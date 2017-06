Ausgewählter Artikel:

» (19.06.2017) Kurier übers Coming-out: Der lange Weg zum Ich

Wer bin ich? Wie bin ich? Wen finde ich anziehend? Solche Fragen begleiten junge Menschen auf der Suche nach der sexuellen Orientierung. Eine Entwicklungsaufgabe, die jeder durchmachen muss, aber als unterschiedlich schwierig erlebt wird vor allem von Jugendlichen, die ahnen, dass sie anders sind als andere.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Juni 2017

» Blog von Munich Kiev Queer zum CSD in Kiew: Das war einfach nur: WOW!

Berichte und Eindrücke zur Pride-Woche von der traditionellen Pride-Delegation aus der deutschen Partnerstadt München. S.a.: Kiew: Friedlicher CSD trotz Drohungen und Gegenprotest (18.06.2017)

» Süddeutsche.de: Venedigs erste weibliche Gondoliere ist jetzt ein Mann

Vor zehn Jahren wurde Alexandra Hai von Feministinnen gefeiert. Nach ihrer Geschlechtsumwandlung sagt sie nun, Gondoliere sei kein Beruf für "richtige Frauen".

» Konstantin Kuhle in der FR: Schluss mit Spielchen um die Ehe für alle

Die Ehe für alle war schon zu oft Gegenstand parlamentarischer Schaufensteranträge. Jetzt muss es darum gehen, sie tatsächlich einzuführen. Ein Gastbeitrag von Konstantin Kuhle.

» taz über Buzzfeed Deutschland: Schwerpunkt LGBT und Ausgrenzung

Buzzfeed bringt ereits seit Jahren Hintergründe und News. Nun will es auch in Deutschland eigene Themen setzen und vor allem: recherchieren.

» Refinery29: Die coolsten Statement-Pieces zum Pride Month

Wir zeigen euch die coolsten Pieces zum Pride Month und wo ihr mit eurem Kauf auch noch Gutes tun könnt.

» Zeit Online: Atlanta feiert die LGBT-Bewegung mit einem Regenbogenstreifen

Ein knallbunter Fußgängerweg gehört jetzt zum Stadtbild von Atlanta. Damit zeigen sich die Einwohner solidarisch mit Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender.

» evangelisch.de zur Regenbogenfahne: Farbenobergrenze?

Rechtzeitig zur CSD-Saison ist ein Streit um die Farben der Regenbogenflagge ausgebrochen. Der Auslöser ist eigentlich ein wichtiges Problem, das aber bereits in den Fluten der Netzwerke unterzugehen droht. S.a.: Schwarz-braun ist die Regenbogenfahne (11.06.2017)

» Welt: Wie bunt ist die CSU?

In den 80er-Jahren unterdrückte die CSU in Bayern Homosexuelle mit einem Maßnahmenkatalog. Patrick Slapal hat nun den Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union gegründet. Er hat Erwartungen an seine Partei. S.a.: Lesben und Schwule in der CSU offiziell gegründet (04.06.2017)

» taz zum Gay Pride in São Paulo: Hunderttausende fordern Respekt

Bis zu drei Millionen Menschen haben bei der jährlichen Gay Pride in São Paulo demonstriert. Sie forderten Toleranz, Vielfalt und eine sofortige Neuwahl.

» Zeit Online zur Ehe für alle als Koalitionsbedingung: Grüne Todessehnsucht

Möchten die Grünen aus dem Bundestag fliegen? Wer angesichts der Weltlage die Homoehe zur Koalitionsbedingung macht, zeigt, dass er nicht gewählt werden will. S.a.: Grüne: "Kein Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle" (18.06.2017)

» NWZonline über den CSD Oldenburg: Bunte Signale für Toleranz und Freiheit

In der Innenstadt herrschte Feierstimmung. Nach dem farbenfrohen Umzug ging´s auf dem Schlossplatz weiter.

» oe24.at: Schwuler Student aus Disco geprügelt

Ein Kuss auf der Tanzfläche ließ die Securitys in der Disco "Volksgarten" ausrasten.

» Süddeutsche.de über den DFB und Russland: Mythen aus der Geschichte

DFB-Präsident Grindel balanciert diplomatisch über heikle Themen von Russlands Sport und Gesellschaft.

18. Juni 2017

» Nollendorfblog: Das Verdienst von Helmut Kohl

Fast keinem Unions-Politiker gelingt es heute, diese "konservativen" Werte ohne die Diskriminierung anderer zu begründen. Vor allem durch das Eheverbot für Homosexuelle.Sie begründen es mit Werten und Moral. Und sie schämen sich nicht einmal dafür. Auch das ist ein Verdienst von Helmut Kohl.

» Frankfurter Rundschau zum Confed-Cup: DFB setzt auf Dialog

Gegen Homophobie und Gewalt: Der Fußballbund und Fanvertreter haben sich schon vor den Turnieren in Russland positioniert.

» Huffington Post: Ich werde in Russland bedroht und soll trotzdem abgeschoben werden

Ich bin mit meinem Freund vor drei Jahren nach Deutschland geflohen. Denn in Russland wurden wir von einem Polizisten mit dem Tod bedroht. Trotz der Gefahr sollen wir nun abgeschoben werden. Wir fürchten das Schlimmste

» Die Presse: Vizekanzler Brandstetter sieht keinen Handlungsbedarf bei der Homo-Ehe

Er halte es derzeit "nicht für sinnvoll mich mit dieser Thematik zu beschäftigen", erklärte der ÖVP-Justizminister in der "Pressestunde". Derzeit eher skeptisch" ist Brandstetter, was die Abschaffung der Kalten Progression betrifft.

» Bild.de über CSD Oldenburg: 15.000 Besucher bei Christopher-Street-Day

Mehr als 15.000 Leute feierten am Sonnabend in der Innenstadt den Christopher Street Day. Den Demonstrationstag von Lesben und Schwulen.

» VICE: Homosexualität war in Österreich bis 1971 strafbar

Österreich war eines der letzten Länder in Europa, in dem das Totalverbot für Homosexualität aufgehoben wurde. Bis 2002 blieben Sondergesetze, die nur zögerlich abgeschafft wurden.