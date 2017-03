Ausgewählter Artikel:

» (19.03.2017) Deutschlandradio Kultur interviewt Ekkehart Vetter: "Durch die Kirchen ist Homosexuellen viel Unrecht geschehen"

Mit Ekkehart Vetter wurde erstmals der Vertreter einer Pfingstgemeinde zum Vorsitzenden der Evangelischen Allianz gewählt. Wir sprachen mit ihm über Heilungsgebete, die Haltung der Allianz zur Homosexualität und das Verhältnis der Evangelikalen zum Rechtspopulismus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. März 2017

» Siegessäule-Nachruf auf Hans Panhoff: Fels in der Brandung

Hans Panhoff, ehemaliger Kreuzberger Baustadtrat und Grünen-Politiker ist im Alter von 59 Jahren verstorben – und mit ihm auch ein Stück Kreuzberger Geschichte.

» taz spricht mit Rapperin Sookee über Gesellschaftskritik: "Du lebst, du stirbst. Fertig."

Zu viel "Soziologievortrag" sei ihre Musik, warfen Kritiker Sookee vor. Auf ihrem neuen Album "Mortem und Makeup" möchte sie das ändern.

» GameStar über "League of Legends": Riot Games kündigt homosexuelle Champions an

Der Entwickler Riot Games ist davon überzeugt, dass es irgendwann auch homosexuelle Champions im MOBA-Spiel League of Legends geben wird. Allerdings ist sich das Team auch der damit verbundenen Risiken bewusst.

» taz zum Thema "Reden über Betroffene": Verzeihen statt Ping-Pong spielen

Betroffene zu Wort kommen zu lassen, ist richtig, birgt aber Gefahren. Es verallgemeinert ihre Positionen und zieht künstliche Grenzen.

» Geschichte der Gegenwart: Sex als Kulturkampf

Der Sex ist wieder zum Einsatz in der politischen Auseinandersetzung geworden. An der Sexfront stehen sich Diversity- und traditionelle (Hetero-)Sex-Kultur gegenüber und ringen um die hegemoniale (d.h. vor allem männliche) Sexualität.

» NZZ über den Boom der "Statement-Shirts": Wird Feminismus zum Kommerz?

Noch nie haben Designer so viele feministische Botschaften über den Laufsteg geschickt wie an den vergangenen Schauen.

18. März 2017

» blu: Was Homophobie und Rassismus gemeinsam haben – eine ausführliche Gedankenskizze

Wenn uns Rassendiskriminierung aufregt, dann sollte dies auch bei Homophobie so sein. Hier gibt es ein deutliches "Separate (Rassendiskriminierung vs. Homophobie) but equal (gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit)".

» Sächsische Zeitung über zwei Schwestern der Perpetuellen Indulgenz: Die gnädigen Schwestern

Alma und Lily üben Nächstenliebe im wohl ungewöhnlichsten Orden der Welt.

» Nina Queer auf Bild.de: Wer hat Angst vorm kleinen Penis?

Die Berliner Dragqueen Nina Queer schreibt in ihrer wöchentlichen Kolumne vom anderen Ufer. Heute über besonders kleine Penisse.

» Deutschlandradio Kultur: Broschüre bricht mit Tabus in China

"Einer der Aufreger ist, dass die Broschüre Homosexualität thematisiert. Lesbische und schwule Beziehungen werden als normal und menschlich dargestellt. Sogar Homo-Ehen werden thematisiert."

» NWZonline über Elton John: Schriller Raketenmann wird 70

Vor allem in den 70er Jahren war er der König des Pop. Berühmt ist er für seine chamäleonhaften Verwandlungen auf der Bühne. Am 25. März feiert er Geburtstag.

» Das Ding: Warum dürfen Schwule kein Blut spenden?

Knappe Blutreserven in der Westpfalz: Robin und Michael möchten spenden, aber dürfen nicht – Sie sind schwul und zählen zur Risikogruppe. Diskriminierung finden die beiden.

» Badener Tagblatt portraitiert Transgender-Schauspielerin Stella Palino: "Ich werde schonungslos sein"

In ihrer neuen Eigenproduktion "Dreist&poetisch" zeigt die Badener Künstlerin ihre ganze Bandbreite und gibt sich brutal, zynisch, zärtlich und lasziv.

» ZDF Aspekte: Phänomen Transgender

Sorgt die vermehrte Beschäftigung mit dem Thema Trans* wirklich für mehr Akzeptanz? Oder ist es doch Voyeurismus? Was kommt bei den Betroffenen an?

17. März 2017

» taz über den schwulen Musiker Julius Eastman: Immer kompromisslos

Als Homosexueller und Schwarzer in den USA der 60er sah er Musik als Weg zu sich selbst. Das MaerzMusik-Festival ehrt Eastmans Werk.

» Stefan Mielchen auf stern.de: Schäm dich, SPD! Das feige Spiel um die Ehe für alle

CDU und CSU lehnen die Ehe für alle ab, doch der eigentliche Verhinderer heißt SPD.

» Deutsche Welle interviewt Thomas Hitzlsperger: "Es fehlen die Vorbilder"

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger machte 2014 seine Homosexualität öffentlich und brach damit ein Tabu. Im DW-Interview spricht er über Homophobie im Fußball - und über Perspektiven von Profis nach der Karriere.

» Berner Zeitung: Späte Lesben

Frauen outen sich oft spät als homosexuell. Unterdrücken sie ihre Neigung, oder verändert sich ihre sexuelle Orientierung?

» Refinery29: Warum ich als schwuler Mann oft einsam bin, obwohl ich privilegiert, gut vernetzt & offen lebe

"Ich bin nicht die Person, die ausgewählt wird. Die, die auf einer Party in die Küche gezogen wird, um zu knutschen. Ich bin nicht die Person, die direkt passt, die sich leicht in Konversationen integrieren kann und Teil der Gruppe wird."