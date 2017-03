Ausgewählter Artikel:

» (24.03.2017) Abendzeitung München über die Müllerstraße: Szenemeile mit Fixpunkten

Die Müllerstraße ist im Wandel, doch nicht alles ändert sich wir haben mit alteingesessen Unternehmern über ihre Straße gesprochen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. März 2017

» Huffington Post: Es gibt eine Welt zwischen pink und blau – lasst eure Kinder selbst entscheiden

Wenn wir unseren Kindern beibringen, dass Rosa und Puppen nur für Mädchen sind, Blau und Autos nur für Burschen, dann haben wir in Zukunft ein noch größeres Problem als das, das wir heutzutage schon haben.

» Welt: Ruby Rose ist für alle 71 Geschlechter ein Idol

Das Netz hat seine eigenen Vorbilder. So wie Ruby Rose, eine Schauspielerin, deren Geschlecht nicht auf den ersten Blick festzumachen ist und die bei Instagram dafür gefeiert wird. Eine Begegnung.

» SWR über Opfer des §175: Wehmut und Wut über verlorene Jugend

Homosexuelle, die wegen ihrer Neigung ins Gefängnis mussten, sollen rehabilitiert werden. 66.000 Männer sind in Deutschland nach Paragraph 175 in den 60er Jahren verurteilt worden.

» Broadly: Die Schönheit queerer Männlichkeit in Bildern

Diese Fotos beweisen, dass die Klischees von "Kampflesben" und "Mannsweibern" endgültig ausgedient haben.

» 20 Minuten: Männer strecken ihren nackten Po in die Kamera

Auf der Instagram-Seite The Travelin' Bum zeigen homo- und bisexuelle Männer Bilder von ihrem nackten Po. Dazu reisen sie auch in die Schweiz.

» Huffington Post: Heterosexuelle Frauen erklären, warum sie lesbische Fantasien haben

Die Gleichberechtigung ist in den letzten Jahren weit damit gekommen, die Vorstellungen der Menschen von nur einem richtigen Weg umzukrempeln. Und doch stecken wir immer noch in unseren beschränkten sexuellen Identitäten fest.

23. März 2017

» evangelisch.de über Queer Fado: Subversion der portugiesischen Sehnsuchtsfolklore

Fado ist die sehnsuchtsvolle traditionelle Musik in Portugal. Die portugiesische Dragqueen Lila erzählt eindrucksvoll, wie man als queerer Mensch Fado erleben und gestalten kann.

» arte-Doku: "Re: Allah liebt euch alle" – Europas erster schwuler Imam

(30 Minuten) Homosexualität gilt im Islam als große Sünde. In der muslimischen Welt werden Schwule, Lesben und Transsexuelle im Namen der Religion verfolgt und mit dem Tode bedroht. Trotzdem lebt der französische Imam Ludovic Mohamed Zahed offen schwul und predigt seine tolerante Version des Islam mittlerweile in ganz Europa. Die Doku zeigt auch queere Flüchtlinge in Köln.

» taz über Saleem Haddad: Schwul sein in in einem arabischen Land

Saleem Haddad hat einen Roman über eine schwule Liebesgeschichte in einem arabischen Land geschrieben. Wir haben mit ihm gesprochen.

» prosieben.de über Kristen Stewart: Das denkt Ashley Greene über das Outing

Endlich ist es raus: Kristen Stewart ist lesbisch. Doch was denken ihre Schauspielkollegen über das Geständnis? Jetzt verriet Twilight-Darstellerin Ashley Greene, was sie von dem Outing hält.

» sodigipop inerviewt Hella von Sinnen: Warum sie jetzt Internet-Fersehen macht

Hella von Sinnen ist wieder mit Genial daneben im linearen TV, startet aber bald den ComicTalk bei Massengeschmack-TV. Ein Interview über neue und alte Formate.

» Süddeutsche.de: Der Weg von Claudia Stamm führt direkt ins politische Aus

Dass die Landtagsabgeordnete die Grünen verlässt und eine eigene Partei gründet, ist mutig. Aber in der politischen Landschaft ist kein Platz für ihre Gruppierung. S.a.: Claudia Stamm verlässt die Grünen (22.03.2017)

» Mallorca Zeitung: Vater eines von Leihmutter geborenen Sohns erhält Mutterschutz

Das Kind des schwulen Paares auf Mallorca kam in den USA auf die Welt. Der Arbeitgeber gab Urlaub, aber die spanische Sozialversicherung verweigerte den Anspruch auf Mutterschaftsgeld

» katholisch.de: Priester erreicht Streichung von Anti-Gay-Gesetz

Im australischen Bundesstaat Queensland durften homosexuelle Annäherungen lange Zeit mit Gewalt abgewehrt werden. Doch dann begann der katholische Priester Paul Kelly gegen das Gesetz zu kämpfen.

» evangelisch.de: "Du siehst mich" – als LSBTTIQ* auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin

Lange waren LSBTTIQ*s unsichtbar in ihren Kirchen und Gemeinden. Das hat sich geändert – und der Deutsche Evangelische Kirchentag hat einen wesentlichen Anteil daran. Denn auf ihm gilt schon viele Jahre, was die Kirchentagslosung in diesem Jahr zum Ausdruck bringt: "Du siehst mich!" – auch als LSBTTIQ*

» noizz: In Kentucky ist es jetzt erlaubt, LGBTs zu mobben

... weil's in der Bibel steht.

22. März 2017

» Süddeutsche.de über Flüchtling aus Marokko: Für Schwule nicht sicher

Er saß im Gefängnis, beging einen Suizidversuch und erstritt vor dem Europäischen Gerichtshof ein historisches Urteil. Jahrelang kämpfte ein Marokkaner gegen die Abschiebung in sein Heimatland – nun bekommt er endlich recht.

» Südkurier über das Filmfestival Queergestreift: Nicht nur über Schwule und Lesben

Das Zebra-Kino in Konstanz feiert mit dem Festival Queergestreift einen runden Geburtstag. Zum 30. Mal laufen Filme über schwule, lebische und bisexuelle Beziehungen sowie über Transgender.

» vorwärts: Warum sich die SPD für die Verantwortungsgemeinschaft stark machen sollte

Immer mehr Deutsche leben in einer "wilden Ehe". Doch wer nicht verheiratet ist, wird weniger gefördert und ist schlechter abgesichert als Ehepartner. Die SPD sollte sich für diese Menschen einzusetzen – und eine Verantwortungsgemeinschaft als ein familienpolitisches Ziel in ihr Wahlprogramm 2017 schreiben.