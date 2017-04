Ausgewählter Artikel:

» (05.04.2017) Express: Er war 60 Jahre glücklich verheiratet – jetzt ist er eine Frau

Für viele Jahrzehnte lebte Peter Davis mit einer Lüge. Obwohl er mehr als 60 Jahre glücklich verheiratet war, fühlte sich der englische Weltkriegsveteran eigentlich immer als Frau.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. April 2017

» scinexx.de: Macht Progesteron bisexuell?

Hormonkontakt im Mutterleib könnte sexuelle Orientierung beeinflussen

» Heinz Buschkowsky auf Bild.de zur Kritik am schwulen Erzieher: Zwergenaufstand der Stehengebliebenen

Die Wiedergeburt der Hexenverfolgung ist mir spontan eingefallen, als ich von dem Affentheater muslimischer Eltern in einer Kita hörte. S.a.: Berliner Politik stellt sich hinter schwulen Kita-Erzieher (29.03.2017)

» Berliner Woche: Jugendliche recherchieren zur Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus

Jugendliche aus Schöneberg und Tel Aviv recherchieren gemeinsam über ein dunkles Kapitel nationalsozialistischer Verfolgungspolitik.

» NZZ: Nicht nur Linke rütteln in Portugal an Tabus

Das neue Adoptionsrecht und die Diskussion über die Sterbehilfe zeugen vom gesellschaftlichen Wandel

» nokzeit.de: Für Vielfalt im Fußball

Mit Sandra Ott verfügt der Badische Fußballverband wieder über eine weibliche Ansprechpartnerin für Homosexualität.

» Main-Post: Soll die gleichgeschlechtliche Ehe gleichgestellt werden?

Spaßvogel Hape Kerkeling fordert die "Ehe für alle". Also auch das Adoptionsrecht für schwule und lesbische Paare. Was sagen Rhön-Grabfelder zu dem Vorschlag?

» Schweizer Illustrierte: Was ist los mit Ellen DeGeneres?

Ellen DeGeneres brach sich nach zwei Gläsern Wein den Finger und machte sich in ihrer Sendung darüber lustig. Doch hinter dem Vorfall soll weit mehr stecken: Alkoholprobleme und in der Folge daraus auch Eheprobleme. Diese Gerüchte zerstören das Weltbild unserer Redaktorin. Ein Kommentar.

04. April 2017

» Cicero Online über Antisemitismus und Homophobie: Terror im Kleinen

Muslimische Angriffe auf unsere Demokratie beschränken sich nicht auf Anschläge. Neben den Ereignissen von London und Sankt Petersburg geben auch kleine Vorfälle Anlass zur Besorgnis. Sie zeigen, dass der Schutz von Minderheiten innerhalb unserer Zivilgesellschaft nach wie vor nicht selbstverständlich ist

» NZZ kritisiert Gender-Studies: Die Geschlechterillusion

Gender-Studies haben Sukkurs an den Universitäten in Deutschland und der Schweiz.

» hpd.de über Brasilien: Dämonenglaube, Homo-Hass und gute Geschäfte

In Brasilien sind die evangelikalen Christen auf dem Vormarsch

» blu.fm: Islamistische Gewalt gegen Queers

Zwei Nachrichten lösten in den vergangenen Tagen besonders in der LGBT*IQ- Community Bestürzung aus: die offenbar schon seit geraumer Zeit geschehende Verfolgung und Folter von Homosexuellen in Tschetschenien und die brutale Attacke auf ein händchenhaltendes schwules Paar im niederländischen Arnheim durch eine Gruppe mutmaßlich marokkanischstämmiger Jugendlicher. Bei aller Unterschiedlichkeit dieser Untaten – hier eine offenbar staatlich initiierte systematische Verfolgung, dort ein impulsiver Gewaltexzess einer Gruppe von Jugendlichen – gibt es zwischen diesen Geschehnissen doch eine Gemeinsamkeit. Eine, die ein heißes Eisen berührt: die Gewaltbereitschaft in Teilen des religiös extrem konservativen Islam.

» i-ref zu "Schwulen-Hochzeiten": Offener Brief an die BILD-Zeitung

"Wortkombinationen wie 'Homo-Ehe' und 'Schwulen-Hochzeit' sind im Jahr 2017 nicht mehr akzeptabel."

» Bild.de: Fünf LGBTI-Youtuber, die du kennen solltest

Youtube boomt, immer mehr Internet-Stars erlangen Bekanntheit durch die Video-Plattform.Darunter befinden sich natürlich auch einige LGBTI-Paradiesvögel, die sich online selbst darstellen und

» Deutschlandfunk über Political Correctness: Sprach-Zensur oder sprachliche Zivilisation?

Über die politisch korrekte Nutzung von Sprache wird immer wieder wild diskutiert. Eigentlich soll sie die Diskriminierung von Minderheiten und Unterdrückten verhindern. Werden die Regeln aber zu starr, können sie geradezu neurotische Züge annehmen, sagen Experten.

» Südkurier über schwulen Wahlsieger in Sipplingen: Oliver Gortat neuer Bürgermeister

Nachlese zu einem denkwürdigen Wahlabend. Respekt für Oliver Gortat äußern auch die Wähler aus dem Heike-Sonntag-Lager. Die Freude darüber, dass mit der Wahl klare Verhältnisse geschaffen wurden, überwiegt.

» BR.de interviewt schwulen jamaikanischen Autor Marlon James: "Man braucht keine weißen Menschen, um weiße Vorherrschaft zu praktizieren"

Noch nie zuvor ist die gewalttätige Geschichte Jamaicas und das Leben und Sterben in den Ghettos von Kingston literarisch so herausragend beschrieben worden wie in dem Roman "Eine kurze Geschichte von sieben Morden".

» Zeit Online: Ganz frei Ja sagen

Schwule, Lesben, Geschiedene und Freigeister: Immer mehr Menschen lassen sich von einem freien Hochzeitsredner trauen und finden hier ganz individuelle Hochzeiten.

» Berliner Morgenpost: Lesben- und Schwulenverband fordert Erinnerungstafel

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg setzt sich für eine Erinnerungstafel für lesbische Frauen in der Gedenkstätte Ravensbrück ein.

03. April 2017

» Deutschlandfunk: Kritische Wut eines linksradikalen Homosexuellen

Sie waren zehn Jahre jünger als die 68er: Für den bewaffneten Widerstand der älteren Brüder haben sie sich nicht mehr entschieden. Mathieu Riboulets Erzähler beschreibt den Verlust des radikalen Schwungs aus der Sicht des Homosexuellen – ein wütendes Plädoyer wider die Eingriffe von Religion, Moral und Politik in die Wünsche des Körpers.