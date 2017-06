Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2017) Peter Rehberg in Zeit Online über "Beißreflexe": Die queer-feministische Gender-Stasi

Queer das bedeutete mal Freiheit. Heute dominieren Sprechverbote und Aktionismus. Das jedenfalls beklagen die Autoren des erfolgreichen Essaybands "Beißreflexe".

16. Juni 2017

» VICE: Warum ich als Mitglied der Gay-Community bewusst nicht an der Regenbogenparade teilnehme

Ja, wir wollen das Leben feiern. Ja, wir wollen fröhlich durch die Straßen ziehen. Ja, wir wollen möglichst viele Mitglieder der Community mitnehmen. Aber nicht um jeden Preis.

» Focus über das DFB-Engagement gegen Homophobie: Confed Cup in Russland wird zeigen, wie ernst es Deutschland meint

Eine echte Modesünde, was DFB-Aushilfskapitän Julian Draxler da im Freundschaftsspiel gegen Dänemark als Accessoire am Arm trug. Eine Binde, die in solcher Farbenpracht erstrahlt, ist im Zusammenspiel mit dem schwarz-weißen Nationalmannschaftstrikot gewagt und untypisch.

» Süddeutsche.de über die DUP: Europäer, hütet euch vor dieser Partei!

Die nordirische "Democratic Unionist Party" wird wohl Regierungspartei in Großbritannien. Sie will die permanente Teilung Irlands. Und beharrt standhaft darauf, dass sonntags niemand Sex haben darf. S.a.: Konservative: Zusammenarbeit mit Homo-Hassern hat keinen Einfluss auf LGBTI-Politik (12.06.2017)

» Luzerner Zeitung: Mehr juristischer Schutz für Homosexuelle

Ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, Bisexuellen, Trans- und Intersexmenschen (LGBTI): Die Rechtskommission des Nationalrats möchte die Rassismusstrafnorm um die Begriffe der sexuellen Orientierung und der sexuellen Identität erweitern.

» schwäbische: Neuer Verein setzt sich für sexuelle Andersartigkeit ein

Der neue Ravensburger Verein "Foqus" berät Schwule und Lesben in der Region – Öffentliche Veranstaltung im Juli

» 20 Minuten über Eheverbot: Tamy Glauser schämt sich für die Schweiz

Homosexuelle Paare dürfen in der Schweiz nicht heiraten. Tamy Glauser findet das schockierend. Designerin Vivienne Westwood ebenfalls.

» Deutsche Welle: Name: Alia. Geschlecht: weiblich. Bald

Auf ihrem Pass steht noch der Vorname Ali. Und dass sie ein Mann ist. Ein Fehler der Natur, sagt Alia. Seit ihrer Kindheit weiß sie, dass sie im falschen Körper steckt. Aber nicht mehr lange.

» FR interviewt LGBTI-Aktivist Alfonso Pantisano: "'Schwule Sau' ist immer noch ein Schimpfwort"

LGBTI-Aktivist Alfonso Pantisano findet, dass Hass gegenüber Homosexuellen immer noch Alltag ist und warnt vor rechten Strömungen. Im Interview sieht er die Regierung bei der Ehe für alle in der Pflicht.

» bento: Oregon führt Führerscheine für Menschen ein, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen

Im US-Bundesstaat Oregon können Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann fühlen, bald im Führerschein oder in offiziellen Dokumenten ein drittes Geschlecht angeben.

» NZZ: Sie wollte keine langen Haare, keinen Busen, keine Menstruation. Sie war sich schon als Kind sicher, ein Knabe zu sein

Eine Geschlechtsumwandlung ist besonders effektiv, wenn bereits früh in der Pubertät Hormone verabreicht werden.

» Die Presse: Der Nachhall des James Baldwin

Kritik Raoul Pecks Oscar-nominierter Essayfilm "I Am Not Your Negro" will den großen afroamerikanischen Dichter und Denker James Baldwin wieder ins Bewusstsein rücken. S.a.: "Weiß ist eine Metapher für Macht" (28.03.2017)

» Deutschlandfunk über Superheldinnen in Comics und Filmen: Sexismus vs. Feminismus

Superheldinnen sind starke, emanzipierte Frauen. Und trotzdem spielen sie fast nur Nebenrollen zu ihren männlichen Heldenkollegen. Der neue Film "Wonder Woman" wagt sich nun mal wieder an eine weibliche Protagonistin nach einer langen Heldinnenreise durch Emanzipation, Romantik und Sexismus.

» ND: Steife Brise, harte Zeiten, feministisch gegen G20 fighten

Queerfeministische Bewegungen sollten sich an den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg beteiligen, findet Sarah Rambatz, Bundessprecherin der linksjugend['solid]. Gründe dafür gibt es genug, sagt sie.

» Tierwelt: Dieses Geierküken hat zwei Väter

Im Artis-Zoo von Amsterdam sind seit fünf Jahren keine Gänsegeier mehr geschlüpft – nun ist es endlich wieder gelungen. Das Besondere an einem der Küken: Es hat zwei Väter.

15. Juni 2017

» tilllate über jungen Schwulen mit Migrationshintergrund: "Meine Schwester legte sich nackt in mein Bett"

Arian* (21) erlitt jahrelanges Mobbing, psychische Demütigungen und sexuelle Übergriffe in seiner streng religiösen Familie. Unserem Redaktor hat er seine Geschichte erzählt.

» Handelsblatt Global: Why Gay Marriage Still Isnt Legal in Germany

Despite being touted as progressive and liberal, Germany doesn't allow same-sex marriage. Here's what's holding it back.

» derStandard.at veröffentlicht LGBT-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum "Pride Month"

Was wissen Sie über die Regenbogenfahne, Gesetze zur Homosexualität und die Welt der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen?

» Leipziger Volkszeitung über sexuelle Vielfalt in der Pädagogik: Mehr Regenbogen an der Uni?

Viele Lehramtsstudierende sind unsicher, wie sie im Schulalltag mit sexueller Vielfalt umgehen sollen – auch in Leipzig. Ihr Studium bereitet sie kaum darauf vor. Engagierte Studierende nehmen das nun selbst in die Hand.

» Nollendorfblog an die SPD: Aufforderung zum Koalitionsbruch

Es ist eigentlich ganz einfach: Um dem Koalitionsvertrag gerecht zu werden, musst Du ihn brechen.