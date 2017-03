Ausgewählter Artikel:

» (14.03.2017) derStandard.at: Umfrage zur Arbeitssituation von LSBTI-Personen

Das Forschungsinstitut SORA fragt in einer österreichweiten Onlinebefragung nach den spezifischen Erfahrungen von LSBTI-Personen am Arbeitsplatz

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. März 2017

» i-ref interviewt schwulen "Kiss Bang Love"-Teilnehmer: "Viele Menschen sind einfach ignorant!"

Wir sprachen mit Peer übers Küssen, homophobe Kommentare im Netz und ob er seine große Liebe gefunden hat. S.a.: Erster Schwuler bei "Kiss Bang Love" (06.03.2017)

» Kölner Stadt-Anzeiger: Das Adoptionsrecht ist starr und unzeitgemäß

Seit mehr als vier Jahrzehnten wurde am Adoptionsrecht nichts geändert. Nach dem Gesetz von 1976 dürfen nur Eheleute ein Kind gemeinsam adoptieren. Daneben existieren die Stiefkindadoption und die Sukzessivadoption. Bei letzterer adoptiert ein Ehepartner ein vom anderen Ehepartner bereits angenommenes Kind später.

» Deutschlandfunk über die Washington National Opera: "Niemand vom Weißen Haus ist gekommen"

In der Washington National Opera sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zwei Werke des 21. Jahrhunderts aufgeführt worden: Jake Heggies "Dead Man Walking" über die Todesstrafe und Terence Blanchards "Champion" über einen schwulen afroamerikanischen Boxer. Das Weiße Haus ist nur eine Meile vom Spielort entfernt, doch bislang hat von dort keiner den Weg in die Oper gefunden.

» Tagesspiegel über Rechtspopulismus: Es geht um Werte!

Je ärmer, desto AfD? Wählt Donald Trump, wer sich abgehängt fühlt? Es ist erstaunlich, wie hartnäckig sich diese These hält. Dabei hat der Aufstieg des Rechtspopulismus andere Ursachen. Ein Essay.

13. März 2017

» stern.de: Schwuler Politiker hält es nicht mehr in der AfD aus - im Gespräch erklärt er, warum

Als Schwuler engagierte Mirko Welsch sich politisch für die AfD. Jetzt ist er aus der Partei ausgetreten und sagt: Wenn Homosexuelle sich noch zur Partei bekennen, müsse er an deren gesunden Menschenverstand zweifeln. Ein Gespräch über den Wandel der AfD. S.a.: Mirko Welsch tritt aus der AfD aus (09.03.2017)

» Tagesspiegel interviewt Dirk Behrendt und Volker Beck: "Hetze im Netz muss Folgen haben"

Eine Partei, zwei Politiker-Generationen: Ein Gespräch mit den Grünen Volker Beck und Dirk Behrendt über Morddrohungen, Political Correctness und vermeintliche schwul-lesbische Klientelpolitik.

» Express: Eishockey-Ansager beleidigt schwules Kiss-Cam-Paar!

Bei einer Eishockey-Partie im englischen Sheffield wurde aus der eigentlich romantischen Kiss-Cam-Tradition ein schlimmer Homophobie-Skandal!

» amerika21: 8.503 Homo-Ehen in Mexiko-Stadt

In Mexiko-Stadt haben 8.503 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet, seit diese Möglichkeit durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2010 eröffnet wurde.

» Zeit Online interviewt schwulen Schriftsteller Édouard Louis: Wenn die Eltern Le Pen wählen

Der 24-jährige Schriftsteller Édouard Louis hasst den Front National. Er will das Verstummen der französischen Linken beenden. Ein Gespräch in Paris. S.a.: Ein Roman zeigt, was Homophobie anrichtet (08.03.2015)

» Volksstimme interviewt Kopf des Konservativen Kreises: "CDU zu weit links"

"Die Frage, wie weit die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren noch getrieben wird, muss dringend diskutiert werden."

» SRF: Gender - Ein Comic regt an

"Let''s talk about Gender". Unter diesem Titel veröffentlichen fünf Autorinnen und Feministinnen aus dem kirchlichen Umfeld der Schweiz eine Broschüre mit Comics und Texten.

12. März 2017

» nordbayern.de: Wie "Ehe für alle" Deutschlands Adoptionen helfen könnte

Madonna und Nicole Kidman, Elton John und Patrick Lindner: Viele Promis sind stolze Adoptivmütter und -väter. In Deutschland gehen die Adoptionen jedoch zurück. Muss das Recht moderner werden?

» Gala über Transgender-Model Melina: Was sie ihren Hatern zu sagen hat

Bei "Germany's next Topmodel" flog Melina vergangenen Donnerstag raus. Wie sie jetzt mit kritischen Kommentaren umgeht

» ORF: Das war der Grazer Tuntenball

Über 2.500 Besucher haben den Grazer Congress Samstagnacht in einen Ballsaal der Superlative verwandelt. Ganz nach dem Motto des 28. Tuntenballs strahlte in der Night of Stars ein Gast heller als der andere.

» Mittelbayerische: "Jung und gleich" hilft beim Coming-out

Der Regensburger Verein bietet einen geschützten Raum für Jugendliche, die nach sexueller Orientierung suchen.

» Bunte: Ihr Mann ist schwul - Scheidung nach 17 Jahren Ehe

Sie betreibt eine bekannte Elternwebseite und führt ein offensichtlich normales Leben mit Ehemann und drei Kindern. Nun gab Jill Smokler die Scheidung von ihrem Mann bekannt. Dass er schwul ist, wusste sie schon seit langem.

11. März 2017

» Deutschlandfunk über LGBT in New York: "Noch nie so viel Angst und so wenig Hoffnung"

Sie tanzen vor dem Trump-Tower in New York und schreien ihre Wut heraus: Schwule, Lesben und Transgender bangen seit dem Machtwechsel in den USA um ihre mühsam erkämpften Rechte und fürchten willkürliche Repressalien. Einige sehen in Donald Trumps Wahlsieg aber auch etwas Positives.

» Futter über den Tuntenball: Warum dieser Flüchtling heute in Graz geehrt wird

Weil er nicht nur vor dem Krieg, sondern auch seiner Homosexualität, wird Adam nun mit dem Courage-Preis des Tuntenballs geehrt. S.a.: Grazer Tuntenball zeichnet irakischen Flüchtling aus (23.11.2016)

» evangelisch.de über die Radical Faeries: "Rise like a Faerie"

Die Radical Faeries sind eine queere Bewegung jenseits des LGBT-Mainstreams. Spiritualität spielt eine wichtige Rolle bei den Faeries.