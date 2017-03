Ausgewählter Artikel:

» (16.03.2017) 11 Freunde über Stany Falcone: Le Cock Sportif

Mit 26 Jahren beendet der belgische Zweitligaprofi Jonathan de Falco abrupt seine Fußballkarriere.Wenige Monate später taucht er wieder auf: als Pornostar Stany Falcone. Dies ist seine Geschichte. S.a.: Profi-Fußballer wird schwuler Pornostar (11.09.2011)

16. März 2017

» Krautreporter über zwei Schwestern, die ein Ehepaar sein wollen: Die Löwinnen

Edit und Gina, geboren in Leipzig, zu Hause in Tel Aviv, wollen vor dem Gesetz ein Ehepaar sein, obwohl sie Schwestern sind. Wie bitte?

» stern.de: Schwul, lesbisch, hetero oder bi - warum lieben wir, wie wir lieben?

Wovon hängt ab, wen und wie wir lieben? Die Sexualwissenschaft erklärt es mit dem komplexen Zusammenspiel von Genen, Umwelt und Erfahrungen. Für Steffi und Ina ist die Antwort leicht: Es ist, wie es ist. Und es ist ganz einfach - Liebe.

» Echo Online über ein schwules Liebesdrama: Nach der Tat Anruf bei der Polizei

Angriff mit Messer: Vor dem Landgericht Darmstadt muss sich ein 25 Jahre alter Mann verantworten

» Kölner Stadt-Anzeiger kommentiert: Aufschrei nach Disneys zaghaftem schwulen Moment

Die Worte Disney und wertkonservativ könnte man eigentlich synonym verwenden. Selbstverständlich verkörpert der Medienkonzern nicht mehr dieselben Werte wie bei seiner Gründung 1923, auch er geht mit der Zeit. Allerdings reagiert er auf gesellschaftliche Veränderungen mit ähnlich verzögertem Tempo wie das Recht. S.a.: Malaysia: Filmstart von "Die Schöne und das Biest" abgesagt (14.03.2017)

» jetzt.de über Diskriminierung von Homosexuellen: Deutschland, ein tolerantes Land - oder?

Viele Schwule erleben im Alltag regelmäßig offene Diskriminierung.

» katholisch.de: Die "Homo-Ehe" kommt

Ludwig Ring-Eifel über die Zukunft der Ehe

» Frankfurter Rundschau: Fundamentalismus auf Kroatisch

Vor der Bockenheimer Beratungsstelle von Pro Familia halten sogenannte Lebensschützer eine Gebets-Mahnwache gegen Abtreibungen ab. Die Organisatoren sind gut vernetzt mit rechten klerikalen Kreisen in Deutschland und darüber hinaus.

15. März 2017

» Wiener Zeitung: Solidarität als Selbstdarstellung

"Je suis Charlie". Regenbogenfarbige Profilbilder. Tausende schütten sich eiskaltes Wasser über den Schädel. Solidarität flutet das Netz...

» Libertine Magazin: Muslimisch, queer und feministisch

Frauen lieben und den Koran beten? An Allah glauben und Feministin sein? Passt das zusammen? Die Rolle der Frau im Islam scheint klar, wenn man sich in den Medien umsieht: Von Unterdrückung und Zwängen ist da meist die Rede. Unsere Autorin Katharina Pfannkuch hat mit zwei jungen muslimischen Frauen gesprochen, die einen etwas anderen Blickwinkel zeigen.

» Spiegel Online über Boykottaufrufe gegen australische Brauerei: Ein Prosit der Homo-Ehe-Debatte

Das Video einer christlichen Organisation in Australien zeigt zwei Politiker, die über die Homo-Ehe diskutieren und dabei Coopers-Bier trinken. Viele Kunden der Brauerei halten das für eine völlig deplatzierte Kombination.

» hpd über Saudi-Arabien: Pakistanische Transsexuelle mutmaßlich zu Tode geprügelt

Sie wurden in Säcke gesteckt, mit Stöcken zusammengeschlagen und zu Tode gequält: Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten sind in Saudi-Arabien zwei Transsexuelle durch Polizeigewalt zu Tode gekommen. Die Behörden des saudischen Königreiches widersprechen diesen Darstellungen.

» Tages-Anzeiger: Soll man Blutspenden von Schwulen regeln?

Dass Homosexuelle nicht oder nur unter Auflagen Blut spenden dürfen, ist diskriminierend.

» NZZ über Gender Fluidity: Kaleidoskop der Geschlechter

Dieser Trend wirft bekannte Rollenmodelle über den Haufen - "Gender Fluidity" steht für das permanente Neuverhandeln der eigenen Sexualität. Unter jungen Celebrities wie Lily-Rose Depp, Kirsten Stewart, Cara Delevingne und Miley Cyrus ist das mehr als nur Theorie.

» DRadio Wissen über den "Boiler" in Berlin: In der heißesten Männersauna Deutschlands

Sauna und Sextempel in einem das ist der "Boiler" in Berlin. Hier treffen klassische Saunen und Whirlpool auf Sexkabinen, Labyrinth und Pornokino.

» Merkur allen Ernstes über Geert Wilders: Islam-Gegner und Kämpfer für Homosexuellen-Rechte

Islamgegner und Kämpfer für Homosexuellen-Rechte: Kann der umstrittene Geert Wilders die Parlamentswahl 2017 in den Niederlanden am Mittwoch gewinnen?

» Süddeutsche.de über gleichgeschlechtliches Tanzen: Im Tangoschritt zur Toleranz

Das organisierte schwullesbische Tanzen gibt es in München schon seit drei Jahrzehnten. Beim Equality-Turnier am Samstag treten Paare aus ganz Europa gegeneinander an.

» derStandard.at: Abgang von Neos-Abgeordnetem Vavrik soll "nicht mehr lang dauern"

Nach umstrittenen Aussagen über Homosexuelle haben die Neos schon im November Vavriks Rückzug versprochen. Er sitzt immer noch im Parlament. S.a.: NEOS-Abgeordneter tritt nach homophober Aussage nicht mehr an (08.11.2016)

14. März 2017

» RP Online: Öffnung für Muslime und Homosexuelle - so reagieren die Schützen

Auch Muslime und Homosexuelle können Mitglied im Schützenverein oder Schützenkönig sein. Das hat der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BDHS) beschlossen. Was sagen die Schützenvereine in der Region dazu? S.a.: Katholische Schützen erlauben schwule Königspaare (12.03.2017)

» Maren Kroymann im Tagesspiegel: Zeigt mir echte Menschen

Was ist eigentlich gute Unterhaltung? Entertainerin Maren Kroymann sinniert über eine viel diskutierte Frage. S.a.: Maren Kroymann: Älterwerden ist für lesbische Frauen leichter (08.03.2017)