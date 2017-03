Ausgewählter Artikel:

» (12.03.2017) nordbayern.de: Wie "Ehe für alle" Deutschlands Adoptionen helfen könnte

Madonna und Nicole Kidman, Elton John und Patrick Lindner: Viele Promis sind stolze Adoptivmütter und -väter. In Deutschland gehen die Adoptionen jedoch zurück. Muss das Recht moderner werden?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. März 2017

» nordbayern.de: Wie "Ehe für alle" Deutschlands Adoptionen helfen könnte

Madonna und Nicole Kidman, Elton John und Patrick Lindner: Viele Promis sind stolze Adoptivmütter und -väter. In Deutschland gehen die Adoptionen jedoch zurück. Muss das Recht moderner werden?

» Gala über Transgender-Model Melina: Was sie ihren Hatern zu sagen hat

Bei "Germany's next Topmodel" flog Melina vergangenen Donnerstag raus. Wie sie jetzt mit kritischen Kommentaren umgeht

» ORF: Das war der Grazer Tuntenball

Über 2.500 Besucher haben den Grazer Congress Samstagnacht in einen Ballsaal der Superlative verwandelt. Ganz nach dem Motto des 28. Tuntenballs strahlte in der Night of Stars ein Gast heller als der andere.

» Mittelbayerische: "Jung und gleich" hilft beim Coming-out

Der Regensburger Verein bietet einen geschützten Raum für Jugendliche, die nach sexueller Orientierung suchen.

» Bunte: Ihr Mann ist schwul - Scheidung nach 17 Jahren Ehe

Sie betreibt eine bekannte Elternwebseite und führt ein offensichtlich normales Leben mit Ehemann und drei Kindern. Nun gab Jill Smokler die Scheidung von ihrem Mann bekannt. Dass er schwul ist, wusste sie schon seit langem.

11. März 2017

» Deutschlandfunk über LGBT in New York: "Noch nie so viel Angst und so wenig Hoffnung"

Sie tanzen vor dem Trump-Tower in New York und schreien ihre Wut heraus: Schwule, Lesben und Transgender bangen seit dem Machtwechsel in den USA um ihre mühsam erkämpften Rechte und fürchten willkürliche Repressalien. Einige sehen in Donald Trumps Wahlsieg aber auch etwas Positives.

» Futter über den Tuntenball: Warum dieser Flüchtling heute in Graz geehrt wird

Weil er nicht nur vor dem Krieg, sondern auch seiner Homosexualität, wird Adam nun mit dem Courage-Preis des Tuntenballs geehrt. S.a.: Grazer Tuntenball zeichnet irakischen Flüchtling aus (23.11.2016)

» evangelisch.de über die Radical Faeries: "Rise like a Faerie"

Die Radical Faeries sind eine queere Bewegung jenseits des LGBT-Mainstreams. Spiritualität spielt eine wichtige Rolle bei den Faeries.

» schwäbische: Nur Württemberg segnet Homo-Paare nicht

Unterkochens evangelischer Pfarrer Manfred Metzger lädt am Montag, 20. März, um 19.30 Uhr ins Albert-Schweitzer-Haus (Otto-Hahn-Straße 55) zu einem Vortrag und einem Gespräch über die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren in der evangelischen Kirche ein. Unser Redakteur Ansgar König hat sich vorab mit Metzger über das Thema unterhalten.

» Bunte über Daniel Küblböck: Vergeben? Dieses Statement ist eindeutig!

Vor 14 Jahren begann Daniel Küblböcks schrille Karriere. Nicht nur bei seinem Stil hat sich seit 2003 einiges getan. Ist der Sänger jetzt auch in neuen, männlichen Händen?

» NZZ: Der gleichgeschlechtliche Pinguin

Der Humboldt-Pinguin Chilli müsste zum ersten Mal Nachwuchs zeugen. Doch wen liebt er, Sie oder Ihn?

» Die Welt: Dieses Video soll Homophobie im Fußball bekämpfen

Homosexualität ist das große Tabu im Profifußball. Darf ein stürmendes Wunderkind schwul sein? Antworten gibt der britische Nachwuchsregisseur Rhys Chapman in seinem 30-minütigen Kurzfilm.

» Berliner Kurier über Schwulen-Aktivist Nasser El-Ahmad: Meine neue Familie ist Berlin

Nasser ist homosexuell - im Libanon sollte er für die Ehre der Familie ermordet werden. Eine Geschichte, die schockiert. Und die nun im Grips-Theater auf die Bühne kommt. S.a.: Grips-Theater bringt Nassers Leben auf die Bühne (25.06.2016)

» Deutsche Welle: Muslime und Schwule als Schützenkönige?

"Für Glaube, Sitte, Heimat": Der Dachverband der katholischen Schützen will an seinen Grundfesten rütteln. Künftig könnten auch Muslime und Schwule dort alle Rechte genießen. Echter Imagewandel oder nur Makulatur? S.a.: Schwule Schützenkönigspaare bald offiziell erlaubt (13.12.2016)

» Bunte spricht mit Hella von Sinnen u.a. über Ex-Freundin Cornelia Scheel: "Die Liebe bleibt"

2017 kehrt Hella von Sinnen mit "Genial daneben" zurück. Mit BUNTE.de sprach sie über die Show, was sie am aktuellen Fernsehen stört und ihre ehemalige Beziehung zu Cornelia Scheel.

» Wiener Zeitung: Die Feministinnen am rechten Rand

Der Feminismus machte Politikerinnen wie Frauke Petry, Marine Le Pen und Barbara Rosenkranz überhaupt erst möglich. Sie selbst predigen aber ein radikal konservatives Frauenbild. Was hat es mit diesem Widerspruch auf sich? Eine Betrachtung.

» volksfreund.de über schwulen CDU-Dezernenten: Triers neues Multitalent

Thomas Schmitt muss ein Tausendsassa sein. Als neuer Dezernent ist er nämlich für Kultur, Tourismus, Recht, Sicherheit und Ordnung zuständig.

» ze.tt: Orte, an die Männer vor Gewalt fliehen

Zehn Jahre lang haben die Gründer*innen der ersten Männerschutzhäuser für den Start ihrer Einrichtigungen gekämpft. Nun gibt es drei davon in Sachsen. Was wird dort geschehen? Ein Koordinator berichtet von seiner Arbeit.

» WR.de über homosexuelle Eltern: Flamingos

Der britische Sänger Elton John ist ja nur das prominenteste Beispiel, dass auch homosexuelle Menschen allen Anfeindungen zum Trotz gute Väter und Mütter sein können. Und was für uns Menschen gilt, gilt auch für Tiere.

» Felicia Mutterer auf Bild.de: Homo heißt Mensch und nicht Sonderformular, Frau Merkel!

Kolumnistin Felicia Mutterer ist Herausgeberin des STRAIGHT-Magazins. In ihrer Kolumne schreibt sie aus Lesbenhausen.