» (08.03.2017) Blick am Abend: Lesbische Taiwanesin wird von Chef zum Altar begleitet

Der eigene Vater möchte seine homosexuelle Tochter an ihrer Hochzeit nicht zum Altar führen, weil er nichts von gleichgeschlechtlicher Liebe hält. Dafür halten die Arbeitskollegen und der Chef der Frau zu ihr und machen ihren grossen Tag unvergesslich.

08. März 2017

» Tagesspiegel: Was habt ihr Heteros von uns Homos gelernt?

Das Finale unserer Kolumne Queerweißdas: Zum Abschluss drehen wir mit "Homos fragen, Heteros antworten" den Spieß um und fragen, was unsere Heteros über queeres Leben gelernt haben.

» Beyond91 über Transsexuelle in Weißrussland: Baustelle Identität

Individualität ist in Belarus nicht gewünscht: Jede Identität, die vom autoritären Regime nicht offiziell gebilligt wird, kann gefährliche Konsequenzen haben. Insbesondere für Menschen wie die transsexuelle Alina.

» Berliner Abendblatt über ein Projekt für schwule Flüchtlinge: Ständig in Angst

Unter anderem sollen homosexuelle und transgeschlechtliche Geflüchtete beim Erlernen der deutschen Sprache in geschützten Räumen unterstützt werden.

» taz über ihren Bot Judith Botler zum Frauentag: { track: #genderwahnsinn }

Zum Weltfrauentag haben wir einen Bot programmiert. Warum? Weil das Programmieren eine Form der Selbstermächtigung ist.

» SRF: "Unsere Kinder haben zwei Mütter, die sich lieben"

Manchmal ist die Schweiz besser als man denkt: Luana fühlt sich als lesbische Mutter von der Gesellschaft akzeptiert.

» Wiener Zeitung über das Schwulenmagazin "XTRA!": 25 und kein bisschen leise

"XTRA!", Österreichs größtes Schwulenmagazin, feiert sein rundes Jubiläum mit einem Relaunch.

» der Freitag über "Sexualisierung": Zu Unrecht Unwort

Ein Unwort unserer Zeit: Sexualisierung. Zu Unrecht. Sexualisierung ist wichtig und hat schon immer stattgefunden. Das wichtigere Thema: Aufklärung.

» Bunte über schwulen Butler von Prinzessin Diana: Dieses Geheimnis hat sie nie verraten!

Paul Burrell erwies Diana jahrelang seine Dienste als Butler - und galt als enger Vertrauter der Prinzessin. Wie nah sich beide standen, beweist nun ein pikantes Geheimnis, das Diana sogar mit ins Grab nahm.

» nachrichten.at: War Mord an homosexuellem Serben ein "Racheakt"?

Zwei Syrer sollen einen Serben überfallen und erwürgt haben, ein schwulenfeindliches Motiv ist nicht ausgeschlossen.

» RP Online: Liebesgeschichte der anderen Art

Die Mönchengladbacher Autorin Barbara Corsten hat ihren zweiten Liebesroman veröffentlicht. In 'Der Klippenspringer' schildert sie die Geschichte eines jungen Homosexuellen, der vom Dorf in die große Stadt zieht.

07. März 2017

» Vice: Die Geschichte der Wiener Türkis Rosa Lila Villa

"Wir bekommen oft Pornospenden und Sextoys geschenkt. Die Leute scheinen eine relativ genaue Vorstellung zu haben, was hier so passiert."

» Rolling Stone über "The Walking Dead": Sollte Daryl eigentlich schwul sein?

"The Walking Dead"-Drehbuchschreiber Frank Darabont plante ursprünglich, Daryl auf Männer stehen zu lassen. Darsteller Norman Reedus hätte nichts dagegen gehabt.

» Süddeutsche.de über Homoampeln: Ein leuchtendes Vorbild

In Wien haben sie es erfunden - das Ampelpärchen. Nun hätten es Grüne und Rosa Liste für das Chorfestival 'Various Voices'im kommenden Jahr auch gerne. Aber so einfach geht das nicht

» Süddeutsche.de: Darum tragen diese Männer jetzt Make-up

Männer, die sich schminken, sind die neuen Stars auf Youtube und Instagram. Die "Beauty Boys" pflegen damit eine neue, subtile Art des Protests.

» Jan Schnorrenberg auf Medium: Die Ehe Für Alle, die SPD und die Bundestagswahl 2017

Es wirkt ein bisschen wie eine Zeitschleife: Nachdem Martin Schulz die Öffnung der Ehe zum SPD-Wahlkampfthema erklärte, versuchen die Sozialdemokraten nun zum gefühlt fünfzigsten Male die Union davon zu überzeugen, das Eheverbot für LSBTI noch in dieser Legislatur aufzuheben.

» noz.de: Delmenhorster Soldat setzt sich für schwule Kameraden ein

Der 30-jährige Hauptbootsmann Daniel Aebker, stationiert in Delmenhorst, ist schwul und setzt sich für Gleichberechtigung ein.

» WAZ über die Liebe von Indra zu Nadine: "Es fühlt sich alles richtig an"

Indra Kortenhorn war erst mit einem Mann verheiratet, bevor sie ihre Liebe zu Frauen entdeckte. Ihre Lebensgefährtin lernte sie online kennen.

» morgenweb: Wenn die Liebe eine Straftat ist

Zigtausend homosexuelle Männer wurden in der Bundesrepublik nach Paragraf 175 verurteilt. Ein neues Gesetz soll diese Urteile aufheben. Darauf jedenfalls hoffen die Opfer wie Fritz Schmehling.

» derStandard.at: Wieso lesbische Codes in der Mode immer wichtiger werden

Die Mode hat sich schon immer gern von schwulen Subkulturen inspirieren lassen. Derzeit lieben es die Designer, mit lesbischen Codes zu spielen