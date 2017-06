Ausgewählter Artikel:

» (24.06.2017) FAZ über die Trauung für alle in Württemberg: Vertraute Gegnerschaft

In Württembergs Kirche wird heftig darüber gestritten, ob homosexuelle Paare getraut werden sollen. Die Debatte ist schärfer als in vielen anderen Landeskirchen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juni 2017

» Dirk Ludigs auf Siegessäule.de: Die erpressbare Bewegung

Die Regierungsparteien setzen im Umgang mit den Opfern des Paragraphen 175 erneut auf Diskriminierung! Dirk Ludigs ruft dazu auf der Wut darüber jetzt konkrete Taten folgen zu lassen

» Deutschlandfunk: YouTuber werben auf Digitalmesse Tincon für Diversität

Schwule, lesbische oder transsexuelle Jugendliche werden in sozialen Medien oft diskriminiert. Doch einige Videoblogger hält das nicht davon ab, auf YouTube Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie sie dabei vorgehen und was sei damit erreichen wollen, arüber berichten sie auf der Digitalkultur-Messe Tincom in Berlin.

» ND: World Pride in Zeiten des Terrors

Der World Pride 2017 feiert ab Freitag in Madrid. Zur Veranstaltung, die Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgenders (LGTB) zusammenführt, erwarten die Veranstalter bis zu zwei Millionen Besucher.

» domradio.de: Erzbischof Koch gegen Öffnung des Ehebegriffs

Die zunehmenden Rufe nach einer "Ehe für alle" stellen nach Ansicht von Erzbischof Heiner Koch einen Bruch mit einem Jahrhunderte alten Eheverständnis dar. Dabei gehe es um mehr als nur um einen Streit über den Begriff.

» Südwest Presse: Was hätten sie gerne noch erreicht, Frau Zypries?

Wenn es etwas gibt, das die Wirtschaftsministerin nicht mag, dann sind es Menschen, die aussitzen statt anzupacken. Im Gespräch zieht sie Bilanz ihrer tatkräftigen Karriere.

» Welt über Mathieu Riboulet: "Unsere Revolution wird der Sex sein"

Nach Didier Eribon und Édouard Louis kommt nun ein dritter schwuler Autor aus Frankreich, der sich als militanter Linker zu erkennen gibt. Mathieu Riboulet blickt mit Wehmut auf die Zeit um 1980.

» RP Online: Schwieriges Coming-out auf dem Dorf

Christian Herrmanns hat eine schwere Zeit erlebt, bevor er zu seiner Homosexualität stehen konnte. Heute ist der angehende Altenpfleger immer wieder auch als Freizeit-Model und Drag Queen unterwegs.

» Wired: Queer the hell up, Popkultur!

Bei der Repräsentation von LGBTI-Figuren im Popkultur-Mainstream ist noch viel Luft nach oben. Die Zeit der Andeutung muss vorbei sein.

» ND: Das Unerträgliche an deutschen Geschichtsdebatten

Ob bei den Schwulen, ob bei den Juden – man kann in Sachen Aufarbeitung keinen Schritt vorwärts machen, ohne zwei zurückzugehen. Vielleicht sollte zu diesen Themen in diesem Land generell der Mund gehalten werden.

» ARD-Weltspiegel über die Elfenbeinküste: Schwer, offen schwul zu sein

Claver Touré engagiert sich für sexuelle Minderheiten. Häufig ist er selbst Anfeindungen ausgesetzt. Seine Wohnung wurde in Brand gesteckt, die Polizei tat nichts.

» WAZ: Zahl der Neuinfizierten mit dem HI-Virus steigt wieder

Die Duisburger Aids-Hilfe startet neue Kampagne. Neudiagnosen steigen leicht. Der 61-jährige Reiner M. lebt seit über 20 Jahren mit HIV-Diagnose.

» MDR: Sachsen will Kampf gegen Diskriminierung verstärken

Sachsen ist ab sofort Teil der "Koalition gegen Diskriminierung". Ministerin Petra Köpping und die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders, unterzeichneten am Freitag eine entsprechende Vereinbarung.

23. Juni 2017

» Tagesspiegel: Kreuzberger CSD-Picknick abgesagt

Der Kreuzberger CSD war schon abgesagt, jetzt fällt auch das Alternativpicknick an diesem Sonnabend aus. Das teilen die Veranstalter auf Facebook mit.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Ralf König über das Älterwerden: "Ich habe in die Hölle geblickt – mit Brille"

Ralf König hat einen neuen Comic über das schwule Paar Konrad und Paul geschrieben. Die beiden werden älter, was vor allem für Paul ein Riesenproblem ist. Der Testosteronspiegel sinkt – und am Ende droht das Altersheim.

» taz interviewt Nollendorfblogger: "CDU und CSU, das sind Täterparteien"

Für längst überfällig hält der Berliner Blogger Johannes Kram die jetzt vom Bundestag beschlossene Rehabilitierung kriminalisierter schwuler Männer.

» watson: Eine "Ehe light" nach französischem Vorbild – brauchen wir das auch, Frau Sommaruga?

Der Bundesrat prüft die Einführung einer «Ehe light» in der Schweiz nach dem Vorbild Frankreichs. Dort boomt der «Pacte civil de solidarité» (Pacs), eine staatlich anerkannte Rechtsform zwischen Ehe und Konkubinat. Justizministerin Simonetta Sommaruga erklärt ihre Pläne im Video-Interview von watson.

» Badische Zeitung: Landeskirche diskutiert Segnung homosexueller Paare

Sollen homosexuelle Paare in der evangelischen Landeskirche gesegnet werden? Das will diese nun beraten. Auslöser der hitzigen Debatte war die Forderung der Prälatin Gabriele Arnold. S.a.: Prälatin Arnold ist Schirmfrau des CSD Stuttgart (04.06.2017)

» Heute.at: "Ich glaube, ein guter Freund von mir ist schwul"

Der Freund von Sergio verhält sich komisch und deshalb will Sergio ihm helfen. Doch braucht er diese Hilfe wirklich?

» Deutschlandfunk: Lesben und Schwule gründen CSU-Landesverband

Patrick Slapal ist das neue Gesicht der Homosexuellen in der CSU und gründete vor zwei Monaten einen Landesverband. Ausgerechnet die CSU, mögen jetzt viele sagen. Laptop, Lederhosen und Lesben-Hochzeit? Slapal hofft auf "den Befreiungsschlag bei denjenigen, die konservatives Denken missverstehen". S.a.: Lesben und Schwule in der CSU offiziell gegründet (04.06.2017)