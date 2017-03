Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. März 2017

» Bild.de: Wieso Anne Will ein gutes Vorbild ist

Kolumnistin Felicia Mutterer schreibt alle zwei Wochen eine Kolumne für BILD. Außerdem ist sie Herausgeberin des straight-Magazins.

» NDR-Facebook-Format "Die Box": Queere Stimmen aus der Türkei

"Statt Anschläge des IS zu verhindern, bekämpft die türkische Regierung Homosexuelle." Das Team von "7 Tage / Die Box" hat sich in der Szene Istanbuls umgehört.

» domradio.de über Gewalt gegen Homosexuelle: Angriffe, über die kaum einer redet

Christian Siever wird wegen seiner Homosexualität angegriffen. Zum Tag der Kriminalitätsopfer redet er öffentlich über seinen Fall. Viele Homosexuelle trauen sich aber nicht, über Gewalt zu reden. Der Weiße Ring reagiert.

» Bild.de: Das wusstest du noch nicht – Zehn Dinge, die Homosexuelle tun!

Schwule und Lesben werden gerne als Randgruppe gesehen wieso das so ist, erklärt dieser Artikel. Achtung: Ironie!

» der Freitag über Indonesien: Coming-out auf Bali

Bisher galt das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt als tolerant. Doch jetzt müssen Homosexuelle um ihre Rechte fürchten

» stern.de: Wissen Sie, was demisexuell bedeutet?

Auf sozialen Medien darf man mittlerweile seine Geschlecht-Präferenz auswählen oder erfinden. Unser Blick auf das Geschlecht wird immer differenzierter.

» Rhein Neckar Zeitung über Stadtrundgang des Queerfeministischen Kollektivs: Sexismus auf der Spur

Queerfeministisches Kollektiv führte mit Blick für verwerfliche Werbung durch die Heidelberger Altstadt

» Weser-Kurier spricht mit Bürgerschaftspräsident u.a. über Homorechte: "Es darf Gewissensentscheidungen geben"

Christian Weber, Präsident der Bürgerschaft, spricht im Interview über die Integration im Parlament. Er wünscht sich, dass die Bürgerschaft geschlossen zu den Entwicklungen in der Türkei Stellung nimmt.

21. März 2017

» Kölner Stadt-Anzeiger: Festival Britney X soll Diskussionen zu Gender und Diversity anstoßen

Wenn schon Selbstoptimierung, dann bitte so: In einem einfachen Zehn-Stufen-Programm wollen Stephanie van Batum und Stacyian Jackson den Teilnehmern an ihrem Seminar zeigen, wie sie – wie prinzipiell jeder Mensch – zu Beyoncé werden können. Und wer will das eigentlich nicht?

» inforadio interviewt Dirk Behrendt: Senat fordert Anti-Diskriminierungsstelle

Der Berliner Senat will bis zum Sommer eine Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt einrichten. Dort sollen Bürger beraten werden, die etwa wegen ihrer Herkunft oder einer Behinderung bei der Wohnungssuche benachteiligt werden. Justizsenator Behrendt sagte im Inforadio, schon ein fremd klingender Name oder ein Kopftuch reiche oft aus, um bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum benachteiligt zu werden.

» hpd: Der Homo-Heiler ruhe in Friede

Wir trauern in Maßen um Joseph Nicolosi, den Begründer der Homo-Heilung. Kürzlich ist der amerikanische Psychologe im Alter von 70 hoffentlich emotional und sexuell erfüllten Jahren gestorben.

» Express über eine Verwirrung beim "Promi-Dinner": Ist "Honey" schwul?

Seit seiner Trennung von "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Kim Hnizdo (21) weiß man so gut wie nichts über den aktuellen Beziehungsstatus von Alexander "Honey" Keen (35). Beim "Perfekten Promi-Dinner" auf Vox wurde aber nun wieder eifrig über seine sexuelle Orientierung spekuliert.

» taz über die Darstellung von Bisexuellen: Verwirrt und unentschlossen

Nenas Tochter outet sich als bisexuell. Die Reaktionen zeigen, dass Bisexualität oft nicht ernst genommen und als sexuelle Identität akzeptiert wird. S.a.: Nenas Tochter Larissa Kerner outet sich als bisexuell (19.03.2017)

» Eßlinger Zeitung über ein Coming-out mit 61: "Gott gefällt das nicht"

Obwohl er schon als Kind wusste, dass er sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt, lässt sich Christian R. von einer christlichen Gemeinde überzeugen, dass er "geheilt" werden könne – so lange, bis er es selbst glaubt.

» Süddeutsche.de über Sexualkunde für Flüchtlinge: Körper, Krankheiten, Kondome

Der Pädagoge Fritz Letsch startet im April mit Sexualkundeunterricht für Flüchtlinge

» Der Bund interviewt Birgit Kelle: "Verfrühte Sexualkunde bricht das kindliche Schamgefühl"

Sexualität werde in der Schule totgequatscht, sagt Bestsellerautorin Birgit Kelle. Sie wehrt sich dagegen, dass man Kinder zu früh aufklärt.

» Südwest Presse: Das große Tabu – Homosexualität bei Fußballern

Das Outing von Thomas Hitzelsperger hatte zwar Aufsehen erregt, aber nicht dazu geführt, dass andere homosexuelle Spieler es ihm gleichtaten.

» Volksstimme: Mutterglück mit ärztlicher Hilfe

Ärzte haben in Magdeburg über die Möglichkeiten und Grenzen der Reproduktionsmedizin diskutiert.

20. März 2017

» Spiegel über den Terror-Anschlag von Berlin: Wenn neben einem Menschen sterben

Dokumentation über die Angehörigen. Darunter: Beim Anschlag am Berliner Breitscheidplatz verliert Hartmut Hüsges seinen Mann aus den Augen, der sofort Erste Hilfe leistet. Kurze Zeit später kehrt er zurück – und ist selbst schwer verletzt.

» Deutsche Welle u.a. über Popo Fan: Mut – wie junge Filmemacher kämpfen

Popo Fan ist Aktivist und kämpft mit seinen Dokus für die Freiheit von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender. Und bringt sich damit in seiner Heimat China immer wieder in Gefahr.