» (10.06.2017) derStandard.at über das Plattenspielerunternehmen Pink Triangle: Ein pinkes Statement

Das Plattenspielerunternehmen Pink Triangle wollte mit seinen Produkten homosexuellen Opfern des Naziregimes gedenken. Josef Kohouts Buch "Die Männer mit dem rosa Winkel" gab den Anstoß dafür. Eine gesellschaftspolitisch bemerkenswerte Unternehmung, betriebswirtschaftlich allerdings selbstmörderisch. Eine Hommage anlässlich des Life Ball 2017

10. Juni 2017

» Süddeutsche.de über Ruth Davidson: Konservativ, lesbisch, lustig

Die britische Premierministerin strebt einen Deal mit der homophoben DUP an. Eine von Mays wichtigsten Parteikolleginnen findet das gar nicht gut – denn Ruth Davidson will bald selbst eine Frau heiraten.

» bento befragt queere Iren: "Irland ist so tolerant und offen wie nie"

Wie sieht das Leben queerer Iren heute aus? Hier erzählen drei, wie sie die Veränderungen erleben.

» Schwäbisches Tagblatt: Bald kassiert in Kirchentellinsfurt die "See-Curity" deftige Bußgelder

Für wildes Grillen oder Nacktbaden sind künftig mindestens 100 Euro fällig: Kirchentellinsfurt setzt die Polizeiverordnung nun mit Hilfe eines privaten Sicherheitsdienstes durch.

» Neue Westfälische: Die 10 besten LGBT-Filme und Serien

Eine Zusammenstellung der besten queeren Filme und Serien. Einige von Ihnen haben Filmgeschichte geschrieben

» Wiener Zeitung über die Stricherszene: Schöne Buben

Wer als Frau auf den Strich geht, ist ein Politikum. Wer es als Mann tut, interessiert bloß den Kunden.

» Süddeutsche.de über die Gleichstellung von Minderheiten: Privileg

In der Gesellschaft hält sich immer noch die Neigung, die Gleichstellung von Minderheiten als Schlechterstellung der Mehrheit zu interpretieren.

» Der Bund: Schwuler Seelsorger ist unerwünscht

Der Basler Bischof Felix Gmür hat einem Theologen die Stelle verwehrt, weil er in eingetragener Partnerschaft mit einem Mann lebt.

» FR: 200 000 Teilnehmer bei Gay-Pride-Parade in Tel Aviv

Die Gay-Pride-Parade hat in Tel Aviv schon Tradition – die lebensfrohe Mittelmeermetropole gilt als wichtigstes Zentrum der Szene im Nahen Osten. In diesem Jahr setzt sich der Umzug für die Rechte von Bisexuellen ein.

» ND über die Berliner ISV: Queere Steuerung durch alle Ressorts

Die Initiative "Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" (ISV) fordert vier Millionen Euro vom Senat bis zum Ende der Legislaturperiode.

» Kurier interviewt Alfons Haider: "Als Warmer verkauft man keine Butter"

Alfons Haider, 59, hat 2017 viel zu feiern: 40 Jahre TV-Moderation und seinen 60. Geburtstag. In der freizeit zieht der Life-Ball-Moderator Bilanz und erzählt, warum er seine TV-Karriere heute anders planen würde, weshalb er nicht im "Tatort" spielt und was er sich am allermeisten wünscht.

» Kurier über Homosexuelle in Wien: Die Hürden im Alltag

Beim Life Ball werden Toleranz und Weltoffenheit gefeiert. Im täglichen Leben erleben Schwule und Lesben aber immer noch Diskriminierungen.

» Blick interviewt Dominique Rinderknecht: Welches Vorurteil nervt Sie am meisten?

Die Ex-Miss-Schweiz ist das Gesicht und die Co-Moderatorin des Zurich Pride Festivals. Heute Abend steht sie auf der Bühne im Kasernenareal. BLICK erzählt sie, weshalb sie sich engagiert und was ihr Outing bewirkt hat.

» Badische Zeitung über die Freiburger Lesbenfilmtage: Wilde Zeiten

Am Mittwoch starten die 27. Freiburger Lesbenfilmtage.

» Schweizer Illustrierte: Baby Gaia krönt das Familienglück ihrer Papis

Sie brechen das letzte Tabu: Die Berner Raphael und Ciccio liessen ihre Tochter von einer Leihmutter austragen. Ihr langer Weg zur Elternschaft.

09. Juni 2017

» SRF über schwulen Flüchtling aus dem Irak: "Wenn ich zurückkehre, dann töten sie mich"

Homosexuelle Flüchtlinge suchen Schutz in der Schweiz – aber auch hier sind sie noch lange nicht frei.

» NZZ interviewt Pride-Veranstalter: "Sie müssen auch in Zürich mit gehässigen Kommentaren rechnen"

An der Zurich Pride demonstrieren am Samstag Tausende für die Rechte von Homosexuellen und Transmenschen.

» IGN: Dank Netflix wird der Babadook zur Homosexuellen-Ikone

Auf einmal ist die Horror-Gestalt "Der Babadook" eine Ikone der LGBT-Gemeinschaft. Dafür zu verantworten ist kurioserweise ein simpler Fehler des Streaming-Anbieters Netflix.

» gazete.taz über LGBTI-Konferenz in Brüssel: Wir müssen auf die Straße

Im Vergleich zu Istanbul, ist Brüssel eine LGBTI-freundliche Stadt. Trotzdem gibt es Aktivismus nur hinter verschlossenen Türen.

» derStandard.at zur Ehe für alle: Lasst sie doch heiraten

Pragmatisch betrachtet, ist eine Hochzeit nicht mehr als ein Vertragsabschluss