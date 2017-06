Ausgewählter Artikel:

» (18.06.2017) Die Presse: Vizekanzler Brandstetter sieht keinen Handlungsbedarf bei der Homo-Ehe

Er halte es derzeit "nicht für sinnvoll mich mit dieser Thematik zu beschäftigen", erklärte der ÖVP-Justizminister in der "Pressestunde". Derzeit eher skeptisch" ist Brandstetter, was die Abschaffung der Kalten Progression betrifft.

18. Juni 2017

» Nollendorfblog: Das Verdienst von Helmut Kohl

Fast keinem Unions-Politiker gelingt es heute, diese "konservativen" Werte ohne die Diskriminierung anderer zu begründen. Vor allem durch das Eheverbot für Homosexuelle.Sie begründen es mit Werten und Moral. Und sie schämen sich nicht einmal dafür. Auch das ist ein Verdienst von Helmut Kohl.

» Frankfurter Rundschau zum Confed-Cup: DFB setzt auf Dialog

Gegen Homophobie und Gewalt: Der Fußballbund und Fanvertreter haben sich schon vor den Turnieren in Russland positioniert.

» Huffington Post: Ich werde in Russland bedroht und soll trotzdem abgeschoben werden

Ich bin mit meinem Freund vor drei Jahren nach Deutschland geflohen. Denn in Russland wurden wir von einem Polizisten mit dem Tod bedroht. Trotz der Gefahr sollen wir nun abgeschoben werden. Wir fürchten das Schlimmste

» Bild.de über CSD Oldenburg: 15.000 Besucher bei Christopher-Street-Day

Mehr als 15.000 Leute feierten am Sonnabend in der Innenstadt den Christopher Street Day. Den Demonstrationstag von Lesben und Schwulen.

» VICE: Homosexualität war in Österreich bis 1971 strafbar

Österreich war eines der letzten Länder in Europa, in dem das Totalverbot für Homosexualität aufgehoben wurde. Bis 2002 blieben Sondergesetze, die nur zögerlich abgeschafft wurden.

» euronews: Mehr als 10.000 bei Gay Pride in Lyon – nicht in der Altstadt wegen extremer Rechter?

Mehr als 10.000 Teilnehmer der "Marche des Fierté" für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen sind an diesem Samstag bei herrlichstem Sommerwetter durch die Innenstadt von Lyon gezogen.

» Spiegel Online über Ana Brnabic: Über diese Frau streitet Serbien

Überschwemmungen gelten in Serbien auch heute noch gern mal als Gottes Signal gegen Homosexualität. Nun hat das Land eine lesbische Regierungschefin. Wer ist Ana Brnabic? Und was hat sie vor? S.a.: Serbien bekommt lesbische Ministerpräsidentin (15.06.2017)

» Mittelbayerische: Regensburg feiert die "Liebe für alle"

Beim Christopher Street Day traten Hunderte für die gleichgeschlechtliche Partnerschaft ein. Viele Politiker mischten mit.

17. Juni 2017

» derStandard.at: Warum wird das Wort Homo-Ehe bemüht? Ehe ist Ehe. Mensch ist Mensch

Kolumne von Julya Rabinowich

» Kurier: Warum nackte Proteste Aufsehen erregen

Aktivisten lassen für Events die Hüllen fallen. Immer noch erzielt die Entblößung die gewünschte Wirkung.

» Wiener Zeitung: "Wir sind nicht nur schrill und pink"

Bei der 22. Regenbogenparade wird ein Zeichen für mehr Respekt und Gleichstellung gesetzt.

» Stuttgarter Nachrichten über die "Homo-Ehe": Katholiken halten sich raus

In der evangelischen Kirche ist bezüglich des Streits um die Homo-Ehe offiziell Funkstille ausgebrochen. Bei der katholischen Kirche brauchts das nicht: Dort sind Segnungen von Schwulen und Lesben so oder so verboten.

» Stuttgarter Nachrichten über die evangelische Landeskirche: Weit weg von den Menschen

Streit um die Homo-Ehe führt die evangelische Kirche ins Abseits. So ist Kirche weit weg von den Menschen, kommentiert Redakteur Martin Haar.

» watson: Warum sich das Parlament vor dem Entscheid zur Homo-Ehe drückt

Homosexuelle müssen sich weiter in Geduld üben. Die "Ehe für alle" kommt nur schleppend dem Ziel entgegen. Drei Gründe.

» Heute.at: 1. Wohnhaus für Lesben, Schwule – und Heteros

In der Seestadt Aspern in Wien entsteht ein Wohngebäude für Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen.

» NWZonline: "Das Wort 'schwul' gab es in meiner Jugend nicht"

Kai Bölle ist unverwechselbar nicht nur äußerlich. Der Bankkaufmann gehört seit 16 Jahren zum CSD-Team in Oldenburg. Aufgewachsen ist der 42-Jährige in einem kleinen Dorf in der Wesermarsch. Dort hatte er vor allem eines: unerfüllte Sehnsüchte.

» Schwäbisches Tagblatt: Sitte und Anstand am Strand

Uschi Hahn über die Regeln am Kirchentellinsfurter Baggersee

» derStandard.at: Österreich im Zeichen des Regenbogens

An diesem Wochenende stand die Wiener Ringstraße wieder im Zeichen der jährlichen Regenbogenparade mit bis zu 150.000 Teilnehmern.

» wochenblatt: Sie flüchteten vor Putins Politik – Schwules Pärchen steht vor der Abschiebung

Igor und Pavel aus St. Petersburg flüchteten vor Putins Anti-Homosexuellen-Politik, wurden in ihrer Heimat erpresst und verfolgt. Seit 2014 leben sie in Regensburg, doch jetzt sollen sie abgeschoben werden. Am Tag, an dem Regensburg den CSD feiert, stellt sich die Frage: Wie solidarisch ist die Community?