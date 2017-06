Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2017) Welt zur Ehe für alle: Anderen ihr Glück verbieten, das darf man nicht

Das Schöne an der Ehe für alle ist ja, dass man weiterhin seiner Homophobie frönen darf. Wer keinen gleichgeschlechtlichen Partner heiraten will, sollte das auch weiterhin auf gar keinen Fall tun!

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juni 2017

» NOZ: 2,74 Millionen Euro für queeres Niedersachsen

Mehr Geld für den Regenbogen: Das Land fördert queere Projekte in Niedersachsen mit Millionen.

» tachles: David-Sterne unerwünscht bei "Pride March"

Am Samstag marschierten 1500 bekennende Lesben auf dem "Chicago Dyke March". Dabei schlossen die Organisatorinnen drei jüdische Frauen aufgrund ihrer Flaggen aus.

» ze.tt: Warum ich meine schwule zehnjährige Beziehung nicht als große Lebensleistung abfeiere

Das Führen einer langjährigen schwulen Beziehung in jungen Jahren macht einen zum Exoten. Aber nicht zum Kandidaten für das Bundesverdienstkreuz.

» taz über 40 Jahre SchwuZ: Politik, Kommerz und ganz viel Glitzer

Die Szene-Institution hat sich seit den Anfängen als Schwulenzentrum verändert: Früher stieß sie Debatten an, heute wird sie bisweilen von diesen eingeholt.

» Welt zur Ehe für alle: Anderen ihr Glück verbieten, das darf man nicht

Das Schöne an der Ehe für alle ist ja, dass man weiterhin seiner Homophobie frönen darf. Wer keinen gleichgeschlechtlichen Partner heiraten will, sollte das auch weiterhin auf gar keinen Fall tun!

» Abendzeitung München: Ehe für alle – oder alle für Ehe?

Mit der Unterstützung der Kanzlerin man könnte auch sagen dem Ausbleiben von Desinteresse könnte das Thema Ehe für alle jetzt endlich angegangen werden. Ein längst überfälliger Schritt.

» Stuttgarter Zeitung: Das Ehe-für-alle-Versprechen

Die Ehe für alle hätte schon längst beschlossen werden können. Im Bundestag ist das Thema mehr als zwei Dutzend mal vertagt worden. Jetzt aber sind die Parteien im Wort.

» Donaukurier über künstliche Befruchtung: Diskriminierung per Gesetz

Wenn Frauen mit Kinderwunsch nicht schwanger werden, hilft oft eine künstliche Befruchtung. Ein Kostenzuschuss der Krankenkasse ist aber nicht die Regel – zumindest nicht, wenn die Betroffenen in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Ein Paar aus dem Raum Denkendorf erzählt.

» Mitteldeutsche Zeitung: Ja zum Ja-Wort – Förderverein Schloss Mansfeld rudert zurück

Verein hatte wegen eines schwulen Paares Trauungsvertrag mit der Stadt gekündigt. S.a.: Wegen Homo-Paaren: Schloss Mansfeld stoppt Hochzeiten (07.04.2017)

» Deutschlandfunk Kultur: Co-Elternschaft als neues Familienmodell

Kathleen, Marinna und Alex werden Eltern. Zu dritt. Kathleen ist die leibliche Mutter, Marinna ihre Partnerin und Alex der biologische Vater. Das Kind wollen die drei gemeinsam großziehen. Solche Modelle der Co-Elternschaft werden immer beliebter.

» Stuttgarter Nachrichten: So verschieden kann Liebe sein

Nicht nur ein Mann und eine Frau auch zwei Frauen oder Männer können sich lieben.

» tips.at über den Linz Pride: Ein Fest gegen Hass und Hetze

Bei Kaiserwetter und mit bester Feierlaune ging der diesjährige Linz Pride am 24. Juni am Maindeck des AEC über die Bühne. Bereits zuvor zogen mehr als 500 Personen bei der 1. Linzer Pride-Parade über die Landstraße nach Urfahr.

» domradio.de: Letzte Bundestagswoche für Grünen-Politiker Volker Beck

Die "Ehe für alle", die nun bei den Grünen, der FDP und der SPD Koalitionsbedingung ist, bezeichnen viele schon als sein Erbe: Diese Woche sitzt Volker Beck das letzte Mal für die Grünen im Bundestag.

» derStandard.at: Zehntausende Menschen bei Gay Pride Parade in New York

Bei Umzug in US-Metropole wird auch Kritik an Präsident Trump laut

» The New Yorker: The Gay Men Who Fled Chechnyas Purge

Lesenswerte lange Reportage von Masha Gessen zur Schwulenverfolgung in Tschetschenien.

26. Juni 2017

» stern.de: Juhu, im September kommt die Ehe für alle!

Mit der nächsten Bundesregierung kommt endlich die Ehe für alle! Schließlich haben das alle Parteien, die mit der CDU eine Koalition eingehen könnten, versprochen. Der Herbst wird dann also wohl die neue Hochzeitssaison für schwule, lesbische und bisexuelle Paare.

» Bild.de: Was ist dein Problem mit Homosexualität?

Homophobie ist auch im Jahr 2017 immer noch weit verbreitet aber wieso eigentlich?

» Bild.de: Weder homo- noch heterosexuell – 10 Stars, die beide Geschlechter lieben

Sie sind reich, sie sind berühmt und sie lieben beide Geschlechter: Queer BILD stellt zehn bisexuelle Promis vor.

» taz zur Ehe für alle: Ein Gefallen für die CDU

Die FDP interessiert sich nicht für Minderheiten. Mit ihrer Schönwetterpolitik will sie als Koalitionpartner der CDU Regierungspartei werden.

» Main-Post: Jeder nach seiner Fasson – Käfig voller Narren auf der Freilichtbühne

Wie kunstvoll müssen Klischeebilder über Schwule arrangiert sein, um nicht peinlich oder diskriminierend zu wirken? Die Maßbacher haben sich der Aufgabe gestellt.