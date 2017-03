Ausgewählter Artikel:

» (10.03.2017) Der Postillon: Junge (1) schwul, weil seine Eltern ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen haben

Wie folgenschwer ein kleiner Fehler doch sein kann, denkt sich Eveline Ulmer manchmal. Die Schwerinerin ist sich sicher, dass ihr einjähriger Sohn Leo homosexuell geworden ist, nachdem sie ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen hat.

10. März 2017

» Die Welt über Homophobie: Leider normal

Klar, wir sind hier nicht in Moldawien oder in Putins Russland. Wir werden auch nicht bespuckt oder als pervers bezeichnet. Trotzdem sind die Reaktionen auf eine lesbische Liebesbeziehung absurd.

» NR-Kurier.de: Workshop "Familienvielfalt" stieß auf großes Interesse

Im Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) begrüßte Angela Muß gemeinsam mit den Kollegen der OJA-Jugendpflege, Jan Kühn und Jan Viell, am 14. Februar die überaus zahlreich erschienenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zur Veranstaltung: Liebe verdient Respekt - Wahrnehmung und Akzeptanz der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Seit 2011 führt "Queernet RLP", gefördert durch das Land Rheinland-Pfalz landesweit das Projekt "Familienvielfalt" durch.

» Süddeutsche.de über die Münchner Streetboys: Bunt kickt gut

Die Münchner Streetboys, die einzige homosexuell ausgerichtete Mannschaft im Ligabetrieb des DFB, starten als Tabellenführer in die Rückrunde. Nach wie vor kämpfen sie um Akzeptanz und gegen Pöbeleien.

» Berliner Morgenpost über das Bundeswehr-Storno im Gay-Hotel: So diskutiert das Netz

Das Berliner Two Hotel wirft der Bundeswehr Homophobie vor. Soldaten, die dort einquartiert werden sollten, ließen Zimmer stornieren. S.a.: Zu schwul: Bundeswehr storniert Zimmer in "heterofriendly" Hotel (09.03.2017)

09. März 2017

» krone.at interviewt Sängerin Virginia Ernst: "Ich liebe eben Frauen. Na und?"

Sie war die meistgespielte Sängerin in Österreichs Radios, als beste Künstlerin des Jahres beim Amadeus Music Award nominiert, jetzt erscheint ihr zweites Album "One" . Was darauf überrascht? Virginia Ernst (26) geht im Clip mit einer Frau im Bett zur Sache. Und macht ihre Homosexualität damit deutlich.

» taz über rechte Allianzen: Achsen des Hasses

Die UNO bemüht sich darum, dass Frauenrechte weltweit umgesetzt werden. Rechtskonservative Allianzen stellen sich quer.

» Saarbrücker Zeitung: Jung, männlich und schwanger

Der 20-jährige Hayden Cross aus Großbritannien ist seit drei Jahren offiziell ein Mann aber biologisch noch eine Frau. Um sich seinen Wunsch nach einem Kind zu erfüllen, unterbrach er seine Geschlechtsangleichung.

» haGalil interviewt israelische Trans*-Aktivistin: "Das schwächste Glied"

Lilach Ben-David hat vor fünf Jahren die erste Trans*-Organisation in Israel mitgegründet. Wie sich die Situation seitdem verbessert hat und wie Trans*-Menschen in Israel weiterhin diskriminiert werden, erklärt sie im Interview.

» NZZ über Manuel Gasser: Schöngeist im Darkroom der Begierden

Intime Tagebücher, vertrauliche Briefe: David Streiffs Biografie wirft neues Licht auf Manuel Gasser.

» Tania Witte im ZEITmagazin über queere Sichtbarkeit: Ich bin etwas, was du nicht siehst

Der Oscar-Gewinner "Moonlight" macht große Teile des deutschen Publikums mit dem Thema Homosexualität für eine Filmlänge unsichtbar. Er lässt die Menschen fühlen, was unsere Autorin ständig fühlt.

» woman.at über zwei Mütter und ein Baby: Beide stillen

"Können wir darüber reden, wie normal das ist?" Mit diesen Worten zeigte ein gleichgeschlechtliches Paar ihr Baby - das von beiden Müttern gestillt wird.

» ZEITmagazin über Lindsay Kemp: "Ich gab dem Rock 'n' Roll Glitzer"

Der englische Performance-Künstler Lindsay Kemp war mit David Bowie liiert, bevor der Sänger berühmt wurde. Kemp brachte ihm das Tanzen und Schminken bei und entwickelte mit ihm den "Ziggy Stardust"-Look.

» taz über Sprache und Lebensrealität: Feministin nur mit Genderdiplom?

Wie weiter? Mit ein bisschen mehr Gelassenheit. Statt sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, sollten sich Frauen zusammentun und solidarisch sein.

08. März 2017

» Blick am Abend: Lesbische Taiwanesin wird von Chef zum Altar begleitet

Der eigene Vater möchte seine homosexuelle Tochter an ihrer Hochzeit nicht zum Altar führen, weil er nichts von gleichgeschlechtlicher Liebe hält. Dafür halten die Arbeitskollegen und der Chef der Frau zu ihr und machen ihren grossen Tag unvergesslich.

» Tagesspiegel: Was habt ihr Heteros von uns Homos gelernt?

Das Finale unserer Kolumne Queerweißdas: Zum Abschluss drehen wir mit "Homos fragen, Heteros antworten" den Spieß um und fragen, was unsere Heteros über queeres Leben gelernt haben.

» Beyond91 über Transsexuelle in Weißrussland: Baustelle Identität

Individualität ist in Belarus nicht gewünscht: Jede Identität, die vom autoritären Regime nicht offiziell gebilligt wird, kann gefährliche Konsequenzen haben. Insbesondere für Menschen wie die transsexuelle Alina.

» Berliner Abendblatt über ein Projekt für schwule Flüchtlinge: Ständig in Angst

Unter anderem sollen homosexuelle und transgeschlechtliche Geflüchtete beim Erlernen der deutschen Sprache in geschützten Räumen unterstützt werden.

» taz über ihren Bot Judith Botler zum Frauentag: { track: #genderwahnsinn }

Zum Weltfrauentag haben wir einen Bot programmiert. Warum? Weil das Programmieren eine Form der Selbstermächtigung ist.

» SRF: "Unsere Kinder haben zwei Mütter, die sich lieben"

Manchmal ist die Schweiz besser als man denkt: Luana fühlt sich als lesbische Mutter von der Gesellschaft akzeptiert.