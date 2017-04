Ausgewählter Artikel:

» (07.04.2017) SWR2 zum Familien-Fachtag der Hirschfeld-Stiftung: "Es geht gar nicht nur ums Geld"

Vor der Bundestagswahl haben die Parteien das Wahlkampfthema Familienpolitik entdeckt und überbieten sich mit Ideen und Versprechungen. Oft hat man den Eindruck, es gehe dabei vor allem ums Geld. Aber was brauchen moderne Familien heute wirklich? Darüber hat SWR2-Moderatorin Elske Brault mit der Freiburger Soziologin Nina Wehner gesprochen. Sie nimmt teil am Symposium "Familie von morgen – neue Werte für die Familienpolitik", das am 5.4. in Berlin beginnt.

07. April 2017

» FuPa.net: (Sichtbare) Schwule müssen draußen bleiben

oder: Warum Homosexualität im (Frauen-)Fussball unterschiedlich gesehen wird

» Bild.de: In Finnland sagten 800 LGBT-Paare JA!

Am 1. März wurde in Finnland die Ehe für alle geöffnet – mittlerweile trauten sich bereits über 800 gleichgeschlechtliche Paare.

» Stuttgarter Nachrichten über 25 Jahre Quatsch Comedy Club: "Ho-Ho-Ho-Lacher" erkennt Thomas Hermanns sofort

Mit dem Spaß ist es ihm völlig Ernst: Thomas Hermanns hat vor 25 Jahren den Quatsch Comedy Club erfunden, von dem nicht einmal er geglaubt hätte, dass er sich so lange hält. Ein Gespräch über echtes und falsches Lachen, die gleichgeschlechtliche Ehe und den falschen Ryan Gosling.

» Asienspiegel über Japan: Zwei Männer und ein Pflegekind

Ein gleichgeschlechtliches Paar erhält in Osaka das Pflegerecht für ein Kind. Das ist eine Premiere in Japan. Die Millionenstadt beschreitet damit neue Wege.

06. April 2017

» Jäger & Sammler: Tarik fordert gleiche Rechte für Schwule und Lesben

Jetzt wollen die auch noch heiraten?! 83% der Deutschen befürworten die Ehe für Alle. Und doch passiert: Nichts! Die Kirche will das nicht zulassen. Die Kanzlerin auch nicht. Tarik wundert sich, warum die SPD die Ehe für Alle zwar seit Jahren fordert, aber am Ende untätig bleibt.

» test.de über eine Regenbogenfamilie: Vor der Zeugung mögliche Probleme durchspielen

egenbogen­familien gibt es viele, denn längst haben auch Lesben oder Schwule Kinder. Samen­banken machen es möglich, oder die sogenannte Becher­methode – eine künst­liche Befruchtung in Eigen­regie zu Hause. In diesem Podcast schildert ein lesbisches Paar, das zusammen mit einem schwulen Paar zwei Kinder hat, welche unvor­hergesehenen Probleme auftraten und wie sie sie gemeistert haben

» rbb: Runder Tisch gegen Homophobie im Fußball

"Schwul sein und Fußball spielen – das geht gar nicht!" Das ist zumindest noch immer die gängige Meinung vieler Männer auf dem Platz und im Stadion. Im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne sollen nun Gegenstrategien entwickelt werden.

» Schwäbische.de: Nacktbaden am Steidlesee wird verboten

Spaziergänger und Fischer müssen das Ufer des Steidlesees bald nicht mehr mit Nacktbadern teilen. Krauchenwies und Sigmaringendorf haben dies festgelegt.

» Bild.de über Ruby Rose: "Ich fühle mich als Frau und Mann!"

US-Schauspielerin Ruby Rose möchte nicht in Schubladen gesteckt werden und nennt sich selbst geschlechtsneutral.

» Westfalenpost: Rosarot, aber auch mit Schrammen

"Immer wieder Ja!" Dieses immer wieder neue Versprechen von Paaren – auch von gleichgeschlechtlichen – will Barbara Anneser sichtbar machen.

» NZZ über die Zwangserziehungsanstalt Aarburg: Vom Körper zur Psyche

"Homosexualität war zwar bis um 1950 kriminalisiert, wurde aber nach der Bestrafung nicht weiter verfolgt und auch nicht 'therapiert'"

» BR.de: Geschichten vom "stillen Örtchen" in Nürnberg

Manche verbringen dort Stunden, andere wollen so schnell wie möglich wieder raus. Doch keiner kommt um das "stille Örtchen" herum. Wie es dort zugehen kann, zeigt nun die Ausstellung "Besetzt!" im Museum für Kommunikation in Nürnberg.

05. April 2017

» taz: Wenig Verständnis für Transpersonen

Die Musikerin Anohni will nicht mehr in Deutschland auftreten. Grund dafür ist eine transfeindliche Rezension von Zeit Online, sagt sie.

» Zeit Online: Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du hetero bist?

Manche Menschen fühlten sich bereits als Kind anders. Andere erst im Alter. Muss man nicht verstehen, kann man aber. Denn jeder von uns ist ein seltsamer Sonderling.

» scinexx.de: Macht Progesteron bisexuell?

Hormonkontakt im Mutterleib könnte sexuelle Orientierung beeinflussen

» Heinz Buschkowsky auf Bild.de über Proteste gegen schwulen Erzieher: Zwergenaufstand der Stehengebliebenen

Die Wiedergeburt der Hexenverfolgung ist mir spontan eingefallen, als ich von dem Affentheater muslimischer Eltern in einer Kita hörte. S.a.: Berliner Politik stellt sich hinter schwulen Kita-Erzieher (29.03.2017)

» Berliner Woche: Jugendliche recherchieren zur Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus

Jugendliche aus Schöneberg und Tel Aviv recherchieren gemeinsam über ein dunkles Kapitel nationalsozialistischer Verfolgungspolitik.

» NZZ: Nicht nur Linke rütteln in Portugal an Tabus

Das neue Adoptionsrecht und die Diskussion über die Sterbehilfe zeugen vom gesellschaftlichen Wandel

» nokzeit.de: Für Vielfalt im Fußball

Mit Sandra Ott verfügt der Badische Fußballverband wieder über eine weibliche Ansprechpartnerin für Homosexualität.