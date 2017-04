Ausgewählter Artikel:

» (08.04.2017) Satireportal dietagespresse.com über ein "Zeichen gegen Homophobie": Hitler und Mussolini halten Händchen

Nach dem Angriff auf zwei Homosexuelle in den Niederlanden setzen immer mehr Politiker ein Zeichen gegen Homophobie, auch Hitler und Mussolini.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. April 2017

» Mitteldeutsche Zeitung über Reaktionen auf Schloss-Entscheidung in Mansfeld: "Das Leben ist nicht nur schwarz-weiß"

Facebook-Nutzer diskutieren über Verbot gleichgeschlechtlicher Eheschließung. S.a.: Wegen Homo-Paaren: Schloss Mansfeld stoppt Hochzeiten (07.04.2017)

» rbb interviewt Menschenrechtler zu Tschetschenien: "Homosexualität ist nur ein Vorwand für Verschleppung"

Seit Monaten werden in Tschetschenien junge Männer verschleppt zuletzt hieß es auch, es laufe eine Säuberungskampagne gegen Homosexuelle. Dagegen wird am Samstag auch in Berlin demonstriert. Ein Gespräch mit Menschenrechtler Ekkehard Maaß, der sich seit langem für Verfolgte aus Tschetschenien engagiert.

» derStandard.at interviewt Historiker: "Islam veränderte tschetschenische Sexualmoral kaum"

Historiker Watschagajew über das "neue" Thema Homosexualität und den verlorenen Einfluss der Tschetschenen im IS

» taz: Händchenhalten boomt

Frühlingserwachen ohne Pfötchengeben? Undenkbar! Und nun ist die zarte Geste auch noch immens politisch geworden.

» Bild.de: Homosexuelle in Sex-Falle gelockt – Gehört ER zur Erpresserbande?

Sie setzen auf die Furcht ihrer schwulen Opfer vor öffentlichem Outing, kassieren Schweigegeld. Seit Jahren werden Homosexuelle von Banden in Sex-Fallen gelockt und zu Zahlungen gezwungen.

» Merkur: Nach Rauswurf lesbischer Hortleiterin – Keine neuen Verträge

Thomas Hünerfauth (SPD) fordert einen Antidiskriminierungsgrundsatz in Verträgen, den die Gemeinde mit externen Trägern schließt. Der Gemeinderat lehnte seinen Antrag nun ab.

» Satireportal dietagespresse.com über ein "Zeichen gegen Homophobie": Hitler und Mussolini halten Händchen

Nach dem Angriff auf zwei Homosexuelle in den Niederlanden setzen immer mehr Politiker ein Zeichen gegen Homophobie, auch Hitler und Mussolini.

» ND über das Buch "Beißreflexe": Vertextete Gewalt

Eine kluge Kritik an jenem Teil der queerpolitischen Szene, der immer häufiger als identitäre und autoritäre Sekte auftritt, ist ausgeblieben – bis jetzt

» Zeit Online: Wo ist da denn die Meinungsfreiheit in Gefahr?

Vorsicht, Meinungsfreiheit am Abgrund!, warnen die Gegner des Gesetzes, das Facebook zum zügigen Löschen rechtswidriger Inhalte zwingt. Geht's eine Nummer kleiner?

» orange: Judenhasser und Schwulenfeinde machen Youtube werbefrei

Werbung im Umfeld extremistischer Videos hat bei Youtube für Ärger gesorgt. Nun ändert das Portal seine Reklame-Regeln. Viele Kanäle könnten bald werbefrei werden.

» tz: Wegen Homo-Ehe – Grünen-Vorstand Beppo Brem greift SPD an

Mit einer deutlichen Mehrheit sind Hermann Brem und Gudrun Lux in den Vorstand der Münchner Grünen gewählt worden. Gleich danach griff Brem die SPD mit harten Worten an.

» Kölnische Rundschau: Kölner Projekt sensibilisiert Schüler für Rassismus und Homophobie

Das Cinedom hatte für die 250 Schüler aus neun Kölner Schulen seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Der Verein dient seit 1998 als Kontakt- und Anlaufstelle für alle jungen Fußballanhänger in Köln, organisiert Veranstaltungen, um gegen Diskriminierung im Stadion mobil zu machen.

» Westfalenpost: Vater, Mutter, Kind – wer zählt heute zur Familie?

Es gibt nicht mehr d i e Familie, sondern viele verschiedene Formen, miteinander zu leben. Fest steht nur: Jeder Mensch hat eine Familie.

» Nina Queer auf Bild.de: Ein Schiff wird kommen – und ich auch!

Drag Queen Nina Queer schreibt in ihrer wöchentlichen Kolumne von ihrem schillernden Leben am anderen Ufer.

07. April 2017

» verqueert.de: Die große Leere – Parteiencheck zur Bundestagswahl

Teil 1: Was ist in der vergangenen Legislatur passiert?

» SWR2 zum Familien-Fachtag der Hirschfeld-Stiftung: "Es geht gar nicht nur ums Geld"

Vor der Bundestagswahl haben die Parteien das Wahlkampfthema Familienpolitik entdeckt und überbieten sich mit Ideen und Versprechungen. Oft hat man den Eindruck, es gehe dabei vor allem ums Geld. Aber was brauchen moderne Familien heute wirklich? Darüber hat SWR2-Moderatorin Elske Brault mit der Freiburger Soziologin Nina Wehner gesprochen. Sie nimmt teil am Symposium "Familie von morgen – neue Werte für die Familienpolitik", das am 5.4. in Berlin beginnt.

» FuPa.net: (Sichtbare) Schwule müssen draußen bleiben

oder: Warum Homosexualität im (Frauen-)Fussball unterschiedlich gesehen wird

» Bild.de: In Finnland sagten 800 LGBT-Paare JA!

Am 1. März wurde in Finnland die Ehe für alle geöffnet – mittlerweile trauten sich bereits über 800 gleichgeschlechtliche Paare.

» Stuttgarter Nachrichten über 25 Jahre Quatsch Comedy Club: "Ho-Ho-Ho-Lacher" erkennt Thomas Hermanns sofort

Mit dem Spaß ist es ihm völlig Ernst: Thomas Hermanns hat vor 25 Jahren den Quatsch Comedy Club erfunden, von dem nicht einmal er geglaubt hätte, dass er sich so lange hält. Ein Gespräch über echtes und falsches Lachen, die gleichgeschlechtliche Ehe und den falschen Ryan Gosling.

» Asienspiegel über Japan: Zwei Männer und ein Pflegekind

Ein gleichgeschlechtliches Paar erhält in Osaka das Pflegerecht für ein Kind. Das ist eine Premiere in Japan. Die Millionenstadt beschreitet damit neue Wege.