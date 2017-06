Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juni 2017

» Jüdische Allgemeine: Tel Aviv treibt es bunt

Eine Woche lang trat die Stadt bei der Pride Week jenseits von Religion und Herkunft für Liberalität ein

» gazete.taz über Pride-Woche in Mersin: "Rührt unsere Würde nicht an"

Hetzkampagnen und Angriffe dominieren die erste Pride-Woche nach dem Referendum in der Neuen Türkei. Eindrücke aus der Küstenstadt Mersin.

» Süddeutsche.de lässt Orlando-Überlebenden zu Wort kommen: "Ich will einfach nur mein Leben zurück"

Juan José Cufiño Rodriguez hat den Anschlag auf den Nachtclub Pulse in Orlando schwer verletzt überlebt. Im Gespräch erzählt er von der Schreckensnacht – und dem Überlebenskampf danach.

» tachles aus Israel: Rekord-Mehrheit für Gay-Hochzeit

Umfrage im Vorfeld der "Tel Aviv Pride"-Parade.

» NWZonline aus Oldenburg: Evangelische Kirche erstmals beim CSD dabei

Die bunte Parade zieht jedes Jahr viele Tausend Zuschauer an. In diesem Jahr gibt es ein Novum. Die evangelische Kirche beteiligt sich mit einer eigenen Fußgruppe.

» taz: LGBTI*QA ist breitgetretener Quark

Beim Kürzel LGBTI*QA geht es nicht nur um Identitätssuche. Sondern es geht auch darum, sich als Opfer fühlen zu dürfen.

» Nollendorfblog zur "Ehe für alle": Sahra Wagenknecht antwortet auf Nollendorfblog

Johannes Kram ist aber nicht wirklich zufrieden...

» Süddeutsche.de interviewt LSU-Landeschef: "Man muss das Image der CSU etwas aufpolieren" (Anmeldung nötig)

Patrick Slapal hat den Landesverband der Schwulen und Lesben in der Union gegründet und will Berührungsängste abbauen. Auf beiden Seiten. Er ist überzeugt davon, dass die Ehe für Homosexuelle kommen wird – auch gegen den Willen seiner Partei

» Salzburger Nachrichten: Der Life Ball, die Politik und die Mitte der Gesellschaft

Die gleichgeschlechtliche Liebe ist den meisten Österreichern längst kein Schreckgespenst mehr. Nur noch manchen Politikern.

» Tagesspiegel über Sookee-Konzert: Queere Tiere unterm Aluhut

Die Berliner Rapperin Sookee hat mit einer energetischen Performance im Kreuzberger SO36 ihr neues Album "Mortem & Makeup" vorgestellt.

» Main-Echo über den CSD Aschaffenburg: "Jeder kann leben, wie er möchte"

Ein Fest für den Frie­den, die To­le­ranz und die Viel­falt se­xu­el­ler Aus­rich­tun­gen: Bei strah­len­dem Son­nen­schein ist am Sams­tag un­ter dem Mot­to "Zu­sam­men sind wir stark – nur Lie­be, kein Hass" der vier­te Aschaf­fen­bur­ger Chri­s­to­pher-St­reet-Day (CSD) ge­fei­ert wor­den, bei dem auch po­li­ti­sche Zwi­schen­tö­ne laut wur­den.

11. Juni 2017

» Deutschlandfunk Kultur: Die Verteidiger der Vielfalt im russischen Sport

Fußballaktivisten beleben vor der WM 2018 die russische Zivilgesellschaft. Doch sie haben es unvergleichbar schwer, denn vor allem homophobe und gewaltbereite Fans haben ein Feindbild: die Vielfalt im russischen Sport.

» taz: FDPler gründen Männergruppe

Im Wahlkampf wollen sich die Liberalen Männer in der FDP gründen und gegen Genderideologie kämpfen. Die Parteispitze ist nicht begeistert.

» Neue Westfälische: Wegen der AfD? Rekordbesuch beim "Christopher Street Day" in Bielefeld

Die AfD hat den CSD verändert. Klingt nach einer politischen Erfolgsmeldung – aber das muss jeder für sich bewerten. Fakt ist: Der Christopher Street Day mit seiner Parade war seit Jahren nicht mehr so gut besucht wie dieses Jahr.

» taz über den CSD Sofia: Diplomaten schützen Gay Pride

Nazis hatten sich angekündigt. Doch dank internationalem Druck blieb die Gay-Pride-Parade in Bulgariens Hauptstadt Sofia friedlich.

» NZZ: Auch CVP gibt Homo-Ehe eine Chance

Nächste Woche entscheidet der Nationalrat, ob er einen Vorschlag für die Ehe für alle bestellen will.

» Berliner Morgenpost: Rot-Rot-Grün verliert sich im Klein-Klein

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Justizsenator Dirk Behrendt streiten über die Homo-Ehe.

» Mittelbayerische Zeitung: Viele Deutsche halten sich für tolerant

Konfliktforscher Zick sprach in Regensburg über seine Mitte-Studie zu Rechtsextremen. Die Situation sei relativ gefährlich.

» derStandard.at: Karmasin will Öffnung der Ehe nicht zum Wahlkampfthema machen

Die Familienministerin hält derzeit eine Debatte über die Ehe für Homosexuelle nicht zielführend

» Tiroler Tageszeitung über Homosexualität: Der lange Weg zur Öffnung der Volkspartei

Die Gleichstellung von Homosexuellen ist kein Herzensthema der ÖVP. In den letzten Jahren bewegte sie sich. Aber nur minimal.