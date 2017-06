Ausgewählter Artikel:

» (26.06.2017) Main-Post: Jeder nach seiner Fasson – Käfig voller Narren auf der Freilichtbühne

Wie kunstvoll müssen Klischeebilder über Schwule arrangiert sein, um nicht peinlich oder diskriminierend zu wirken? Die Maßbacher haben sich der Aufgabe gestellt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juni 2017

» taz zur Ehe für alle: Ein Gefallen für die CDU

Die FDP interessiert sich nicht für Minderheiten. Mit ihrer Schönwetterpolitik will sie als Koalitionpartner der CDU Regierungspartei werden.

25. Juni 2017

» Welt: Mit der nächsten Bundesregierung wird die "Ehe für alle" kommen

Nach den Grünen erklären FDP und SPD die Gleichstellung Homosexueller zur Koalitionsbedingung. Die Union hadert könnte aber letztlich auch profitieren. Schließlich eröffnet sich die Chance auf ein gutes Tauschgeschäft.

» der zaunfink: Es gibt keine Emanzipation in Schlumpfhausen. Über Gleichheitsrisiken

Dieser Text ist sozusagen der "Extended Dance Remix" eines Kurzvortrags, den ich bei der Pride 2.0 Denkwerkstatt 2017 in Köln halten durfte.

» taz über obdachlosen Flüchtling: Asylstatus prostituiert

Früher war Ali ein junger Afghane, der Schutz in Deutschland suchte. Heute ist er obdachlos, von Heroin abhängig und Stricher.

» Bild.de über transsexuellen "Glee"-Star: Erster Tweet als Mann

Jake Zyrus, wie sich der Sänger jetzt nennt, strotzt vor Selbstbewusstsein und lässt sich den Moment von Hatern nicht versauen.

» taz über "Sense8": Perfekt inszenierte Vielfalt

Netflix setzt die Serie Sense8 nach zwei Staffeln ab, ohne sie ordentlich zu beenden. Die Fans organisieren dagegen international Protest. S.a.: Netflix beendet "Sense8" (02.06.2017)

» WAZ: Warum die "Ehe für alle" zum Hit im Wahlkampf werden kann

Die Einführung der Ehe für homosexuelle Paare erhitzt die Gemüter. Das heikle Thema könnte im Wahlkampf die CDU in Bedrängnis bringen.

» Westdeutsche Zeitung: Doppelter CSD im kommenden Jahr?

Organisator Kalle Wahle steht in der Kritik. Er bezeichnet die Vorwürfe als hanebüchen. Unmut über Demo-Termin.

» Münsterländische Tageszeitung: Unterstützung für den CSD Cloppenburg wächst

Ja, das muss Liebe sein: Mit fast 400 Teilnehmern ist der Christopher Street Day in Cloppenburg im Vergleich zum Vorjahr auf das Doppelte gewachsen.

» ORF: Erster "Pride Day" in Klagenfurt

Zu einer Parade für freie Liebe, einem sogenannten Pride Day, haben am Samstag in Klagenfurt erstmals mehrere Organisationen eingeladen. 180 bis 200 Teilnehmer wurden laut Polizei gezählt.

24. Juni 2017

» Dirk Ludigs auf Siegessäule.de: Die erpressbare Bewegung

Die Regierungsparteien setzen im Umgang mit den Opfern des Paragraphen 175 erneut auf Diskriminierung! Dirk Ludigs ruft dazu auf der Wut darüber jetzt konkrete Taten folgen zu lassen

» FAZ über die Trauung für alle in Württemberg: Vertraute Gegnerschaft

In Württembergs Kirche wird heftig darüber gestritten, ob homosexuelle Paare getraut werden sollen. Die Debatte ist schärfer als in vielen anderen Landeskirchen.

» Deutschlandfunk: YouTuber werben auf Digitalmesse Tincon für Diversität

Schwule, lesbische oder transsexuelle Jugendliche werden in sozialen Medien oft diskriminiert. Doch einige Videoblogger hält das nicht davon ab, auf YouTube Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie sie dabei vorgehen und was sei damit erreichen wollen, arüber berichten sie auf der Digitalkultur-Messe Tincom in Berlin.

» ND: World Pride in Zeiten des Terrors

Der World Pride 2017 feiert ab Freitag in Madrid. Zur Veranstaltung, die Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgenders (LGTB) zusammenführt, erwarten die Veranstalter bis zu zwei Millionen Besucher.

» domradio.de: Erzbischof Koch gegen Öffnung des Ehebegriffs

Die zunehmenden Rufe nach einer "Ehe für alle" stellen nach Ansicht von Erzbischof Heiner Koch einen Bruch mit einem Jahrhunderte alten Eheverständnis dar. Dabei gehe es um mehr als nur um einen Streit über den Begriff.

» Südwest Presse: Was hätten sie gerne noch erreicht, Frau Zypries?

Wenn es etwas gibt, das die Wirtschaftsministerin nicht mag, dann sind es Menschen, die aussitzen statt anzupacken. Im Gespräch zieht sie Bilanz ihrer tatkräftigen Karriere.

» Welt über Mathieu Riboulet: "Unsere Revolution wird der Sex sein"

Nach Didier Eribon und Édouard Louis kommt nun ein dritter schwuler Autor aus Frankreich, der sich als militanter Linker zu erkennen gibt. Mathieu Riboulet blickt mit Wehmut auf die Zeit um 1980.

» RP Online: Schwieriges Coming-out auf dem Dorf

Christian Herrmanns hat eine schwere Zeit erlebt, bevor er zu seiner Homosexualität stehen konnte. Heute ist der angehende Altenpfleger immer wieder auch als Freizeit-Model und Drag Queen unterwegs.

» Wired: Queer the hell up, Popkultur!

Bei der Repräsentation von LGBTI-Figuren im Popkultur-Mainstream ist noch viel Luft nach oben. Die Zeit der Andeutung muss vorbei sein.