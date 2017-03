Ausgewählter Artikel:

» (27.03.2017) Die Schwule Seite schließt – die Herausforderungen haben sich verändert

Die Schwule Seite existiert nun seit 17 Jahren. Sie hat alle zentralen Entwicklungen in einer schwulen (und teilweise auch lesbischen) Community kritisch begleitet und mitgestaltet. Nun wird damit Schluss sein, da sich die Herausforderungen deutlich verlagert haben.

27. März 2017

» kurier.at: Rapper, wir haben ein Problem: Ihr verschanzt euch hinter der Kunstfigur

Geld machen mit Herabwürdigung – Ein Geschäftsmodell ohne Verantwortliche?

» Süddeutsche.de: Wer hat das Sorgerecht für eine befruchtete Eizelle?

Die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin führen zu absurd klingenden rechtlichen Streitereien. Auch weil der Gesetzgeber keinen verlässlichen Rahmen schafft.

» B.Z. über seine Rolle als schwuler DDR-Bürger: Daniel Zillmann legte sich schwer ins Zeug für "Der gleiche Himmel"

Schauspieler Daniel Zillmann spielt im neuen TV-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" von Nico Hofmann einen Übergewichtigen, der aus der DDR fliehen will.

» Welt über den Libanon: Zwischen lesbischen Orgasmen und radikalem Islam

Legalisierung von Homosexualität, Frauenrechte, freizügige Datingshows seit einiger Zeit werden im Libanon strenge Tabus der arabischen Welt gebrochen. Die sexuelle Revolution Arabiens hat begonnen.

» rbb u.a. über Homo-Diskussion bei Junger Islam Konferenz: "Deutschland gehört uns allen!"

"Gerade in der Diskussion über Homosexualität wird deutlich, dass viele junge deutsche Muslime dem Thema gegenüber offener sind als ältere muslimische Gläubige."

» Tilllate: "Ich outete mich per SMS bei meiner Mutter als transgender"

Lars ist ein Transmann, der sich gerade in der Geschlechtsanpassung von Frau zu Mann befindet. Mit uns spricht der erst 16-Jährige über sein Coming-Out, Operationen und was ihn am meisten verletzt.

26. März 2017

» Bild Köln stellt §175-Opfer vor: "Ich musste vor Gericht, weil ich schwul bin"

Es klingt wie eine Schauer-Geschichte aus einem fremden Land: Manfred S. (76) musste vor Gericht, weil er schwul ist. Doch es geschah mitten im Deutschland der Sechzigerjahre.

» Blog "Samstag ist ein guter Tag" über §175: Kollektive Entschädigung lässt die eigentlich Betroffenen im Stich

Darüber, wohin die Kollektiventschädigung fließt, gab es bislang keine Debatte, beklagt Blogger Rainer Hörmann. So werde die Chance vertan, Betroffenen und künftigen Generationen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender wirklich zu helfen.

» Badische Zeitung über ein §175-Opfer: "Ich bin schwul geblieben"

Der Paragraf 175 stellte mehr als ein Jahrhundert lang Homosexualität unter Strafe und zerstörte Leben – nun werden Opfer wie der Tübinger Helmut Kress rehabilitiert.

» Tagesspiegel: Eltern protestieren gegen schwulen Erzieher

Ein Homosexueller wird Erzieher in einer Kita in Reinickendorf mit muslimischen Eltern. Das löst wütende Proteste aus. Was passiert, wenn zwei Welten aufeinander treffen.

» taz über "Die Schöne und das Biest" : Ein Nicht-Kuss und seine Folgen

In der Neuverfilmung von "Die Schöne und das Biest" taucht der erste schwule Disney-Charakter auf. Konservative fordern: Boykott! S.a.: Malaysia zeigt "Die Schöne und das Biest" doch (21.03.2017)

25. März 2017

» mopo.de über ein schwules Paar und seine 95-jährige Nachbarn: Täglich schwebt das Frühstück ein

Journalisten wird nachgesagt, immer nur über Mord und Totschlag zu berichten, über die Schattenseiten unserer Welt. Aber es geht auch anders: durch und durch positiv. Wie bei dieser wunderbaren Geschichte, die richtig rührend ist. Im Mittelpunkt: eine 95-jährige Hamburgerin und ihre beiden Nachbarn.

» Die Kolumnisten zur geplanten Rehabilitierung: Freiheit für 17 Cent pro Stunde

Am 22.3.2017 stimmte das Kabinett dem Gesetzentwurf von Justizminister Maas zur Rehabilitierung von homosexuellen Männern zu. Ein zu kleiner Schritt in die richtige Richtung.

» FR-Kommentar zur Coming-out im Profifußball: Hilfestellung

Auch mehr als drei Jahre nach dem Outing von Thomas Hitzlsperger fehlen weitere Vorbilder, zu denen das Fußballvolk aufblicken könnte. Ein Kommentar.

» FR über Thomas Hitzlsperger: Nur ein halbes Vorbild

Thomas Hitzlsperger erklärt, warum sein Coming-out nichts bewegt hat im Fußball.

» Weser-Kurier über schwulen AfDler Alexander Tassis: Im Kleinkrieg mit der eigenen Basis

Es gibt in der AfD nicht allzu viele bekennende Homosexuelle mit Migrationshintergrund. Die beiden Eigenschaften dürften für die politische Karriere von Alexander Tassis Hemmschuh und Motor zugleich sein.

» Thüringer Allgemeine über Travestiekünstler: "Wenn ich in meinen Rollen bin, bin ich ein anderer Mensch"

Wofür sich Leben lohnt: Als Travestiekünstler verkörpert der 50-jährige Lutz Kaus-Hogen das "Fräulein Luise"

» Badische Zeitung: Neuer Termin für den CSD

Parade in Freiburg findet früher statt.

» Tagesspiegel: Staatsanwälte möchten verstärkt über Gewaltdelikte sprechen

Nicht alle möchten sich mit Behrendt über Antidiskriminierung reden. Fatina Keilani hört sich bei Berliner Staatsanwälten um.