» (21.06.2017) bento: So kannst du dich für LGBT-Gleichberechtigung einsetzen

9 ganz konkrete Vorschläge – auch für Heterosexuelle

21. Juni 2017

» Rosa Opossum: Das soll meine letzte "Demo für Alle" sein

Zum fünften Mal werde ich mich dem Protest gegen diese Hetze anschließen. Weil ich nicht ruhig zuhause sitzen kann, wenn Menschen gegen mich und das was ich bin auf die Straße gehen.

» Frankfurter Neue Presse zur Grünen-Klage: Frust für alle

"Die Lesben und die Schwulen werden auf den nächsten Bundestag warten müssen und hoffen, dass der ihnen endlich erlaubt, so zu verheiratet zu sein wie Heterosexuelle auch" sagt unsere Kommentarschreiberin Cronelie Barhelme.

» taz-Kommentar zu Karlsruhe: Grünes Showjammern

Die Klage der Grünen ist gescheitert der Bundestag muss nicht über die Ehe für alle abstimmen. Geholfen hat es der Partei dennoch.

» Cosmopolitan: 8 Mythen über Bisexualität, an denen nichts dran ist

Wir räumen mit den letzen Mythen zum Thema Bisexualität auf

» Sächsische Zeitung: Pirna feiert regenbogenbunt

In diesem Jahr lädt der Verein Christopher Street Day wieder zu einer großen Party ein. Auch das Rathaus zeigt Flagge.

» Rhein Neckar Zeitung: Das Coming-out ist immer eine kritische Phase

Beratung für Homo- und Transsexuelle in Heidelberg. Das Angebot befindet sich bewusst in den Räumen der Stadt

20. Juni 2017

» dpa-Zusammenstellung in der Lausitzer Rundschau: Meilensteine der Homosexuellen-Bewegung in Deutschland

In der NS-Zeit drohte ihnen Konzentrationslager und Zwangskastration, heute sind Schwule und Lesben Heterosexuellen rechtlich fast gleichgestellt. Ein Rückblick

» schwäbische kommentiert: Kommt Zeit, kommt die Ehe

Wenn es um gleiche Rechte für Schwule und Lesben geht, tauchen vor dem inneren Auge vieler Menschen schrille Bilder vom Christopher Street Day auf, von lauten und bunten Paraden. Doch darum geht es nicht.

» Katrin Göring-Eckardt auf Zeit Online: Jede Liebe zählt

Natürlich sind die Grünen dafür, dass auch Schwule und Lesben heiraten dürfen. Genauso klar ist aber, dass das nicht die grüne Antwort auf die Krisen unserer Zeit ist.

» ze.tt: Warum du zum CSD gehen solltest, egal wen du liebst

Fast 44 Prozent der Deutschen finden, Homosexuelle sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen. Warum es noch viel mehr Wirbel braucht, erklärt ze.tt in der neuen Folge der Serie Facepalm.

» ND über alternativen CSD: Queeres Picknick trotzt dem Streit

Nachdem es so aussah, als ob es zum ersten Mal seit 20 Jahren keinen alternativen Christopher Street Day in Kreuzberg geben würde, hat nun eine Gruppe dazu aufgerufen, trotzdem zum Mariannenplatz zu kommen.

» evangelisch.de: Man kann das Geschlecht eines Menschen nicht von außen erkennen

Die transsexuelle Pfarrerin Dorothea Zwölfer spricht im Interview über den kirchlichen Umgang mit transsexuellen Menschen, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und ihre Petition zum Selbstbestimmungsgesetz, das das Transsexuellengesetz (TSG) ablösen soll.

» Deutsche Welle: Kampf um sexuelle Vielfalt in Griechenland

Bei der Gay-Pride-Parade in Thessaloniki setzte sich zum ersten Mal auch die griechische Polit-Prominenz für sexuelle Vielfalt ein. Trotzdem gehört Diskriminierung für die LGBTI-Gemeinde weiterhin zum Alltag.

» Bild.de interviewt Facebook-Star Raffa's Plastic Life: "SIE ist alles andere als Plastic!"

Raffaella Zollo ist transsexuell und dreht Comedy- und Make-Up-Videos für Facebook. Mit BILD spricht sie über ihre Stärken und Schwächen.

» taz spricht mit Blogger über homophobe Tschetschenen: "Es fehlt an schneller Hilfe"

Der Westen sei zwar über die Hetze in Tschetschenien empört gewesen. Doch das reiche nicht, sagt der Blogger Felix Gljukman.

» inforadio: "All included" – ein Projekt des Jugendmuseums Berlin

Typisch Mann! Typisch Frau – oder kann man das heute überhaupt noch so sagen? Warum benutzen manche Jugendliche das Wort "Schwul" als Schimpfwort? Fragen wie diese beantwortet das Jugendmuseum Berlin.

» taz: Kanada lässt die Gender fließen

Das kanadische Parlament billigt den Schutz von Transgender und wird damit zum Vorreiter für LGBTI-Rechte.

» VICE interviewt jungen schwulen Katholiken: Zwischen Vatikan und Pride Parade

Abgelehnt von Geistlichen, aber auch von potentiellen Partnern: Gläubige in der italienischen LGBT-Community kämpfen an mehreren Fronten. Der 22-jährige Aktivist Iacopo Ialenti erzählt.

» Monopol-Magazin interviewt schwulen Sex-Performer Mischa Badasyan: "Am Ende hatte ich keine Ansprüche mehr"

Der Künstler Mischa Badasyan hat im Rahmen einer Performance ein Jahr lang täglich mit einem anderen Mann geschlafen. Wie ist es ihm damit ergangen?