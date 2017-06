Ausgewählter Artikel:

» (15.06.2017) Handelsblatt Global: Why Gay Marriage Still Isnt Legal in Germany

Despite being touted as progressive and liberal, Germany doesn't allow same-sex marriage. Here's what's holding it back.

15. Juni 2017

» tilllate über jungen Schwulen mit Migrationshintergrund: "Meine Schwester legte sich nackt in mein Bett"

Arian* (21) erlitt jahrelanges Mobbing, psychische Demütigungen und sexuelle Übergriffe in seiner streng religiösen Familie. Unserem Redaktor hat er seine Geschichte erzählt.

» derStandard.at veröffentlicht LGBT-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum "Pride Month"

Was wissen Sie über die Regenbogenfahne, Gesetze zur Homosexualität und die Welt der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen?

» Leipziger Volkszeitung über sexuelle Vielfalt in der Pädagogik: Mehr Regenbogen an der Uni?

Viele Lehramtsstudierende sind unsicher, wie sie im Schulalltag mit sexueller Vielfalt umgehen sollen – auch in Leipzig. Ihr Studium bereitet sie kaum darauf vor. Engagierte Studierende nehmen das nun selbst in die Hand.

» Nollendorfblog an die SPD: Aufforderung zum Koalitionsbruch

Es ist eigentlich ganz einfach: Um dem Koalitionsvertrag gerecht zu werden, musst Du ihn brechen.

» Zeit Online: Chef der britischen Liberaldemokraten tritt zurück

Der gläubige Christ Tim Farron gibt den Parteivorsitz der Liberaldemokraten ab. Zuvor hatte es aus der Partei Kritik an seiner Haltung zur Homosexualität gegeben. S.a.: Britischer Parteichef zu Homosexualität: "Wir sind alle Sünder" (19.04.2017)

» VICE: Weil sie schwul sind, flohen sie aus Russland – jetzt soll einer von ihnen abgeschoben werden

"In St. Petersburg ermordete ein Schwulenhasser meinen Ex. Er tötete ihn mit 22 Messerstichen."

» Tania Witte im ZEITmagazin über "Non-binary": Willkommen im Mainstream

Nicht Mann, nicht Frau, nicht homo: "Non-binary" ist der neue, hippe Terminus, mit dem viele ihre geschlechtliche Identiät beschreiben. Und, sorry, aber das ist gut so.

» ZEITmagazin: Nicht Mann, nicht Frau

Die Welt besteht nicht nur aus Männern und Frauen. Rebecca Hirschmüller hat Menschen getroffen, die weder das eine noch das andere sind. Sondern einfach sie selbst

» kosmo.at: "Mit 16 Jahren habe ich mich an Männer verkauft!"

Auf meiner Suche nach einem Interviewpartner traf ich zufällig in einem Schwulen-Café auf Dragan S.*, welcher mich an seiner Geschichte teilhaben ließ.

» NWZonline über Kery Fay beim CSD: Sängerin wirbt für mehr Toleranz

Nach der Demo sorgt Kery Fay für Stimmung. Dass sie häufig beim Christopher Street Day auftritt dafür hat sie eine einfache Erklärung.

» derStandard.at über Meritus-Preis: Egal ob lesbisch, schwul, hetero oder transgender

Preis zeichnet offenes Betriebsklima hinsichtlich der sexuellen Orientierung in Unternehmen aus

14. Juni 2017

» Süddeutsche.de: "Trump macht die männlichste Politik, die wir je hatten"

Viele wütende weiße Männer in den USA fühlen sich von einer "weibischen Regierung" gegängelt, sagt der Soziologe Michael Kimmel. Und erklärt, welches Problem AfD-Wähler mit Merkel haben.

» taz: Babadook, die queere Ikone

Babadook gilt als Symbol der Pride-Saison. Warum das dandyhafte Monster aus dem Horrorfilm Queerness verkörpert.

» NZZ über Malaysia: Millionen für den politischen Rufmord

Aus Bankauszügen ist zu schliessen, dass Malaysias Regierungschef Najib Razak einem Staatsanwalt Millionen überwiesen hat.

» evangelisch.de: Wie lässt sich gendergerecht vom Teufel sprechen?

"Für eine sanfte Revolution der Sprache" – Wolfgang Schürger berichtet von einem spannenden Podium während des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Berlin.

» comicgate über queere Comics: Panik am Buchregal

Zensur und gesellschaftliche Hürden für Comics mit unterschiedlichen Sexualitäten und Geschlechtlichkeiten.

» report-d über Streit in Düsseldorf: 2018 zwei CSDs?

Die heißen Temperaturen beim Düsseldorfer Christopher Street Day vor rund zwei Wochen haben Nachwirkungen: Unzufriedene Teilnehmer, Gastwirte und Künstler wollen Änderungen im Ablauf und vor allem bei der Organsiation.

» Das Ende des Sex: Die Kritik in Beißreflexe hat keinen intellektuellen Biss, sondern will nur verletzen

Eine Auseinandersetzung mit dem aktuellen Diskussionsstand. S.a.: Gibt es "Sprechverbote" in der queeren Community? (16.04.2017)

» Tagesschau: Gay Pride in Tel Aviv

Tel Aviv von seiner bunten Seite: Junge Israelis feiern Gay Pride. Zwischen ihnen eine junge, ernste Frau: Batya kann kaum glauben, dass sie dabei sein kann. Sie kommt aus einer streng orthodoxen Familie.