31. März 2017

» Deutschlandfunk: Pro und Contra Homo-Ehe – Polen und Spanien im Vergleich

Wenn es um die Ehe für alle geht, dann zeigt sich in der Europäischen Union ein ganz unterschiedliches Bild. In Spanien und in Polen zum Beispiel. Beides katholische Länder. Seit 2005 ist die Homo-Ehe in Spanien erlaubt, in Polen ist dagegen der Widerstand groß.

» Deutschlandfunk über den Koran: Bestimmungen zur Homosexualität

Muslimen wird oft unterstellt, besonders große Schwierigkeiten mit dem Thema Homosexualität zu haben. Dennoch erblühte die homoerotische Poesie im Mittelalter nirgends stärker als in der islamischen Welt. Wie kann das sein? Lehnt der Koran die gleichgeschlechtliche Liebe doch nicht ab?

» Augsburger Allgemeine: Badehosenpflicht auf "Porno Island"

Am Sendener Teil des Waldsees darf in Zukunft nicht mehr nackig gebadet werden. Damit reagieren die Stadträte auf ein altes Problem und die Bitte der Polizei.

» Bild.de: Fünf lesbische Serien, die du gesehen haben musst!

Queer BILD stellt dir die fünf besten Serien vor, die lesbische Charaktere und LGBTI-Themen beinhalten.

» evangelisch.de über die SPD und die Ehe für alle: Ein würdeloses Schauspiel

Die SPD inszeniert sich mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz als Kämpferin für die Ehe für alle. Dabei scheint es der Partei jedoch weniger um die Gleichstellung von Lesben und Schwulen, als vielmehr um das eigene Wohl zu gehen. Ein Kommentar.

» duesseldorf-queer.de: Schwule Szene in Düsseldorf – damals und heute

Beim Quartiersrundgang durch das Bahnhofsviertel haben rund 25 Teilnehmer_innen gestern die dort ansässige schwule Szene aus neuen Perspektiven kennengelernt und einiges über die Geschichte und Gegenwart der LSBT*-Community in Düsseldorf erfahren.

» Deutschlandfunk über 20 Jahre Berliner Hospizdienst Tauwerk: "Schwul, Aids, Nonnen, oh mein Gott"

Der Berliner Hospizdienst Tauwerk kümmert sich um sterbende Aids-Kranke. Gegründet haben ihn zwei Franziskanerinnen. Die beiden Ordensfrauen kämpfen dafür, dass ihre Kirche die Haltung zu Homosexualität ändert.

» stern.de: Die Geschichte der Transgender-Kandidatinnen Melina und Giuliana

Auf den Laufstegen der Welt sind Frauen, die früher Jungs waren, sehr begehrt. Nun machen erstmals zwei Trans-Models bei "Germany's Next Topmodel" mit.

» Jungle World: Tote brauchen keine Entschädigung

Alexander Nabert über die späte und kostengünstige Rehabilitation verfolgter Homosexueller

» Focus: Mann teilt Bilder nach Geschlechtsumwandlung und ist kaum wiederzuerkennen

Transgender oder Mitglieder der LGTB-Community sehen nach einer Geschlechtsumwandlung hässlich aus? Dass diese Behauptung ein Mythos ist, zeigen die Bilder im Video. Zu sehen: Aufnahmen, bei denen eine Geschlechtsumwandlung das letzte wäre, woran man denken würde.

» RP Online: Teenager will Travestie-Star werden

Schon als Vorschulkind machte Dario Naunheim in Kleidern und Schuhen der Mutter das heimische Wohnzimmer zu seiner Bühne..

» Bayerische Staatszeitung: "Ich will das Thema 'queer' sichtbar machen"

BSZ-Serie "Studierende mit Engagement": Der Tod ihres Vaters, eiserne Disziplin und die Liebe zu einer Frau führten die Usbekin Polina Larina nach Bayern

» halloherne: Neues Angebot für junge Lesben, Schwule, bisexuelle und transsexuelle Menschen

Am Samstag, 22. April 2017, 17 Uhr, öffnet freiRAUM.Herne seine Pforten in der Jean-Vogel-Straße 17. Das neue Angebot ist in Kooperation mit dem städtischen Spielezentrum entstanden.

» Frankfurter Rundschau zum Koalitionsgipfel: Ein Hoch auf den Wahlkampf

"Beispiel Ehe für alle: Dass CDU und CSU an ihrer Ablehnung immer noch festhalten, ist ihr gutes Recht. Und man muss einem Stockkonservativen wie Fraktionschef Volker Kauder nicht unterstellen, er tue das nur, um im entsprechenden Wählerschichten zu fischen."

30. März 2017

» Blogger Marcel Dams zur #EheFürAlle: Das nervige SPD-Wahlkampftheater

Natürlich bremst die Union in Bezug auf die "Ehe für Alle". Doch statt mit folgenlosem Wahlkampftheater zu nerven, hätte die SPD lieber mit Ehrlichkeit punkten sollen. Denn die derzeitigen vernichtenden Kommentare treffen sie, statt CDU und CSU. Zurecht, denn es geht ihr gerade eher um Profilierung.

» Süddeutsche.de: Die "Ein-Frau-Gruppierung Stamm"

Die Grünen lassen Claudia Stamm spüren, dass sie nach ihrem Parteiaustritt unerwünscht ist. Sie kommentiert das als "bezeichnend". S.a.: Claudia Stamm verlässt die Grünen (22.03.2017)

» Luzerner Zeitung: Schwule Liebe im Geheimen

Drei Männer erzählen von ihren mehr oder weniger heimlichen Beziehungen zu anderen Männern. Klar wird: Es ist nicht gesund, gegen seine Gefühle zu leben. Und mit Toleranz und Mitgefühl ist jede Liebe möglich.

» Landeszeitung: Schwuler Heidekönig gesucht

Die Lüneburger Szene sucht den Schwulen Heidekönig. Drei Kandidaten stellen sich dem Wettkampf um diesen Titel.

» ZEITmagazin: Wie frei darf die Liebe sein?

Polyamorie wird trotz der 68er als neue freie Liebe gefeiert. Der Sexologe Ulrich Clement über die Missionarsstellung, ideologische Polyamoristen und normale Fremdgänger.

» Tagesspiegel: Die Sprechverbote der Queer-Szene

In der queeren Szene läuft etwas falsch, findet die Berliner Polittunte Patsy lAmour laLove. Es gebe eine Form von Aktivismus, die sich zu einer autoritären Politik der Verbote und Bußen entwickelt habe. Ein Gastbeitrag.