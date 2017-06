Ausgewählter Artikel:

» (22.06.2017) bento über lesbisches Coming-out: "Einerseits hatte ich tiefe Angst, andererseits habe ich zu mir gestanden"

In der Reihe "Queere Momente: LGBTQ erzählen von sexueller Identität": August Pari, 23, aus Nürnberg

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Juni 2017

» tz: Münchner über ihr Outing – Das sind ihre Geschichten

Lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder queer zu sein, ist in unserer Gesellschaft noch immer nicht selbstverständlich. Wir haben uns mit drei Betroffenen über ihr Coming-out unterhalten.

» Deutschlandfunk über homofreundliche Kirche in Brasilien: Im Zweifel für die Ausgestoßenen

Die "Christliche Zeitgenössische Kirche" – "Igreja Cristã Contemporânea" – ist eine Ausnahme in der evangelikalen Bewegung Brasiliens. Sie richtet sich vor allem an Homosexuelle, die weder in katholischen noch in den immer einflussreicheren Pfingstkirchen willkommen sind.

» Berliner Zeitung: Beth Ditto spricht über ihr Leben und ihr neues Solo-Album

Sie gab mit enormer, ansteckender Verve die LGBT-Ikone und stand nicht nur für befreite Sexualität, sondern Körpernormen.

» taz-Kommentar zur Rehabilitierung: Sogar nachträglich diskriminiert

Die Union fädelt in die Jahrzehnte verspätete Wiedergutmachung eine ungeheure Unterstellung ein: dass alle Schwulen Päderasten seien.

21. Juni 2017

» ze.tt: In diesem Wiener Wohnprojekt werden 74 Menschen zu einer großen, queeren Familie

Wien hat jetzt einen Que[e]rbau. Ende Juni ziehen Menschen verschiedenster sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten unter ein Dach.

» SWR: Vorhang fällt für schwules Känguru

Ein schwules Känguru in einem Theaterstück sorgt in Baden-Baden für Diskussionen. Schulklassen bleiben fern, das Stück wurde aus dem Programm genommen. Grund war wohl, dass Eltern das Stück unpassend fanden.

» Stuttgarter Nachrichten: Madrid freut sich auf die World Pride

Madrid feiert den World Pride, das internationale Fest des homo- und transsexuellen Stolzes. Erwartet werden mehr als zwei Millionen Besucher. Es gibt keinen besseren Ort dafür. Spanien hat den Ballast des Katholizismus abgeworfen.

» Tagesspiegel interviewt Wolfgang Tillmans: "Die AfD schadet Deutschland"

Noch regiert in Deutschland überwiegend die Vernunft, sagt der berühmte Fotograf, der sich für die "Pulse of Europe"-Bewegung einsetzt.

» Salonkolumnisten interviewen Patsy l'Amour laLove: "Ich wünsche mir eine wahrhaft perverse Sexualpolitik"

Autoritäre Sehnsüchte, Sprechverbote und Bußrituale: Die Polittunte Patsy l'Amour laLove kritisiert in ihrer Anthologie 'Beißreflexe' totalitäres Verhalten in der queeren Bewegung. Wir haben mit der Autorin gesprochen.

» ostpol zur Pride-Parade in Kiew: Stolz und Scham

Heute ist der 21. Juni 2017, willkommen beim Gemischten Doppel. Diesmal Inga Pylypchuk (UA): Mehrere Tausend demonstrierten auf der diesjährigen Pride Parade in Kiew. Doch danach machten Rechtsradikale Jagd auf die Demonstranten.

» ze.tt: Dieses schwule Pärchen lässt uns wieder an die große Liebe glauben

1993 ließen Nicholas Cardello und Kurt English ein Foto von sich auf einer LGBT-Demonstration in Washington schießen. 24 Jahre später rekonstruierten sie das Foto. Zwei Fotos, die mehr als nur von Liebe erzählen.

» bento: 12-Jährige outet sich in der Kirche, dann wird das Mikro abgestellt

Video aus einer US-Mormonenkirche

» Basler Zeitung über Jens Spahn: Der Zukunftskanzler

Jens Spahn ist jung, konservativ, schwul und Merkels stärkster Widersacher in der CDU. Er will nach ganz oben.

» Süddeutsche.de über homophobe Mexiko-Fans beim Confed Cup: "Die möglichen Strafen sind schwerwiegend"

Die Fifa hat den mexikanischen Verband wegen mutmaßlich homophober Gesänge der Fans verwarnt. im Wiederholungsfall drohen empfindliche Strafen.

» Stuttgarter Nachrichten: Film gegen Homophobie wird erstmals in Russland gezeigt

Es wird eine Premiere mit politischer Brisanz: In Samara, der Partnerstadt von Stuttgart, wird erstmals in Russland der Film Laura Das Juwel von Stuttgart gezeigt, mit dem Rosa von Praunheim das Engagement der Wirtin gegen Homophobie und für Toleranz würdigt.

» bento: So kannst du dich für LGBT-Gleichberechtigung einsetzen

9 ganz konkrete Vorschläge – auch für Heterosexuelle

» Rosa Opossum: Das soll meine letzte "Demo für Alle" sein

Zum fünften Mal werde ich mich dem Protest gegen diese Hetze anschließen. Weil ich nicht ruhig zuhause sitzen kann, wenn Menschen gegen mich und das was ich bin auf die Straße gehen.

» Frankfurter Neue Presse zur Grünen-Klage: Frust für alle

"Die Lesben und die Schwulen werden auf den nächsten Bundestag warten müssen und hoffen, dass der ihnen endlich erlaubt, so zu verheiratet zu sein wie Heterosexuelle auch" sagt unsere Kommentarschreiberin Cronelie Barhelme.

» taz-Kommentar zu Karlsruhe: Grünes Showjammern

Die Klage der Grünen ist gescheitert der Bundestag muss nicht über die Ehe für alle abstimmen. Geholfen hat es der Partei dennoch.