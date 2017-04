Ausgewählter Artikel:

» (10.04.2017) Tagesspiegel: Lesbisches Wohnprojekt im Rennen um "Schöneberger Linse"

Die Frauen von "Rad und Tat" hoffen auf einen Zuschlag für ein Baugrundstück. 80 barrierefreie Wohnungen sollen entstehen, 30 davon für LSBTI

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. April 2017

» evangelisch.de über den Fachtag der Hirschfeld-Stiftung: Neue Familien, neue Werte?

Die "Familie von morgen" war Thema einer Fachtagung in Berlin. Dabei wurde deutlich, dass den Chancen gelebter Vielfalt auch vielfältige Zwänge und Probleme gegenüberstehen.

» barfi.ch: Was ist Sex? Die Basler Regierung muss jetzt unter die Bettdecke schauen

Die europäischen "Regenbogenstädte" wollen "heteronormative" Grenzen sprengen, sich gegen die Diskriminierung aller Menschen einsetzen. In Basel fordern Parlamentarier jetzt eine neue Beratungsstelle für die Gleichstellung von Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung.

» FAZ: Die Wut der AfD auf den neuen Mann

In der AfD hält man das starke Geschlecht in Ehren. Der Mann soll wehrhaft sein. Schreckensbild ist die Vertuntung, die AfD-Politiker fürchten. Kein Wunder: Die Partei besteht aus Männern.

» Bild.de: Schwuler und HIV-positiver Saar-Künstler in Algerien

Seine Algerien-Reise war farbenfroh. Doch hätte sie für Mike Mathes auch im Gefängnis enden können.

» Westdeutsche Zeitung: Vorfreude auf die Eurogames

Der Düssel-Cup lockte mehr als 700 europäische Athleten in die Stadt. Organisatoren haben schon Größeres im Sinn. S.a.: Eurogames finden 2020 in Düsseldorf statt (04.03.2017)

» nordbayern.de: "Sorry, ich steh einfach nicht auf Mädchen"

Händchen halten in der Aula, knutschen auf dem Pausenhof: Für homosexuelle Schülerinnen und Schüler ist das nicht selbstverständlich. Wie fühlen sie sich? Werden sie angefeindet? Wir haben mit Schülern über Homosexualität in der Schule gesprochen.

» ze.tt: Mein Mann war mal eine Frau

Lilith ist 28 als sie Felix kennenlernt und sich verliebt dann erfährt sie, dass er mal Miriam hieß und eine Frau war. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe.

» tag24.de: Kaum zu glauben, aber aus dieser Frau wurde ein hübscher Mann

Wir sind beeindruckt von so viel Mut.

» Merkur über schwulen Pfarrer: "Ich habe damals gehofft, dass ich das mit dem Zölibat hinkriege"

Geradlinig und einfach ist der Lebensweg von Peter Priller nicht verlaufen das verspürten auch die Zuhörer der Veranstaltung Reden über Gott und die Welt in der Weinstube Schwaighofer. Dort legte Priller als Gast der sechsten Auflage der vom Kreisbildungswerk organisierten und von Kurier-Redakteur Christoph Schnitzer moderierten Gesprächsreihe seine Vita ein gutes Stück weit offen.

» Sumikai: Tempel bietet Gräber für gleichgeschlechtliche Paare an

Der buddhistische Tempel Shodaiji im Edogawa Bezirk hat ein Grab entworfen, das von sexuellen Minderheiten und ihren Partnern geteilt werden kann.

» Süddeutsche.de: Männer, die mit Bäuchen schwingen

Sie werden in Asien und Europa gefeiert, in ihren muslimischen Heimatländern aber bedroht: männliche Bauchtänzer. Dabei sind Männer in dieser uralten Kunst nicht ungewöhnlich.

09. April 2017

» taz-Kritik an Oscar-Film "Moonlight": Das ist so amerikanisch

Unser Autor findet den Oscar-gekrönten Film nicht authentisch. Der Preis verringere die Glaubwürdigkeit sogar noch.

» taz-Kommentar zum Gender-Rollback: Lasst euch nicht verrückt machen

AbtreibungsgegnerInnen sind ein Angriff auf moderne Lebensentwürfe. Das Rollback zu überdramatisieren ist dennoch der falsche Reflex.

» Bild.de: Starb ein schwules Paar in der Vulkan-Asche?

Forscher untersuchten einen faszinierenden Gips-Abdruck von zwei Pompeji-Leichen. Das Ergebnis überraschte sie und wirft neue Fragen auf.

» Aargauer Zeitung: US-Schauspielerin Jodie Foster trifft Castro-Tochter in Kuba

Die US-Schauspielerin Jodie Foster (54) hat sich bei einem Besuch in Kuba mit Präsidententochter Mariela Castro getroffen. Foster habe sich über die Arbeit des von Castro geleiteten Nationalen Zentrums für Sexuelle Erziehung (Cenesex) informiert.

» i-ref: Die Rede im Wortlaut – Kundgebung "Tschetschenien"

ENOUGH is ENOUGH! OPEN YOUR MOUTH! rief am 8. April 2017 zu einem Solidaritätsmarsch für die Opfer des Progrom in der autonomen Teilrepublik Russlands, Tschetschenien, auf. Viele hundert Menschen folgten am Samstag dem Aufruf.

» ORF: Erste Verpartnerung in Gemeinde-Standesamt

Auch in den Standesämtern von Landgemeinden sind seit 1. April Verpartnerungen homosexueller Paare möglich. In Salzburg war die Premiere dafür in Dorfgastein (Pongau), wo sich zwei Männer das Ja-Wort gaben.

» ND: Die Stimmung in Frankreich wird zunehmend rassistischer

Der Politologe Kolja Lindner über den Präsidentschaftswahlkampf, wachsende Homophobie und die Fehler der Linken.

» FAZ: Das Leiden der Hijras

Transsexuelle in Indien werden missbraucht und erniedrigt. Nun suchen die Hijras einen Weg aus dem Elend. Sind schon erste Erfolge zu verzeichnen?