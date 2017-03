Ausgewählter Artikel:

» (23.03.2017) sodigipop inerviewt Hella von Sinnen: Warum sie jetzt Internet-Fersehen macht

Hella von Sinnen ist wieder mit Genial daneben im linearen TV, startet aber bald den ComicTalk bei Massengeschmack-TV. Ein Interview über neue und alte Formate.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. März 2017

» Süddeutsche.de: Der Weg von Claudia Stamm führt direkt ins politische Aus

Dass die Landtagsabgeordnete die Grünen verlässt und eine eigene Partei gründet, ist mutig. Aber in der politischen Landschaft ist kein Platz für ihre Gruppierung. S.a.: Claudia Stamm verlässt die Grünen (22.03.2017)

» Mallorca Zeitung: Vater eines von Leihmutter geborenen Sohns erhält Mutterschutz

Das Kind des schwulen Paares auf Mallorca kam in den USA auf die Welt. Der Arbeitgeber gab Urlaub, aber die spanische Sozialversicherung verweigerte den Anspruch auf Mutterschaftsgeld

» katholisch.de: Priester erreicht Streichung von Anti-Gay-Gesetz

Im australischen Bundesstaat Queensland durften homosexuelle Annäherungen lange Zeit mit Gewalt abgewehrt werden. Doch dann begann der katholische Priester Paul Kelly gegen das Gesetz zu kämpfen.

» evangelisch.de: "Du siehst mich" – als LSBTTIQ* auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin

Lange waren LSBTTIQ*s unsichtbar in ihren Kirchen und Gemeinden. Das hat sich geändert – und der Deutsche Evangelische Kirchentag hat einen wesentlichen Anteil daran. Denn auf ihm gilt schon viele Jahre, was die Kirchentagslosung in diesem Jahr zum Ausdruck bringt: "Du siehst mich!" – auch als LSBTTIQ*

» noizz: In Kentucky ist es jetzt erlaubt, LGBTs zu mobben

... weil's in der Bibel steht.

22. März 2017

» Süddeutsche.de über Flüchtling aus Marokko: Für Schwule nicht sicher

Er saß im Gefängnis, beging einen Suizidversuch und erstritt vor dem Europäischen Gerichtshof ein historisches Urteil. Jahrelang kämpfte ein Marokkaner gegen die Abschiebung in sein Heimatland – nun bekommt er endlich recht.

» Südkurier über das Filmfestival Queergestreift: Nicht nur über Schwule und Lesben

Das Zebra-Kino in Konstanz feiert mit dem Festival Queergestreift einen runden Geburtstag. Zum 30. Mal laufen Filme über schwule, lebische und bisexuelle Beziehungen sowie über Transgender.

» vorwärts: Warum sich die SPD für die Verantwortungsgemeinschaft stark machen sollte

Immer mehr Deutsche leben in einer "wilden Ehe". Doch wer nicht verheiratet ist, wird weniger gefördert und ist schlechter abgesichert als Ehepartner. Die SPD sollte sich für diese Menschen einzusetzen – und eine Verantwortungsgemeinschaft als ein familienpolitisches Ziel in ihr Wahlprogramm 2017 schreiben.

» Main-Post: Es ist normal, verschieden zu sein

Ein machtvolles Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung sowie für Offenheit und Vielfalt setzten am Dienstagvormittag gemeinsam fünf Karlstadter Schulen.

» Bild.de: Wieso Anne Will ein gutes Vorbild ist

Kolumnistin Felicia Mutterer schreibt alle zwei Wochen eine Kolumne für BILD. Außerdem ist sie Herausgeberin des straight-Magazins.

» "Die Box" (NDR) auf Facebook: Queere Stimmen aus der Türkei

"Statt Anschläge des IS zu verhindern, bekämpft die türkische Regierung Homosexuelle." Das Team von "7 Tage / Die Box" hat sich in der Szene Istanbuls umgehört. Mehr Eindrücke am Mittwochabend um 23.50 Uhr im NDR.

» domradio.de über Gewalt gegen Homosexuelle: Angriffe, über die kaum einer redet

Christian Siever wird wegen seiner Homosexualität angegriffen. Zum Tag der Kriminalitätsopfer redet er öffentlich über seinen Fall. Viele Homosexuelle trauen sich aber nicht, über Gewalt zu reden. Der Weiße Ring reagiert.

» Bild.de: Das wusstest du noch nicht – Zehn Dinge, die Homosexuelle tun!

Schwule und Lesben werden gerne als Randgruppe gesehen wieso das so ist, erklärt dieser Artikel. Achtung: Ironie!

» der Freitag über Indonesien: Coming-out auf Bali

Bisher galt das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt als tolerant. Doch jetzt müssen Homosexuelle um ihre Rechte fürchten

» stern.de: Wissen Sie, was demisexuell bedeutet?

Auf sozialen Medien darf man mittlerweile seine Geschlecht-Präferenz auswählen oder erfinden. Unser Blick auf das Geschlecht wird immer differenzierter.

» Rhein Neckar Zeitung über Stadtrundgang des Queerfeministischen Kollektivs: Sexismus auf der Spur

Queerfeministisches Kollektiv führte mit Blick für verwerfliche Werbung durch die Heidelberger Altstadt

» Weser-Kurier spricht mit Bürgerschaftspräsident u.a. über Homorechte: "Es darf Gewissensentscheidungen geben"

Christian Weber, Präsident der Bürgerschaft, spricht im Interview über die Integration im Parlament. Er wünscht sich, dass die Bürgerschaft geschlossen zu den Entwicklungen in der Türkei Stellung nimmt.

21. März 2017

» Kölner Stadt-Anzeiger: Festival Britney X soll Diskussionen zu Gender und Diversity anstoßen

Wenn schon Selbstoptimierung, dann bitte so: In einem einfachen Zehn-Stufen-Programm wollen Stephanie van Batum und Stacyian Jackson den Teilnehmern an ihrem Seminar zeigen, wie sie – wie prinzipiell jeder Mensch – zu Beyoncé werden können. Und wer will das eigentlich nicht?

» inforadio interviewt Dirk Behrendt: Senat fordert Anti-Diskriminierungsstelle

Der Berliner Senat will bis zum Sommer eine Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt einrichten. Dort sollen Bürger beraten werden, die etwa wegen ihrer Herkunft oder einer Behinderung bei der Wohnungssuche benachteiligt werden. Justizsenator Behrendt sagte im Inforadio, schon ein fremd klingender Name oder ein Kopftuch reiche oft aus, um bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum benachteiligt zu werden.