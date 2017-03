Ausgewählter Artikel:

» (30.03.2017) Badische Zeitung interviewt Rainbow Stars: "Es ist wichtig, Brücken zu bauen"

BZ-INTERVIEW mit Andreas Bühler von den Rainbow Stars zu den homophoben Äußerungen des Bad Säckinger Imams. S.a.: Bad Säckingen: Imam hetzt gegen "perverse" Homosexuelle (22.03.2017)

30. März 2017

» Post von Wagner auf Bild.de: Lieber Hape Kerkeling

"Natürlich ist es eine Nachricht, wenn ein Promi heiratet. Eine Schwulen-Hochzeit in Deutschland ist keine Nachricht mehr. Für mich ist die Nachricht die Institution Ehe."

» Tagesspiegel: Über Vorurteile muss geredet werden!

In Berlin-Reinickendorf löst ein schwuler Erzieher bei muslimischen Eltern heftige Reaktionen aus. Wundern sollte sich keiner darüber. Konfrontationsfähigkeit ist gefragt. Ein Kommentar.

» Tagesspiegel: Das schwulste Wohnprojekt Berlins

Pete Sibley versteckt sein Schwulsein seit 50 Jahren nicht mehr. Im Alter suchte er deshalb nach betreutem Wohnen für Homosexuelle. In Berlin wurde er fündig. Unser Blendle-Tipp.

» LSU-Chef Alexander Vogt in der Huffington Post: Eine Blockade der Homo-Ehe ist nicht länger tragbar

Die Ehe für alle gehört zu den Kernanliegen des Bundesverbandes für Lesben und Schwule in der Union. Wir fordern deshalb seit jeher einen Kurswechsel von CDU und CSU bei der rechtlichen Gleichstellung homosexueller Menschen.

» kosmo.at über Serbien: Šešelj unterstützt Gay-Community

Ein serbisches Medium stellte allen Präsidentschaftskandidaten drei heikle Fragen, wobei die Antworten von Vojislav Šešelj zu überraschen wussten.

» Tilllate über jungen Schwulen: "Ich wollte kotzen, als sie mich geküsst hat"

Ein junger Schwuler erzählt uns von der Zeit vor seinem Outing. Dazu gehörten auch ziemlich einfallsreiche Methoden um Sex mit Frauen zu vermeiden. Trotzdem bereut er heute, sich nicht früher geöffnet zu haben.

» Jüdische Allgemeine über lesbische Studentin: "Ich stehe zu dem, was ich bin"

Debora Antmann ist feministische Bloggerin und studiert Gender Studies in Berlin

29. März 2017

» Handelsblatt über Flüchtlinge im Queer-Club: "Weißt Du, was schwul heißt?"

In einem Nachtclub feiert die Münchener LGBT-Gemeinde. Die Stimmung ist gut, bis eine Gruppe Flüchtlinge die Gäste belästigt. Von einem Beispiel, wie schwer Miteinander sein kann. Und wie man Lösungen findet.

» RP Online über ein spätes Coming-out: Der radikale Schritt

Lothar Hörning ist homosexuell. Bis zu seinem Outing vor 20 Jahren hat er jedoch mit Frau und Kindern zusammengelebt. War das eine Lüge?

» pcgames über "Mass Effect: Andromeda": Kritik an transsexuellen und homosexuellen Charakteren

Laut Kritikern können die homosexuellen und transsexuellen Charaktere im Action-RPG Msas Effect: Andromeda nicht überzeugen.

» taz über Festnahme eines Schwulen in Malaysia: Zwei Gin Tonic reichen

Ministerpräsident Najib Razak will sich mit der Stärkung des islamischen Rechts profilieren. Er selbst steckt seit 2015 tief in einem Korruptionsskandal.

» Südkurier: Schwenninger Kirche sagt Ja zu Homosexuellen

Die Evangelische Kirchengemeinde Schwenningen tritt der Initiative Regenbogen bei und setzt damit ein Zeichen.

» 20 Minuten: "Bin ich jetzt plötzlich lesbisch?"

Miriam hat sich auf eine Familie mit ihrem Freund eingestellt. Aber nun hat sie sich in eine Frau verliebt.

28. März 2017

» Pro und Contra der taz zur Ehe für alle: Ist die SPD scheinheilig?

Ein halbes Jahr vor der Wahl will die SPD die Homo-Ehe durchsetzen. Dabei ist klar: Mit der Union wird das nichts.

» Jungle World über Selbstreflexion in queerpolitischen Kreisen: Bangemachen gilt nicht – eine Politik des Gerüchts

Das Autonome InterTrans*-Referat der Universität Marburg sagt einen Vortrag mit dem feministischen Transaktivist und Autor Till Amelung kurzfristig ab. Weil er sich kritisch mit dem Begriff der Definitionsmacht auseinandersetzt, wird ihm vorgeworfen, er sei transmisogyn.

» SZ-Kommentar zur Ehe für alle: Scheinheilige SPD

Zum Ende der Legislaturperiode hat die SPD in der Themenkiste gewühlt. Und siehe da: Ganz unten beim längst vergessenen Kram ist sie auf die "Ehe für alle" gestoßen.

» Westdeutsche Zeitung kommentiert: Die SPD und die Ehe für alle – Verpasste Chancen

In Zeiten schwindender Toleranz ein entgegengesetztes Zeichen zu setzen, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Gleichwohl muss die Frage erlaubt sein, wie ehrlich es die SPD mit ihrem Projekt "Ehe für alle" tatsächlich meint.

» Focus Online: Warum ein schwuler Erzieher keine Gefahr, sondern eine Bereicherung für Kinder ist

In Berlin haben sich Eltern gegen die Einstellung eines Erziehers gewehrt. Der Grund: seine Homosexualität. Die Kindergartenleitung ließ sich von dem Protest nicht einschüchtern – und das ist auch gut so, findet FOCUS-Online-Autorin Eva Heidenfelder

» zeitjung: "Ich bin mit einer Frau im Bett gelandet – bin ich jetzt lesbisch?"

Unsere Kolumnistin beantwortet eure und unsere Fragen zum Thema Sex. Heute geht es um Bisexualität und Schubladendenken.