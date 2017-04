Ausgewählter Artikel:

02. April 2017

» Deutschlandradio Kultur interviewt Historiker zur AfD: "Man darf nicht in Panik verfallen"

Zu einer Volkspartei reicht es nicht – dennoch gelingt es der Alternative für Deutschland (AfD) den politischen Debattenbetrieb mit provokant gesetzten Themen vor sich herzutreiben. Der Historiker Volker Weiß im Gespräch mit Thorsten Jantschek

» derStandard.at: Homosexuelle dürfen sich nun am Standesamt verpartnern

Auch Familienministerin Karmasin, deren ÖVP sich lange geweigert hatte, zeigte sich erfreut

01. April 2017

» Welt: Ausbruch aus dem sexuellen Gefängnis der Monogamie

Ohne Eifersucht mit mehreren Partnern glücklich sein geht das? Polyamorie heißt die neue Utopie, die den alten Traum von der völlig offenen Beziehung wiederbelebt. Bei manchen löst das Hass aus.

» 360° Geo Reportage auf ARTE: Thailand, das dritte Geschlecht

In kaum einem anderen Land sind die Grenzen zwischen den Geschlechtern so fließend wie in Thailand. Nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den kleinsten Dörfern leben die bis zu einer halben Million Kathoey: Männer, die sich als Frau fühlen und sich als solche auch kleiden und verhalten. "360° Geo Reportage" begleitet das Model Mimi Tao.

» VICE: Wir haben Kinder gefragt, was sie über Homosexualität denken

"Ich habe zwei Freundinnen, die gesagt haben, dass sie sich lieben. Die wurden gehänselt. So etwas finde ich doof, das würde ich nicht machen."

» Sibylle Berg auf Spiegel Online über Positionen am rechten Rand: Groß denken!

Die Neue Rechte wusste schon immer, dass auf dieser Welt alles mit allem zusammenhängt. Homosexualität und der Klimawandel zum Beispiel. Vielleicht ist die Erde ja doch eine Scheibe.

» Tagesspiegel: Homosexuelle zu Gast in der Khadija-Moschee in Heinersdorf

Beim Treffen einer Gruppe schwul-lesbischer Führungskräfte und Vertretern der Ahmadiyya-Gemeinde kam es zu einer kontroversen Debatte. Danach folgten versöhnliche Töne beim gemeinsamen Essen.

» svz.de interviewt Lee Baxter von Caught in the Act: Das Schweigen der Männer

Musiker Lee Baxter startet mit Caught in the Act wieder durch. Im Interview spricht er über schwierige Neuanfänge, Diäten, seine Homosexualität und das Comeback der 90er. S.a.: Zweites Coming-out bei Caught in the Act (24.05.2016)

» Sächsische Zeitung über das Stück "Homohalal": Über Flüchtlinge darf gelacht werden

Das Stück, das in Wien vom Spielplan flog, begeistert das Publikum im Kleinen Haus in Dresden. Das Drama "Homohalal" zeigt sich heiter bis gewittrig.

» Sächsische Zeitung über Co-Parenting: Kind ja, Liebe nein

Co-Parenting-Partner sind Eltern, führen aber bewusst keine Paarbeziehung. Internetbörsen helfen, sich zu finden.

» morgenweb.de: Streit über Rechte homosexueller Paare

Der Vorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Oliver Hildenbrand, hat die Aussage von Manuel Hagel, Generalsekretär der CDU im Südwesten, zur Gleichstellung von homosexuellen Paaren scharf kritisiert. S.a.: Die Trantüte des Jahres (31.03.2017)

» kurier.at über sexuelle Vielfalt: Alles ist möglich

Ja, es gibt sexuelle Artenvielfalt. Denn in der Tat verlaufen die intimen Lebenslinien eines Menschen in den seltensten Fällen vollkommen geradlinig. Eine Ö-Norm für sexuelle Identitäten gibt es nicht. Und das ist sehr gut so.

» bento: Diese Boyband besteht nur aus Frauen - und ist wahnsinnig erfolgreich

Ein Schönling, ein Bubi, ein Badboy, ein Streber und einer, der angeblich schwul ist – fertig ist die 90er-Boyband, die mit ihren Popschnulzen auch wirklich jede Zielgruppe erreicht. Dass das nicht mehr zeitgemäß ist, zeigt der neuste Popexport aus China.

31. März 2017

» Deutschlandfunk: Pro und Contra Homo-Ehe – Polen und Spanien im Vergleich

Wenn es um die Ehe für alle geht, dann zeigt sich in der Europäischen Union ein ganz unterschiedliches Bild. In Spanien und in Polen zum Beispiel. Beides katholische Länder. Seit 2005 ist die Homo-Ehe in Spanien erlaubt, in Polen ist dagegen der Widerstand groß.

» Deutschlandfunk über den Koran: Bestimmungen zur Homosexualität

Muslimen wird oft unterstellt, besonders große Schwierigkeiten mit dem Thema Homosexualität zu haben. Dennoch erblühte die homoerotische Poesie im Mittelalter nirgends stärker als in der islamischen Welt. Wie kann das sein? Lehnt der Koran die gleichgeschlechtliche Liebe doch nicht ab?

» Augsburger Allgemeine: Badehosenpflicht auf "Porno Island"

Am Sendener Teil des Waldsees darf in Zukunft nicht mehr nackig gebadet werden. Damit reagieren die Stadträte auf ein altes Problem und die Bitte der Polizei.

» Bild.de: Fünf lesbische Serien, die du gesehen haben musst!

Queer BILD stellt dir die fünf besten Serien vor, die lesbische Charaktere und LGBTI-Themen beinhalten.

» evangelisch.de über die SPD und die Ehe für alle: Ein würdeloses Schauspiel

Die SPD inszeniert sich mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz als Kämpferin für die Ehe für alle. Dabei scheint es der Partei jedoch weniger um die Gleichstellung von Lesben und Schwulen, als vielmehr um das eigene Wohl zu gehen. Ein Kommentar.

» duesseldorf-queer.de: Schwule Szene in Düsseldorf – damals und heute

Beim Quartiersrundgang durch das Bahnhofsviertel haben rund 25 Teilnehmer_innen gestern die dort ansässige schwule Szene aus neuen Perspektiven kennengelernt und einiges über die Geschichte und Gegenwart der LSBT*-Community in Düsseldorf erfahren.

» Deutschlandfunk über 20 Jahre Berliner Hospizdienst Tauwerk: "Schwul, Aids, Nonnen, oh mein Gott"

Der Berliner Hospizdienst Tauwerk kümmert sich um sterbende Aids-Kranke. Gegründet haben ihn zwei Franziskanerinnen. Die beiden Ordensfrauen kämpfen dafür, dass ihre Kirche die Haltung zu Homosexualität ändert.