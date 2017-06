Ausgewählter Artikel:

» (09.06.2017) IGN: Dank Netflix wird der Babadook zur Homosexuellen-Ikone

Auf einmal ist die Horror-Gestalt "Der Babadook" eine Ikone der LGBT-Gemeinschaft. Dafür zu verantworten ist kurioserweise ein simpler Fehler des Streaming-Anbieters Netflix.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juni 2017

» SRF über schwulen Flüchtling aus dem Irak: "Wenn ich zurückkehre, dann töten sie mich"

Homosexuelle Flüchtlinge suchen Schutz in der Schweiz – aber auch hier sind sie noch lange nicht frei.

» NZZ interviewt Pride-Veranstalter: "Sie müssen auch in Zürich mit gehässigen Kommentaren rechnen"

An der Zurich Pride demonstrieren am Samstag Tausende für die Rechte von Homosexuellen und Transmenschen.

» gazete.taz über LGBTI-Konferenz in Brüssel: Wir müssen auf die Straße

Im Vergleich zu Istanbul, ist Brüssel eine LGBTI-freundliche Stadt. Trotzdem gibt es Aktivismus nur hinter verschlossenen Türen.

» derStandard.at zur Ehe für alle: Lasst sie doch heiraten

Pragmatisch betrachtet, ist eine Hochzeit nicht mehr als ein Vertragsabschluss

» FAZ: Selbstversuch HIV-Test

Die Politik diskutiert über Heim-HIV-Tests. Bisher ist das nur beim Arzt oder einer Beratungsstelle möglich. Aber wie geht ein HIV-Test überhaupt? Ein Besuch im Gesundheitsamt.

» taz liebt Deutschland: Asyl für schwulen Tschetschenen

Ein verfolgter Schwuler aus Tschetschenien erhält hierzulande humanitäres Asyl. Endlich! Danke, Deutschland! S.a.: Deutschland hat ersten schwulen Tschetschenen aufgenommen (08.06.2017)

» Legal-Tribune-Kommentar zum Streit in Karlsruhe: Der Bundestag muss noch über die Ehe für alle abstimmen

Die Grünen wollen den Rechtsausschuss zwingen, sich mit der Homo-Ehe zu befassen. Der Ausschuss hält sich für den falschen Adressaten. S.a. älteren Kommentar mit gegenteiliger Meinung.

» freenet.de: Das Lesben-ABC

Sprechen Sie lesbisch? Im ultimativen Lesben-ABC verraten wir, was hinter Insider-Begriffen wie Butch , Gold Star und Kissing Fish steckt.

» Tages-Anzeiger: Verlangt: Asylunterkunft für Homosexuelle

Flüchtlinge, die nicht heterosexuell sind, haben es besonders schwer. Zürcher Politiker verlangen nun, dass sich der Stadtrat für sie einsetzt.

» evangelisch.de: "Die HuK ist Lebens- und Überlebenshilfe"

Als sich 13 schwule Männer 1977 in Berlin trafen, wusste keiner, welche Rolle die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) für Schwule, Lesben und Transgender noch spielen sollte. Ein Interview mit Pressesprecher Markus Gutfleisch zum 40-jährigen Bestehen.

» NDR-Extra-3: Realer Irrsinn – Grünes Licht für Pärchenampel

Flensburg hat in Sachen Gleichberechtigung von Homosexuellen was angeschoben. Zwar noch nicht die Ehe für alle, aber dennoch ein Meilenstein, ein großer Schritt in die richtige Richtung. S.a.: Flensburg erhält Homo-Ampeln (16.05.2017)

» hessenschau: Viele Jugendliche Opfer sexueller Gewalt

Eine Studie im Auftrag des Kultusministeriums zeigt: Ein Viertel der Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren hat sexuelle Gewalt schon am eigenen Leib erfahren. Das Spektrum reicht von Nacktfotos bis hin zu erzwungenem Sex. Aber: Auch sehr viele Jugendliche sind Täter.

» Deutschlandfunk Kultur über "Pinkwashing": Die Fortschrittsgegner sind verlogen

Israel hat eine liberale Gesetzgebung gegenüber homosexuellen und queeren Menschen. Kritiker behaupten unter dem Schlagwort "Pinkwahsing", das Land wolle sich damit politisch "reinwaschen". Diese Kritik ist verlogen, sagt die Theologin Gesine Palmer.

» Neue Westfälische: "Keine Schwarzen, keine Asiaten" – Wie rassistisch ist die schwule Community?

Für viele Schwule und Lesben gehören Ausgrenzung und gesellschaftliche Benachteiligung zum traurigen Alltag. Doch ein Problem mit Diskriminierung gibt es auch innerhalb der Community.

» Deutsche Welle: Mit Schwulenhass Biobrot verkaufen

Eine Biobrot-Ladenkette in Russland wirbt um Kunden mit einer homophoben Tafel. Dahinter steckt ein skurriler Geschäftsmann, der offenbar keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchtet.

» kreiszeitung.de über "Outright": Sicherer Hafen für Schwule, Lesben und Bisexuelle

Oliver Müller hat einen Gesprächskreis für Andersliebende ins Leben gerufen. "Outright" heißt das Angebot, dass er ehrenamtlich im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) betreut.

» Die Presse: "I Am What I Am" – Lunaceks 60er mit grüner Regenbogentorte

Die Spitzenkandidatin der Grünen feierte ihren 60. Geburtstag mit viel grüner Prominenz, aber auch vielen Gratulanten der politischen Konkurrenz. Sie habe jedenfalls "noch vieles vor".

» web.de über den Life Ball: Vom "schwulen Aufschrei" zum skandalreichen Megaevent

Der Life Ball hat sich zur Institution entwickelt. Die Geschichte dieses pompösen Charity-Events gegen die Immunschwäche AIDS ist geprägt von Weltstars und schrillen Vögeln sowie von Aufregern und Skandalen.

» ZEITjUNG: Eine Liebeserklärung an "Orange Is the New Black"

Orange Is the New Black" ist die beste Serie, seit es Netflix gibt und morgen kann das Binge Watching mit der fünften Staffel endlich weitergehen!