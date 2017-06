Ausgewählter Artikel:

» (17.06.2017) Heute.at: 1. Wohnhaus für Lesben, Schwule – und Heteros

In der Seestadt Aspern in Wien entsteht ein Wohngebäude für Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juni 2017

» derStandard.at: Warum wird das Wort Homo-Ehe bemüht? Ehe ist Ehe. Mensch ist Mensch

Kolumne von Julya Rabinowich

» Kurier: Warum nackte Proteste Aufsehen erregen

Aktivisten lassen für Events die Hüllen fallen. Immer noch erzielt die Entblößung die gewünschte Wirkung.

» Wiener Zeitung: "Wir sind nicht nur schrill und pink"

Bei der 22. Regenbogenparade wird ein Zeichen für mehr Respekt und Gleichstellung gesetzt.

» Stuttgarter Nachrichten über die "Homo-Ehe": Katholiken halten sich raus

In der evangelischen Kirche ist bezüglich des Streits um die Homo-Ehe offiziell Funkstille ausgebrochen. Bei der katholischen Kirche brauchts das nicht: Dort sind Segnungen von Schwulen und Lesben so oder so verboten.

» Stuttgarter Nachrichten über die evangelische Landeskirche: Weit weg von den Menschen

Streit um die Homo-Ehe führt die evangelische Kirche ins Abseits. So ist Kirche weit weg von den Menschen, kommentiert Redakteur Martin Haar.

» watson: Warum sich das Parlament vor dem Entscheid zur Homo-Ehe drückt

Homosexuelle müssen sich weiter in Geduld üben. Die "Ehe für alle" kommt nur schleppend dem Ziel entgegen. Drei Gründe.

» NWZonline: "Das Wort 'schwul' gab es in meiner Jugend nicht"

Kai Bölle ist unverwechselbar nicht nur äußerlich. Der Bankkaufmann gehört seit 16 Jahren zum CSD-Team in Oldenburg. Aufgewachsen ist der 42-Jährige in einem kleinen Dorf in der Wesermarsch. Dort hatte er vor allem eines: unerfüllte Sehnsüchte.

» Schwäbisches Tagblatt: Sitte und Anstand am Strand

Uschi Hahn über die Regeln am Kirchentellinsfurter Baggersee

» derStandard.at: Österreich im Zeichen des Regenbogens

An diesem Wochenende stand die Wiener Ringstraße wieder im Zeichen der jährlichen Regenbogenparade mit bis zu 150.000 Teilnehmern.

» wochenblatt: Sie flüchteten vor Putins Politik – Schwules Pärchen steht vor der Abschiebung

Igor und Pavel aus St. Petersburg flüchteten vor Putins Anti-Homosexuellen-Politik, wurden in ihrer Heimat erpresst und verfolgt. Seit 2014 leben sie in Regensburg, doch jetzt sollen sie abgeschoben werden. Am Tag, an dem Regensburg den CSD feiert, stellt sich die Frage: Wie solidarisch ist die Community?

» Merkur: Thomas Hitzlsperger – der gefragte Mann

Vor dreieinhalb Jahren bestimmte Thomas Hitzlsperger mit seinem Coming-Out die Schlagzeilen. Er war damals vorgeprescht ins Ungewisse. Wie würde Deutschland reagieren? Und heute: Sein Wagnis hat sich gelohnt, er ist ein gefragter Mann und nicht reduziert auf eine Rolle. Er ist mittendrin im Business.

» Nollendorfblog: Der Regenbogen braucht keine neuen Farben!

Wenn die Symbolkraft des Regenbogens für People of Colour nicht gilt, dann hat die Community ein Problem – und nicht der Regenbogen. Dann muss sie sich verändern, wirklich vielfältiger, wirklich bunter werden. Die neuen Farben machen nicht mehr bunt. Sie tun nur so. S.a.: Schwarz-braun ist die Regenbogenfahne (11.06.2017)

» B.Z.: Wie sich Schöneberger Wirte gegen Diebesbanden wehren

Der Chef der Schöneberger Eckkneipe Blond und seine Kollegen wollen nicht jammern, sondern machen. Darum haben sie jetzt einen Plan entwickelt, um der Polizei zu helfen.

» NWZonline über Homosexualität auf dem Land: Von wegen rosa Plüsch und Shopping

Schwul sein in Friesoythe sei kein Problem, sagen Hans-Bernd und Martin Thoben. Doch Vorurteile gibt es immer noch.

» Stuttgarter Zeitung zur Segnung von Homopaaren: Liebe ist...

Liebe ist immer noch ein echtes Problem für die evangelische Kirche. Die neue Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold kann ein Lied davon singen, meint Lokalchef Holger Gayer.

» Leipziger Volkszeitung: Die Hürden für Intersexuelle an der Uni Leipzig

Für intersexuelle Menschen hält der Alltag an der Universität viele Hürden bereit. Inso erzählt wie es ihm ergangen ist und wo er Unterstützung findet.

16. Juni 2017

» Peter Rehberg in Zeit Online über "Beißreflexe": Die queer-feministische Gender-Stasi

Queer das bedeutete mal Freiheit. Heute dominieren Sprechverbote und Aktionismus. Das jedenfalls beklagen die Autoren des erfolgreichen Essaybands "Beißreflexe".

» VICE: Warum ich als Mitglied der Gay-Community bewusst nicht an der Regenbogenparade teilnehme

Ja, wir wollen das Leben feiern. Ja, wir wollen fröhlich durch die Straßen ziehen. Ja, wir wollen möglichst viele Mitglieder der Community mitnehmen. Aber nicht um jeden Preis.

» Focus über das DFB-Engagement gegen Homophobie: Confed Cup in Russland wird zeigen, wie ernst es Deutschland meint

Eine echte Modesünde, was DFB-Aushilfskapitän Julian Draxler da im Freundschaftsspiel gegen Dänemark als Accessoire am Arm trug. Eine Binde, die in solcher Farbenpracht erstrahlt, ist im Zusammenspiel mit dem schwarz-weißen Nationalmannschaftstrikot gewagt und untypisch.