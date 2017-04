Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. April 2017

» Tagesspiegel interviewt schwules Künstlerduo Elmgreen & Dragset: "Wir machen keine Zeitgeist-Biennale"

Die Kunst als heilende Kraft einer verwundeten Gesellschaft: Das skandinavische Künstlerduo Elmgreen & Dragset über ihre Istanbul-Biennale, Solidarität und die Ironie des Brexit.

» Süddeutsche.de: Intersexuellenverbände fordern gesetzliche Änderungen

Eine zwischengeschlechtliche Person scheiterte im vergangenen Jahr vor dem Bundesgerichtshof, als sie sich ein anderes Geschlecht in den Personalausweis eintragen lassen wollte:

» Übermedien: Hape Kerkeling hat nicht geheiratet

Von wegen "heimliche Hochzeit": In Deutschland können Homosexuelle nicht heiraten, sondern sich nur verpartnern. Dass die meisten Medien das einfach ignorieren, ist problematisch.

» horizont.net über eine YouGov-Studie: Wie Werbungtreibende das andere Ufer erreichen

Homo- oder Bisexuelle finden in der Werbung meist nur als sympathische Exoten statt – als eigene Zielgruppe werden sie dagegen kaum angesprochen. Dabei stellen die rund 6 Millionen bekennenden Nicht-Heteros eine attraktive und kosumfreudige Zielgruppe dar.

» Stuttgarter Zeitung: "Ehe für alle" reicht nicht

Lebenspartnerschaften sind nicht nur eine Frage von homo oder hetero. In Zeiten des demografischen Wandels gibt es noch ganz andere Paare, die staatliche Vergünstigungen verdienen, meint Autor Armin Käfer.

» nordbayern.de: Gebt homosexuellen Paaren gleiche Rechte!

Für Juristen ist die Frage längst beantwortet: Homosexuelle Paare müssen anderen Verheirateten gleichgestellt werden. Die Unions-Symbolpolitik für ein konservatives Klientel ist der falsche Weg, findet NN-Redakteur Dieter Schwab.

02. April 2017

» Berliner Zeitung: Soziologe Rolf Pohl über Gewaltrituale in der Bundeswehr

Missbrauch, Mobbing und sexuelle Belästigung sind ein Problem im Militär.

» Berliner Kurier über den Nollendorfplatz: Der Hass zieht ein im toleranten Kiez

Der Regenbogen-Kiez um den Nollendorfplatz ist das Mekka der schwul-lesbischen Szene. Doch Hass, Übergriffe und Sexualdelikte verändern das Gesicht des toleranten Viertels.

» Deutschlandradio Kultur interviewt Historiker zur AfD: "Man darf nicht in Panik verfallen"

Zu einer Volkspartei reicht es nicht – dennoch gelingt es der Alternative für Deutschland (AfD) den politischen Debattenbetrieb mit provokant gesetzten Themen vor sich herzutreiben. Der Historiker Volker Weiß im Gespräch mit Thorsten Jantschek

» derStandard.at: Homosexuelle dürfen sich nun am Standesamt verpartnern

Auch Familienministerin Karmasin, deren ÖVP sich lange geweigert hatte, zeigte sich erfreut

01. April 2017

» Welt: Ausbruch aus dem sexuellen Gefängnis der Monogamie

Ohne Eifersucht mit mehreren Partnern glücklich sein geht das? Polyamorie heißt die neue Utopie, die den alten Traum von der völlig offenen Beziehung wiederbelebt. Bei manchen löst das Hass aus.

» 360° Geo Reportage auf ARTE: Thailand, das dritte Geschlecht

In kaum einem anderen Land sind die Grenzen zwischen den Geschlechtern so fließend wie in Thailand. Nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den kleinsten Dörfern leben die bis zu einer halben Million Kathoey: Männer, die sich als Frau fühlen und sich als solche auch kleiden und verhalten. "360° Geo Reportage" begleitet das Model Mimi Tao.

» VICE: Wir haben Kinder gefragt, was sie über Homosexualität denken

"Ich habe zwei Freundinnen, die gesagt haben, dass sie sich lieben. Die wurden gehänselt. So etwas finde ich doof, das würde ich nicht machen."

» Sibylle Berg auf Spiegel Online über Positionen am rechten Rand: Groß denken!

Die Neue Rechte wusste schon immer, dass auf dieser Welt alles mit allem zusammenhängt. Homosexualität und der Klimawandel zum Beispiel. Vielleicht ist die Erde ja doch eine Scheibe.

» Tagesspiegel: Homosexuelle zu Gast in der Khadija-Moschee in Heinersdorf

Beim Treffen einer Gruppe schwul-lesbischer Führungskräfte und Vertretern der Ahmadiyya-Gemeinde kam es zu einer kontroversen Debatte. Danach folgten versöhnliche Töne beim gemeinsamen Essen.

» svz.de interviewt Lee Baxter von Caught in the Act: Das Schweigen der Männer

Musiker Lee Baxter startet mit Caught in the Act wieder durch. Im Interview spricht er über schwierige Neuanfänge, Diäten, seine Homosexualität und das Comeback der 90er. S.a.: Zweites Coming-out bei Caught in the Act (24.05.2016)

» Sächsische Zeitung über das Stück "Homohalal": Über Flüchtlinge darf gelacht werden

Das Stück, das in Wien vom Spielplan flog, begeistert das Publikum im Kleinen Haus in Dresden. Das Drama "Homohalal" zeigt sich heiter bis gewittrig.

» Sächsische Zeitung über Co-Parenting: Kind ja, Liebe nein

Co-Parenting-Partner sind Eltern, führen aber bewusst keine Paarbeziehung. Internetbörsen helfen, sich zu finden.

» morgenweb.de: Streit über Rechte homosexueller Paare

Der Vorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Oliver Hildenbrand, hat die Aussage von Manuel Hagel, Generalsekretär der CDU im Südwesten, zur Gleichstellung von homosexuellen Paaren scharf kritisiert. S.a.: Die Trantüte des Jahres (31.03.2017)

» kurier.at über sexuelle Vielfalt: Alles ist möglich

Ja, es gibt sexuelle Artenvielfalt. Denn in der Tat verlaufen die intimen Lebenslinien eines Menschen in den seltensten Fällen vollkommen geradlinig. Eine Ö-Norm für sexuelle Identitäten gibt es nicht. Und das ist sehr gut so.