen richtete, das Aus. Grund waren vor allem zwei Dinge.

» Siegessäule interviewt Patsy l'Amour laLove: "Verbote und destruktive Selbstzerfleischung"

Chefredakteur Jan Noll diskutierte mit Patsy l'Amour laLove über ihre kritische Auseinandersetzung mit dem queeren Aktivismus der Gegenwart

» Asienspiegel über Homosexualität in Japan: Ein schwieriges Coming-out

In Japan anerkennen immer mehr Städte die eingetragene Partnerschaft. Und dennoch bleibt ein Coming-out gegenüber den Eltern für viele ein Tabu-Thema, ganz besonders in einer Region.

» Tagesspiegel: Berlin soll eine liberale Moscheegemeinde bekommen

Seyran Ates gründet eine liberale Gemeinde als Modell für Europa. In der Ibn Rushd-Goethe-Moschee beten Frauen gemeinsam mit Männern.