» (26.03.2017) Bild Köln stellt §175-Opfer vor: "Ich musste vor Gericht, weil ich schwul bin"

Es klingt wie eine Schauer-Geschichte aus einem fremden Land: Manfred S. (76) musste vor Gericht, weil er schwul ist. Doch es geschah mitten im Deutschland der Sechzigerjahre.

26. März 2017

» Blog "Samstag ist ein guter Tag" über §175: Kollektive Entschädigung lässt die eigentlich Betroffenen im Stich

Darüber, wohin die Kollektiventschädigung fließt, gab es bislang keine Debatte, beklagt Blogger Rainer Hörmann. So werde die Chance vertan, Betroffenen und künftigen Generationen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender wirklich zu helfen.

» Badische Zeitung über ein §175-Opfer: "Ich bin schwul geblieben"

Der Paragraf 175 stellte mehr als ein Jahrhundert lang Homosexualität unter Strafe und zerstörte Leben – nun werden Opfer wie der Tübinger Helmut Kress rehabilitiert.

» Tagesspiegel: Eltern protestieren gegen schwulen Erzieher

Ein Homosexueller wird Erzieher in einer Kita in Reinickendorf mit muslimischen Eltern. Das löst wütende Proteste aus. Was passiert, wenn zwei Welten aufeinander treffen.

» taz über "Die Schöne und das Biest" : Ein Nicht-Kuss und seine Folgen

In der Neuverfilmung von "Die Schöne und das Biest" taucht der erste schwule Disney-Charakter auf. Konservative fordern: Boykott! S.a.: Malaysia zeigt "Die Schöne und das Biest" doch (21.03.2017)

25. März 2017

» mopo.de über ein schwules Paar und seine 95-jährige Nachbarn: Täglich schwebt das Frühstück ein

Journalisten wird nachgesagt, immer nur über Mord und Totschlag zu berichten, über die Schattenseiten unserer Welt. Aber es geht auch anders: durch und durch positiv. Wie bei dieser wunderbaren Geschichte, die richtig rührend ist. Im Mittelpunkt: eine 95-jährige Hamburgerin und ihre beiden Nachbarn.

» Die Kolumnisten zur geplanten Rehabilitierung: Freiheit für 17 Cent pro Stunde

Am 22.3.2017 stimmte das Kabinett dem Gesetzentwurf von Justizminister Maas zur Rehabilitierung von homosexuellen Männern zu. Ein zu kleiner Schritt in die richtige Richtung.

» FR-Kommentar zur Coming-out im Profifußball: Hilfestellung

Auch mehr als drei Jahre nach dem Outing von Thomas Hitzlsperger fehlen weitere Vorbilder, zu denen das Fußballvolk aufblicken könnte. Ein Kommentar.

» FR über Thomas Hitzlsperger: Nur ein halbes Vorbild

Thomas Hitzlsperger erklärt, warum sein Coming-out nichts bewegt hat im Fußball.

» Weser-Kurier über schwulen AfDler Alexander Tassis: Im Kleinkrieg mit der eigenen Basis

Es gibt in der AfD nicht allzu viele bekennende Homosexuelle mit Migrationshintergrund. Die beiden Eigenschaften dürften für die politische Karriere von Alexander Tassis Hemmschuh und Motor zugleich sein.

» Thüringer Allgemeine über Travestiekünstler: "Wenn ich in meinen Rollen bin, bin ich ein anderer Mensch"

Wofür sich Leben lohnt: Als Travestiekünstler verkörpert der 50-jährige Lutz Kaus-Hogen das "Fräulein Luise"

» Badische Zeitung: Neuer Termin für den CSD

Parade in Freiburg findet früher statt.

» Tagesspiegel: Staatsanwälte möchten verstärkt über Gewaltdelikte sprechen

Nicht alle möchten sich mit Behrendt über Antidiskriminierung reden. Fatina Keilani hört sich bei Berliner Staatsanwälten um.

24. März 2017

» SZ über Michael Adam: Der Fall eines politischen Wunderkinds

Blutjung, schwul, evangelisch, Sozi: Michael Adam galt als größtes Talent der Bayern-SPD. Doch seine Ämter haben ihn seine Jugend gekostet. Jetzt ist der Landrat von Regen 32 und mag nicht mehr. S.a.: Michael Adam tritt nicht mehr zur Landratswahl an (17.03.2017)

» tagesschau.de: Zwei Jahre nach Hitzlspergers Outing

In Frankfurt wurde über Homophobie im Fußball diskutiert.

» magazin.hiv: 30 Jahre ACT UP

Vor 30 Jahren gründete sich in New York die Protest-Gruppe ACT UP. Mit ihrer ersten öffentlichen Aktion, einem Die-In auf der Wall Street, landete sie einen medienwirksamen Coup. Dirk Ludigs spricht mit der Aktivistin Anne-christine D'Adesky: "Die Männer konnten froh sein, dass wir dabei waren!"

» evangelisch.de über die Bibel und Homosexualität: Dann müssten sie uns auch steinigen

Homosexualität wird häufig mit Verweis auf die Bibel abgelehnt. Doch diese Argumentation weist große Schwächen auf. Letztlich stellt sich sogar die Frage, ob sie mit dem Glauben an Jesus Christus vereinbar ist.

» kleinezeitung.at: Jarolim will verurteilte Homosexuelle rehabilitieren

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim will nach deutschem Vorbild auch in Österreich eine pauschale Rehabilitierung verurteilter Homosexueller. Das gültige Tilgungsgesetz sei nur eine "halbherzige Form der Rehabilitierung", da diese nur auf Antrag erfolge, meinte er am Freitag. "Eine echte Rehabilitation bedeutet, solche Verurteilungen automatisch aufzuheben", sagte Jarolim.

» 20 Minuten: "Die Anal-Plugs bereiten mir Schmerzen!"

Georg spielte beim Sex mit seinem Freund bisher immer den aktiven Part. Nun hat er Lust auf die gegenteilige Rolle. Aber so einfach ist das nicht.

» Huffington Post: Es gibt eine Welt zwischen pink und blau – lasst eure Kinder selbst entscheiden

Wenn wir unseren Kindern beibringen, dass Rosa und Puppen nur für Mädchen sind, Blau und Autos nur für Burschen, dann haben wir in Zukunft ein noch größeres Problem als das, das wir heutzutage schon haben.