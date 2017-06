Ausgewählter Artikel:

» (11.06.2017) Deutschlandfunk Kultur: Die Verteidiger der Vielfalt im russischen Sport

Fußballaktivisten beleben vor der WM 2018 die russische Zivilgesellschaft. Doch sie haben es unvergleichbar schwer, denn vor allem homophobe und gewaltbereite Fans haben ein Feindbild: die Vielfalt im russischen Sport.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Juni 2017

» Deutschlandfunk Kultur: Die Verteidiger der Vielfalt im russischen Sport

Fußballaktivisten beleben vor der WM 2018 die russische Zivilgesellschaft. Doch sie haben es unvergleichbar schwer, denn vor allem homophobe und gewaltbereite Fans haben ein Feindbild: die Vielfalt im russischen Sport.

» taz: FDPler gründen Männergruppe

Im Wahlkampf wollen sich die Liberalen Männer in der FDP gründen und gegen Genderideologie kämpfen. Die Parteispitze ist nicht begeistert.

» Neue Westfälische: Wegen der AfD? Rekordbesuch beim "Christopher Street Day" in Bielefeld

Die AfD hat den CSD verändert. Klingt nach einer politischen Erfolgsmeldung – aber das muss jeder für sich bewerten. Fakt ist: Der Christopher Street Day mit seiner Parade war seit Jahren nicht mehr so gut besucht wie dieses Jahr.

» taz über den CSD Sofia: Diplomaten schützen Gay Pride

Nazis hatten sich angekündigt. Doch dank internationalem Druck blieb die Gay-Pride-Parade in Bulgariens Hauptstadt Sofia friedlich.

» NZZ: Auch CVP gibt Homo-Ehe eine Chance

Nächste Woche entscheidet der Nationalrat, ob er einen Vorschlag für die Ehe für alle bestellen will.

» Berliner Morgenpost: Rot-Rot-Grün verliert sich im Klein-Klein

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Justizsenator Dirk Behrendt streiten über die Homo-Ehe.

» Mittelbayerische Zeitung: Viele Deutsche halten sich für tolerant

Konfliktforscher Zick sprach in Regensburg über seine Mitte-Studie zu Rechtsextremen. Die Situation sei relativ gefährlich.

» derStandard.at: Karmasin will Öffnung der Ehe nicht zum Wahlkampfthema machen

Die Familienministerin hält derzeit eine Debatte über die Ehe für Homosexuelle nicht zielführend

» Tiroler Tageszeitung über Homosexualität: Der lange Weg zur Öffnung der Volkspartei

Die Gleichstellung von Homosexuellen ist kein Herzensthema der ÖVP. In den letzten Jahren bewegte sie sich. Aber nur minimal.

» NZZ über den Zurich Pride: "Keine Angst, dich selbst zu sein"

Tausende von Menschen sind am Samstag unter dem Motto "no fear to be you" durch die Stadt Zürich gezogen und haben für gleiche Rechte

» Wiener Zeitung über den Life Ball: Die Promis trugen die Botschaft, die Party blieb

Der Life Ball wartete mit einer glamourösen Zeitreise in die 1930er-Jahre auf. Statt Elton John kam Naomi Campbell.

» Westfalen-Blatt über den CSD Bielefeld: Umzug durch die Innenstadt

Mehr als 2000 Bielefelder haben am Samstag beim Christopher-Street-Day für die Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen demonstriert.

» Freie Presse: Christopher Street Day erlebt in Chemnitz 5. Auflage

Zum 5. Mal ist am Samstag in Chemnitz der Christopher Street Day begangen worden. Eine Parade durchs Stadtzentrum mit mehr als 500 Teilnehmern sowie ein Straßenfest gehörten zu den Höhepunkten des Tages.

» Schwerin lokal: Rainbow Days an verschiedenen Stellen in Schwerin

Gestern wurden an vielen Orten der Stadt die Rainbow Days eröffnet. In den kommenden Wochen wird es verschiedene Veranstaltungen in Schwerin geben.

10. Juni 2017

» Süddeutsche.de über Ruth Davidson: Konservativ, lesbisch, lustig

Die britische Premierministerin strebt einen Deal mit der homophoben DUP an. Eine von Mays wichtigsten Parteikolleginnen findet das gar nicht gut – denn Ruth Davidson will bald selbst eine Frau heiraten.

» bento befragt queere Iren: "Irland ist so tolerant und offen wie nie"

Wie sieht das Leben queerer Iren heute aus? Hier erzählen drei, wie sie die Veränderungen erleben.

» Schwäbisches Tagblatt: Bald kassiert in Kirchentellinsfurt die "See-Curity" deftige Bußgelder

Für wildes Grillen oder Nacktbaden sind künftig mindestens 100 Euro fällig: Kirchentellinsfurt setzt die Polizeiverordnung nun mit Hilfe eines privaten Sicherheitsdienstes durch.

» derStandard.at über das Plattenspielerunternehmen Pink Triangle: Ein pinkes Statement

Das Plattenspielerunternehmen Pink Triangle wollte mit seinen Produkten homosexuellen Opfern des Naziregimes gedenken. Josef Kohouts Buch "Die Männer mit dem rosa Winkel" gab den Anstoß dafür. Eine gesellschaftspolitisch bemerkenswerte Unternehmung, betriebswirtschaftlich allerdings selbstmörderisch. Eine Hommage anlässlich des Life Ball 2017

» Neue Westfälische: Die 10 besten LGBT-Filme und Serien

Eine Zusammenstellung der besten queeren Filme und Serien. Einige von Ihnen haben Filmgeschichte geschrieben

» Wiener Zeitung über die Stricherszene: Schöne Buben

Wer als Frau auf den Strich geht, ist ein Politikum. Wer es als Mann tut, interessiert bloß den Kunden.