Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juni 2017

» taz: Babadook, die queere Ikone

Babadook gilt als Symbol der Pride-Saison. Warum das dandyhafte Monster aus dem Horrorfilm Queerness verkörpert.

» NZZ über Malaysia: Millionen für den politischen Rufmord

Aus Bankauszügen ist zu schliessen, dass Malaysias Regierungschef Najib Razak einem Staatsanwalt Millionen überwiesen hat.

» evangelisch.de: Wie lässt sich gendergerecht vom Teufel sprechen?

"Für eine sanfte Revolution der Sprache" – Wolfgang Schürger berichtet von einem spannenden Podium während des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Berlin.

» comicgate über queere Comics: Panik am Buchregal

Zensur und gesellschaftliche Hürden für Comics mit unterschiedlichen Sexualitäten und Geschlechtlichkeiten.

» report-d über Streit in Düsseldorf: 2018 zwei CSDs?

Die heißen Temperaturen beim Düsseldorfer Christopher Street Day vor rund zwei Wochen haben Nachwirkungen: Unzufriedene Teilnehmer, Gastwirte und Künstler wollen Änderungen im Ablauf und vor allem bei der Organsiation.

» Das Ende des Sex: Die Kritik in Beißreflexe hat keinen intellektuellen Biss, sondern will nur verletzen

Eine Auseinandersetzung mit dem aktuellen Diskussionsstand. S.a.: Gibt es "Sprechverbote" in der queeren Community? (16.04.2017)

» Tagesschau: Gay Pride in Tel Aviv

Tel Aviv von seiner bunten Seite: Junge Israelis feiern Gay Pride. Zwischen ihnen eine junge, ernste Frau: Batya kann kaum glauben, dass sie dabei sein kann. Sie kommt aus einer streng orthodoxen Familie.

» taz-Pro & Contra Ehe zu dritt: Verliebt, verliebt, verliebt, verheiratet

Erstmals wurde eine Dreier-Ehe in Kolumbien geschlossen. Fortschritt oder falsch verstandene Toleranz?

» Blick: EVP-Politiker vergleicht Schwule mit Tieren

Eine Meldung zu einer Drei-Mann-Ehe war für den EVP-Politiker Ruedi Löffel zu viel. Er fragt sich, wann die erste Ehe mit einem Hund kommt.

» junge Welt zur Refugee-LGBTIQ*-Conference: "Es gibt einen großen Bedarf"

Kennenlernen und Vernetzen gegen Homophobie und Rassismus – ein Gespräch mit Emma Silberstein zur "Refugee-LGBTIQ*-Conference" in Brandenburg.

» der Freitag zu Irlands schwulem Ministerpräsidenten: So what?

Seit Anfang Juni hat Irland mit Leo Varadkar den ersten offen schwulen Ministerpräsidenten

» der Freitag zur Ehe für alle: Weiter warten

Die SPD macht sich rhetorisch für die Ehe für alle stark. Nur wenn sie im Bundestag dafür abstimmen könnte, kneift sie. So wird das mit der Gerechtigkeit nichts

» Süddeutsche.de über 40 Jahre Rocky Horror Picture Show: "Der Film war eigentlich ein Flop"

Ein Gespräch mit Matthias Stolz von den Museum Lichtspielen darüber, warum die Show Kult wurde, was in 7000 Vorstellungen alles passiert ist, über Reis, der von Wänden rieselt, und den Drang der Münchner, einfach mal Chaos zu verbreiten

» Die Presse über Tourismuskette Ruefa: Homosexuelle als neue Zielgruppe (Anmeldung erforderlich)

Mit Ruefa bietet Österreichs erste Tourismuskette Reisen für Schwule und Lesben an. Im Vergleich zu den Nachbarländern entdeckt man den Markt relativ spät.

» NWZonline zum CSD Nordwest: Mit klaren Forderungen auf die Straße

Gibt es für Homosexuelle eigentlich noch Gründe, zu demonstrieren? Den CSD-Organisatoren fallen einige ein.

» NWZonline: Toleranz und Engagement nach außen tragen

"Das ist doch voll schwul". Dieser als Beleidigung benutzt Satz gehört in der Jugendsprache häufig noch zum Alltag. Die Schüler der Helene-Lange-Schule wollen beim CSD nun ein Zeichen für Toleranz setzen.

» Süddeutsche: Homosexuellen droht Abschiebung nach Russland

Pavel Tupikov und Igor Popialkovskii flohen nach Bayern, weil sie in ihrer Heimat sogar schon von einem Polizisten bedroht wurden. Doch das Gericht sieht keine unmittelbare Gefahr.

13. Juni 2017

» The New Yorker: How a Russian Journalist Exposed the Anti-Gay Crackdown in Chechnya

An interview with Elena Milashina, the reporter who broke the story that sparked a global outcry.

» Basler Zeitung: Die hysterische politische Korrektheit

Kanadische Studentinnen sangen den legendären Lou-Reed-Song "Walk on the Wild Side". Dann mussten sie sich entschuldigen, weil sie damit die Gefühle eines Transsexuellen verletzt haben.

» katholisch.de über LGBT-Buch von US-Jesuit James Martin: "Ein willkommenes und dringend benötigtes Buch"

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender gehören zur Kirche – und haben doch kein leichtes Verhältnis mit ihr. US-Jesuit James Martin will das ändern. Sein neues Buch soll helfen, Brücken zu bauen.